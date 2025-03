15. Ermedin Demirović Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Ermedin Demirović



13. Da ist vielleicht ein bisschen Nervosität beim Rückpass von Hendriks zu erkennen. Der 23-jährige spielt den Ball geradewegs an Nübel vorbei ins Toraus. Zu seinem Glück bleibt die fällige Ecke ohne Folgen.

12. Al-Dakhil ist zur Stelle! Für einen Augenblick hat Hincapié mächtig viel Platz im gegnerischen Strafraum, wird jedoch vom zurückeilenden Stuttgarter überrascht. Der spitzelt das Leder entscheidend weg!

11. Frimpong lässt sich ungewohnt weit auf die linke Seite treiben, dribbelt wieder zurück ins Zentrum und nimmt sich den Abschluss, nur um zur Ecke geblockt zu werden. Diese bringt nichts ein.

9. Es geht munter hin und her. Andrich klärt eine Flanke per Kopf. Der gelernte Sechser spielt heute neben Tah in der Viererkette.

8. Jetzt versucht sich Hincapié wieder in der Offensive. Nahe der Eckfahne trifft er den Ball völlig falsch und jagt ihn mit einer Bogenlampe ins Toraus.

7. Hincapié kann retten! Es geht schnell auf die andere Seite, wo Woltemade links im Strafraum viel Platz hat. Er kann querlegen oder den Rückraum bedienen, entscheidet sich für Letzteres, aber da hat Hincapié im letzten Moment noch den Fuß dazwischen!

6. Nächste flache Hereingabe von der rechten Seite, diesmal ist Schick in guter Position. Unter Bedrängnis tritt er jedoch am Ball vorbei!

5. Woltemade will Leweling hinter die gegnerische Abwehr schicken, doch das Zuspiel gerät ihm ein gutes Stück zu lang. Hinten nimmt Lukáš Hrádecký den Ball auf.

3. Es wird erstmals ein bisschen gefährlich, als Frimpong rechts bis zur Grundlinie durchstoßen kann. Er legt in den Rückraum, wo zwei Teamkollegen verpassen und ganz hinten Hincapié einen Schritt zu spät kommt. Vor dem aufgerückten Verteidiger klärt ein Stuttgarter.

1. Die Kugel rollt in Stuttgart. Leverkusen stößt an. Und ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Die Zuschauer der MHPArena freuen sich auf diesen hoffentlich hochklassigen Abschluss des 26. Spieltags. Beide Mannschaften kommen aufs Feld. Es dauert nicht mehr lange!

Geleitet wird diese Partie von Daniel Siebert aus Berlin. Dem 40-jährigen Sportwissenschaftler assistieren die Linienrichter Robert Foltyn und Lasse Koslowski mit den Fahnen in den Händen.

Nur zweimal wechselt Xabi Alonso nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München - vergleichsweise selten für den Spanier. Mario Hermoso hat sich schwer an der Schulter verletzt, weshalb er dem Team fehlt. Dafür kehrt Nordi Mukiele nach abgesessener Sperre zurück in die Startelf. Außerdem wird Arthur durch Robert Andrich ersetzt, wobei der Wechsel wohl kaum positionsgetreu stattfinden dürfte.

Auf drei Positionen verändert Sebastian Hoeneß seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 2:2 gegen Kiel. Leonidas Stergiou fehlt aufgrund seines Platverweises. Dazu sitzen Deniz Undav und Chris Führich zunächst auf der Bank. Die Aufstellung wird etwas defensiver, denn mit Ameen Al-Dakhil und Finn Jeltsch kommen zwei Verteidiger neu ins Team. Dazu wird Ermedin Demirović für seinen Ausgleichstreffer der vergangenen Woche mit der Startelf belohnt.

Beim direkten Vergleich hat Leverkusen ebenfalls klar die Nase vorne. Von den letzten 14 Aufeinandertreffen konnte Stuttgart kein einziges gewinnen. Aus den letzten 28 Duellen entschied der VfB nur ein einziges für sich. Dazu passen auch die Statistiken der Trainer, denn Sebastian Hoeneß konnte nie gegen Bayer Leverkusen gewinnen, obwohl er gegen kein Team mehr Spiele absolvierte. Gegenteiliges gilt für Alonso, der sowohl als Spieler als auch als Trainer ungeschlagen gegen die Schwaben ist.

Auch Bayer Leverkusen war zuletzt historisch schlecht, wenn man's drastisch ausdrücken will. Erstmals kassierte die Werkself unter Xabi Alonso drei Niederlagen in Folge. Dazu plagen die Mannschaft einige Verletzungssorgen. So fehlen unter anderem Hermoso, Tapsoba, Tella und natürlich Florian Wirtz. Dennoch gibt es einige Statistiken, aus denen die Rheinländer Hoffnung schöpfen können. Beispielsweise ist Leverkusen auswärts seit 29 Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Da Andrich beide Niederlagen in der Liga verpasst hat, ist der Mittelfeldmann seit 45 Ligaspielen ungeschlagen. Ein bisschen was vom Glanz der vergangenen Saison lebt noch.

Vier sieglose Spiele in Folge - das gab es für den VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß noch gar nicht. Zuletzt stotterte der Motor aber mächtig, darunter auch beim jüngsten 2:2 gegen Holstein Kiel. Gegen den Abstiegskandidaten gaben die Schwaben eine frühe Führung her, gerieten dann noch in Unterzahl, sodass der Ausgleich fast schon überraschte. Dennoch hingen die Cannstatter insgesamt erneut den Erwartungen hinterher. An die Champions League möchte Hoeneß aktuell nicht denken. Erstmal werden kleinere Brötchen gebacken: Der Anschluss an die Europa League soll gehalten werden.