26. Die Freistoßflanke bringt Rieder viel zu kurz in die Box der Gastgeber, sodass Leverkusen umgehend wieder in Ballbesitz kommt. Aus solchen Möglichkeiten müssen die Schwaben mehr machen.

25. Der VfB versucht über Ballbesitz etwas mehr Kontrolle zu erlangen. Darauf hat Andrich keine Lust und räumt Karazor nach dessen Pass auf der linken Seite noch ab. Siebert muss das erste Mal deutlicher werden.

24. Den folgenden Standard schlägt Andrich auf Boniface, welcher allerdings deutlich auf halbrechter Seite im Abseits steht.

23. Touré springt gegen Xhaka im Luftzweikampf voll in den Rücken, was zu Recht mit Freistoß für Bayer 04 an der rechten Seitenauslinie geahndet wird.

21. Im Mittelkreis beackern sich Millot und Mukiele und geben sich gar nichts. Im Fallen trifft der Stuttgarter den Franzosen dann unglücklich mit dem Ellbogen in den Weichteilen. Daraufhin bleibt das Geburtstagskind mit Schmerzen am Boden liegen. Nach wenigen Augenblicken geht es aber weiter.

20. Die Hausherren machen weiterhin mehr für das Spiel und arbeiten an der Führung. Bislang steht die Abwehr des Vizemeisters jedoch noch und hält die Null.

18. Vor dem Standard vom Siebert in der Box einiges mit den Spielern klären, ehe der Ball von Grimaldo ins Zentrum kommt. Die Kugel kommt am kurzen Pfosten auf den Kopf von Tapsoba. Der verlängert das Leder auf den langen Pfosten, wo der Ball nur knapp am Tor vorbeifliegt.

17. Der erste VfB-Eckstoß von Millot ist ähnlich schwach getreten wie der zuvor von Grimaldo. So entsteht eine Leverkusener Umschaltsituation, aus welcher Andrich den nächsten Eckball für die Werkself heraus holen kann.

15. Wieder die Hausherren, nur diesmal über rechts. Mukiele bedient Wirtz von der Torauslinie. Der Schussversuch von Wirtz wird aber direkt von Chase abgeblockt.

14. Tapsoba steckt auf Linksaußen zu Hincapié durch. Der geht schnell hinter die Kette und spielt den Ball flach in den Rückraum, wo Álex Grimaldo aus zentralen 12 Metern an Nübel scheitert.

12. Frimpong hat den ersten Abschluss der Partie! Der Ball ist eigentlich gar nicht für den Mittelfeldmann gedacht, dennoch schaltet er schneller als alle Stuttgarter. Aus leicht linksversetzter Lage zieht er in die Box ein und prüft Nübel aus 13 Metern. Der DFB-Schlussmann ist jedoch zur Stelle und wehrt den Ball zur Seite ab.

11. Die Anfangsphase weiß zu gefallen. Der Deutsche Meister ist die etwas aktivere Mannschaft, kann aber noch nicht die großen Torchancen vorweisen. Der VfB wartet erstmal ab und lauert auf Ballverluste der Gastgeber.

10. Diesen tritt Álex Grimaldo allerdings zu nah vor das Tor, sodass Nübel und Chase in Co-Produktion klären können.

9. Frimpong und Boniface stechen auf der rechten Seite durch. Letztgenannter holt den ersten Eckstoß der Partie heraus.

8. Fabian Rieder bekommt den Zuschlag von Sebastian Hoeneß und wird für Leweling aufs Feld geschickt.

8. Fabian Rieder Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Fabian Rieder

8. Jamie Leweling Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jamie Leweling

6. Tapsoba hat im Zentrum am Mittelkreis viel Freiraum und versucht schnell in die Spitze zum durchstartenden Wirtz durchzustecken. Chase fälscht den Ball allerdings leicht mit der Hand ab, sodass der Angriff der Werkself im Sande verläuft. Für Siebert jedoch kein Grund, um auf Handspiel zu entscheiden.

5. Der Stuttgarter Außenspieler wird von den Betreuern vom Platz begleitet und deutet direkt an, dass er nicht weitermachen kann. Ist das bitter!

4. Leweling setzt sich auf der rechten Seite gut gegen Piero Hincapié durch und bricht die Aktion daraufhin sofort ab und greift sich an den linken Oberschenkel. Das sieht nicht gut aus beim Nationalspieler!

2. Ein erster aussichtsreicher Vorstoß der Hausherren über Wirtz von links wird durch Referee Siebert unterbunden, da dieser dem Passweg von Wirtz im Weg steht und angeschossen wird.

1. Dieser Kracher am Freitagabend läuft! Die Gäste stoßen in ihren gewohnten weiß-roten Trikots an, während die Werkself in Rot-Schwarz aufspielt.

