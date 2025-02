32. Groß könnte aus der zweiten Reihe abschließen, leitet aber noch eine Station weiter nach links. Dort kommt Beier aus spitzem Winkel zum Abschluss, setzt diesen aber harmlos ins Außennetz.

29. Elfmeterforderungen und ein Lattentreffer - Trubel im Berliner Strafraum! Ryerson wird rechts geschickt und will flach ins Zentrum flanken. Doekhi blockt den Ball rutschend mit der Stützhand, doch der Unparteiische lässt weiterlaufen. Hollerbach verliert den Ball sofort wieder, Adeyemi ist hingegen wach und spielt das Leder scharf vor das Tor. Beier verlängert den Ball im Zentrum gegen den Querbalken.

28. Auch bei der folgenden Ecke von Juranović ist Kobel mit der Faust dazwischen, doch die Köpenicker bleiben vorne. Eine weitere Hereingabe köpft Guirassy vor die Füße von Ilić, der aus linker Position volley abschließt. Ein Gelb-Schwarzer ist dazwischen und blockt. Der Dortmunder Konter gelingt nicht.

27. Kobel faustet bei einer Unioner Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld den Ball aus der Gefahrenzone und räumt dabei Can ab. Der steht nach kurzer Pause aber wieder.

25. Diogo Leite Union Berlin Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Diogo Leite (Eigentor)

Diogo Leite fälscht den Ball ins eigene Tor ab und bringt den BVB in Führung! Dortmund will sich Union am eigenen Strafraum zurechtlegen, quer rollt der Ball vor die Füße von Ryerson. Der kommt mit Wucht von hinten und hält aus 22 Metern halbrechter Position voll drauf. Kurz vor dem eigenen Tor will Diogo Leite klärend den eigenen Fuß hinhalten, lenkt den Ball aber unglücklich über den eigenen Keeper Rønnow hinweg ins eigene Tor.

25. Ryersons Eckstoß fliegt recht harmlos auf den ersten Pfosten, wird dort von einem Unioner aber in den Rückraum genau in die Füße von Adeyemi verlängert. Das Dortmunder Publikum fordert einen Schuss, Adeyemis Versuch wird aber geblockt.

24. Ryerson sucht Adeyemi mit einem ausbaufähigen Chipball. Der holt im Zweikampf mit Rothe immerhin einen Eckball heraus.

21. Die bisherigen Vorstöße beider Mannschaften sind im letzten Drittel zu unpräzise. Wieder läuft die Union-Defensive einen Dortmunder Vorstoß auf der linken Seite recht einfach ab.

20. Topspiel-Charakter hat diese Partie bisher noch nicht wirklich, seit mehr als zehn Minuten ist es eher ein Mittelfeld-Geplänkel in Dortmund.

18. Schlotterbeck sucht mit einem Chipball den tief startenden Reyna. Der hohe Pass ist aber zu steil angesetzt und landet klar im Toraus.

17. Rani Khedira Union Berlin Gelbe Karte für Rani Khedira (1. FC Union Berlin)

Khedira rutscht an der Seitenlinie mit offener Sohle in Adeyemi herein, Gelb ist die logische Folge für dieses recht harte Einsteigen.

14. Nun mal wieder die Gäste, die sich vorsichtig in Richtung gegnerische Strafraum tasten. Durch Rothes Flankenlauf auf der linken Seite entsteht allerdings ebenso wenig Gefahr wie durch Juranović' geblockte Hereingabe.

12. Seit einigen Minuten geht es etwas ruhiger zu im Westfalenstadion. Dortmund besitzt den Ball, wartet aktuell aber noch sehr geduldig auf die sich bietende Lücke.

10. Die Hausherren übernehmen nach anfänglichem Zögern mehr und mehr die Kontrolle in dieser Partie und haben nun auch längere Ballbesitzphasen.

7. Der erste ernstzunehmende Vorstoß des BVB: Adeyemis Schuss blockt Reyna versehentlich nach außen in die Füße von Ryerson. Der flankt scharf und flach ins Zentrum, wo Groß den Fuß in vielversprechender Position hinhält. Den zu mittig platzierten Schuss nimmt Rønnow auf.

5. Adeyemi und Hollerbach kämpfen rechts im Unioner Strafraum um den Ball, Hollerbach gibt seinem Gegenspieler dabei einen kleinen Schubser mit dem Arm mit. Adeyemi geht zu Boden, doch das geht klar in die Kategorie "sportliche Härte" ein.