1. Spielbeginn

Der 40-jährige Berliner Daniel Siebert wird diese Partie gleich leiten. Es wird seine 174. Begegnung im Oberhaus sein. In wenigen Augenblicken führt er die 22 Akteure auf den Rasen der ausverkauften BayArena.

Chabot fehlt in der Anfangself nach seiner Gelb-Roten-Karte aus dem Kiel-Spiel. Der Franzose Anthony Rouault ersetzt diesen in der Innenverteidigung neben Anrie Chase. Außerdem rückt Atakan Karazor für Fabian Rieder (auf der Bank) auf die Doppelsechs. Rouault, Chase und Karazor sind auch die einzigen drei Akteure, welche unter der Woche gegen die Roten Teufel starteten.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, so titelte der VfB auf seiner Homepage über die Partie beim Deutschen Meister. Bereits zum vierten Mal in diesem Kalenderjahr reisen die Mannen mit dem roten Brustring ans Bayer-Kreuz. Mit viel Rückenwind dürften die Schwaben das tun. Zuletzt gab es zusammen mit Liga, Pokal und Champions League drei Siege in Serie. Darunter waren zwar auch Gegner wie Kiel (2:1) oder Kaiserslautern (2:1), aber Sieg ist Sieg. Positiv ist vor allem der Trend, dass die Defensive sich zuletzt wieder etwas stabilisierte. Denn ähnlich wie Leverkusen, kassierten die Süddeutschen bisher zu viele Gegentreffer. Bereits 16 Gegentore fingen sich die VfBler. Das sind zu viele, um wieder so erfolgreich zu sein, wie in der Vorsaison. Diese Stabilität in der Abwehr müssen die Schwaben heute unter Beweis stellen. „Drei gewonnene Pflichtspiele in einer Woche geben uns eine gewisse Leichtigkeit und positive Grundstimmung, selbstbewusst nach Leverkusen zu reisen.“, so Cheftrainer Hoeneß in der Spieltags-Pressekonferenz.

In der Startformation wechselt Xavi Alonso im Vergleich zum Bremen-Spiel auf einer Position: Geburtstagskind Nordi Mukiele rückt für Martin Terrier (nicht im Kader) ins Team. Somit heißt es wieder Rolle rückwärts im Vergleich zum Pokalspiel gegen Elversberg. Aus diesem Spiel sind nur noch vier Spieler übrig geblieben.

Die Werkself musste am vergangenen Spieltag in Bremen jedoch einen späten Rückschlag hinnehmen. Der schon sicher geglaubte Auswärtssieg in Bremen wurde in der letzten Minute von Romano Schmid weggenommen. Erneut konnte eine Führung nicht über die Zeit gebracht werden, was für viele Fragezeichen im Lager von Bayer 04 sorgte. Neun Zähler wurden nach Führung schon liegen gelassen. Zudem ließ der Deutsche Meister bereits 15 Gegentore zu, was bereits jetzt mehr als nach der Hinrunde der Vorsaison (12) ist. Da kommt das Duell mit dem VfB Stuttgart heute aber vielleicht ganz recht. Denn gegen die Schwaben gab es in den vergangenen Partien bekanntlich viel zu jubeln bei der Werkself.

Doch seit dem letzten Aufeinandertreffen hat sich einiges getan bei den Mannschaften. Sowohl bei den heutigen Gastgebern als auch beim VfB ist die Leichtigkeit abhanden gekommen. Das mag unterschiedlichste Gründe haben, allerdings sind die Platzierungen dennoch akzeptabel. Leverkusen geht als Dritter in dieses Duell, der VfB als Achter. Mit einem Sieg können die Schwaben punktemäßig gleichziehen mit der Alonso-Truppe. Bereits unter der Woche glückte sowohl Bayer 04 (3:0 gegen Elversberg) als auch den Baden-Württembergern (2:1 gegen Kaiserslautern) die Generalprobe im DFB-Pokal.

An Allerheiligen wird es in einigen deutschen Bundesländern bekanntlich ruhiger angegangen. Das gilt eigentlich auch für Nordrhein-Westfalen, aber ruhig angegangen wird gleich gar nichts in dieser Bundesliga-Partie zwischen der Werkself und den Schwaben. Das zeigten bereits die vergangenen fünf Partien, welche alle binnen 15 Monaten stattfanden, dieser Team gegeneinander. Es fielen im Schnitt 3,75 Tore pro Spiel und nie weniger als zwei Treffer. Beide Trainer lassen eben gerne offensiven Fußball spielen, mit welchem beide in der letzten Spielzeit auch erfolgreich waren. Etwas mehr Erfolg hatte Bayer 04 am Ende. Das lag auch daran, dass es der VfB in den fünf Duellen nie schaffte, gegen die Werkself zu gewinnen. Das hatte immer unterschiedliche Gründe, wie zuletzt im Supercup im August. Damals führte der VfB lange Zeit und spielte mit einem Mann mehr, nur um im Elfmeterschießen dann doch noch zu verlieren. Wie wird es heute aussehen?