4. Auf der anderen Seite läuft der erste Dortmunder Angriff über halblinks. Eine Flanke aus dem Halbfeld senkt sich am zweiten Pfosten auf den Kopf von Adeyemi, der den Ball aber nicht richtig gedrückt bekommt. In hohem Bogen fliegt das Leder in die Hände von FCU-Keeper Rønnow.

3. Union ist in den ersten Momenten dieser Partie sehr aktiv und holt gleich mal einen Eckstoß auf der rechten Seite heraus. Juranović schlägt die Kugel auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Doekhi aus leicht verdeckter Position zum Kopfball, setzt diesen aber deutlich über das Tor.

1. Auch die Gästefans aus Köpenick zünden Pyrotechnik, Einfluss auf das Spielgeschehen hat das auf beiden Seiten aber nicht.

1. Los geht's! Der BVB spielt in den gelb-schwarzen Heimtrikots, Union agiert ebenfalls in den Heimoutfits - also in Rot-Weiß.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische dieses Topspiels ist Bastian Dankert, im Kölner Keller schaut ihm Benjamin Brand auf die Finger. Bei wie immer prächtiger Atmosphäre laufen die Mannschaften ins Westfalenstadion ein, die Südtribüne hüllt sich am Flutlichtabend in eine Pyroshow.

Der BVB wartet seit inzwischen fünf Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg (3U, 2N), das ist die viertlängste Heimspiel-Negativserie der eigenen Vereinsgeschichte. Kann die Kovac-Truppe diese Serie heute reißen?

Auch Union-Coach Steffen Baumgart nimmt drei Wechsel im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Gladbach vor. Robert Skov fehlt aufgrund einer Fußverletzung, Tom Rothe startet an seiner Stelle hinten links. Dazu beginnen Schäfer und Tousart für Skarke und Haberer.

Niko Kovač verändert seine Startelf im Vergleich zum torlosen Remis gegen Sporting Lissabon auf drei Positionen. Bensebaini beginnt hinten links anstelle von Svensson. Beier und Reyna starten in der Offensive für Gittens und Brandt, der aufgrund einer Muskelverhärtung fehlt.

Im direkten Vergleich mit Union hat Dortmund zumindest vor heimischem Publikum immer geliefert. Sieben Pflichtspielduelle gab es im Signal Iduna Park (fünf Bundesliga, zwei DFB-Pokal). Immer verließ der BVB den Platz als Sieger - im Pokal allerdings erst nach Verlängerung bzw. Elfmeterschießen.

Das Hinspiel haben die Hauptstädter dank Toren von Vogt und Vertessen mit 2:1 gewonnen, am sechsten Spieltag zogen sie nach einem starken Saisonstart am BVB vorbei auf Platz sechs. Nun sind beide Mannschaften deutlich weiter unten in der Tabelle angesiedelt.

Union hat vor ein paar Wochen die elf Spiele andauernde Sieglos-Serie mit einem 2:1-Sieg gegen Mainz 05 beendet und mit sieben Punkten in vier Spielen zumindest einen kleinen Zwischenspurt hingelegt. Dank diesem ist die Distanz auf den Tabellenkeller etwas größer geworden. Letzte Woche musste der FCU dann aber wieder eine 1:2-Heimniederlage gegen Gladbach hinnehmen.

In der Tabelle ist der BVB durch die Nachmittagspartien gar auf den 12. Platz abgerutscht, die heute in Dortmund gastierenden Köpenicker sind mit fünf Zählern weniger ein Tabellennachbar. Union wird den Spieltag sicher auf dem 13. Platz beenden, der BVB kann mit drei Zählern immerhin auf Rang zehn klettern.

Seit gestern steht fest, dass im Champions-League-Achtelfinale Lille OSC auf die Dortmunder warten wird. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit dem FC Barcelona kommen. Zuerst müssen die Schwarz-Gelben aber die Probleme im Ligaalltag wieder in den Griff bekommen, im neuen Jahr holten sie in sieben Partien nur vier Punkte - eine unterirdische Bilanz.

Den Start in seinen neuen Trainerjob im Ruhrgebiet hatte sich Niko Kovac wohl anders ausgemalt. Gegen den VfB Stuttgart setzte es zum Debüt eine 1:2-Heimniederlage, im kleinen Revierderby fungierte der BVB als Aufbaugegner für den abstiegsbedrohten VfL Bochum. Einzig in der Königsklasse lief es für Kovac gut, nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Sporting Lissabon im Hinspiel reichte unter der Woche zu Hause ein torloses Remis für das Achtelfinalticket.