26. Kurz hintereinander reihen sich ein falscher Einwurf von Wolf und ein unbedrängter Abschlag ins Seitenaus von Labrović. Passt zum bisherigen Unterhaltungswert der Begegnung.

24. Die spielen die Fohlen kurz und schlampig aus. Der FCA kann aus dem Ballgewinn nicht profitieren, Gouweleeuw nutzt die sich anbietende Konterchance nicht.

23. Plötzlich mal ein guter Doppelpass auf dem rechten Flügel, der Plea an der Grundlinie Platz eröffnet. Daraus macht der Borusse nichts, Gouweleeuw klärt zur Ecke.

22. Gladbach kommt mal wieder zu einer längeren Ballbesitzphase, schiebt sich die Kugel bisher aber nur planlos zu.

20. Nach dem verhaltenen Beginn sind die Fuggerstädter jetzt in der Partie angekommen und entfachen deutlich mehr Gefahr und Dynamik als die Borussia.

19. Mounié setzt sich nahe der rechten Eckfahne gut durch und bringt eine gute Hereingabe an den Elfmeterpunkt. Dort steigt Tietz hoch, kann dem Ball in der Rückwärtsbewegung aber keinen Druck verleihen und setzt den Kopfball letztlich harmlos einen halben Meter zentral über das Tor.

17. Die erste echte Chance: Nicolas ist nicht auf der Höhe und spielt einen unzureichenden Querpass durch den eigenen Sechzehner. Giannoulis riecht das, ist vor Scally an der Kugel und zieht direkt ab. Aus spitzem Winkel verpasst der Grieche das verwaiste Tor aber deutlich.

16. Dem FCA gelingt mal ein hoher Ballgewinn am Sechzehner der Borussia, Tietz kann daraus aber kein Kapital schlagen.

15. Der ist aber schwach getreten und gar kein Problem für die Defensive der Gäste.

14. Augsburg tritt bisher ungewohnt passiv auf. Jetzt holt Mounié im Laufduell mit Itakura immerhin mal einen Eckball für die Fuggerstädter raus.

12. Nächster Abschluss der Borussia: Nach einer Ecke von links kommt die Kugel im Rückraum zu Weigl, der aus 23 Metern direkt abzieht und den Ball gute fünf Meter links neben den Kasten setzt.

10. Stöger wird im linken Halbfeld gefoult und bringt den fälligen Freistoß in den Sechzehner. So kommt es tatsächlich zum ersten Kontakt eines Feldspielers im Sechzehner, Itakura rutscht der Abpraller mit links aber über den Schlappen und ist gefundenes Fressen für Labrović.

8. Wegen Anfangsphasen wie dieser wurde der Begriff "Abtasten" im Fußball eingeführt. Die beiden Strafräume sind bisher absolute Sperrzone.

5. Weigl will Kleindienst auf die Reise schicken, der aber wohl im Abseits steht und sich daher gar nicht zum Ball bewegt.

4. Die Hausherren überlassen der Borussia zunächst den Ball und stehen kompakt. Die Gäste lassen die Kugel laufen ohne wirklich nach vorne zu spielen.

2. Elvedi geht zu einem Kopfball tief runter und wird dann von Mounié abgelaufen. Der Schweizer Innenverteidiger bleibt kurz liegen und hält sich den Nacken, steht aber schnell wieder.

1. Der Ball rollt in der WWK-Arena auf einem eher beschaulich aussehenden Rasen.

1. Spielbeginn

Florian Badstübner wird dieses Flutlichtspiel leiten und von Philipp Hüwe und Jonas Weickenmeier an den Seitenlinien begleitet. Als VAR-Assistent fungiert Günter Perl. Die Spieler sind bereits auf dem Rasen, in Kürze pfeift Badstübner die Partie an. Viel Spaß!

Die Borussia ist so etwas wie der Lieblingsgegner des FCA. Nur eines von 13 Bundesliga-Heimspielen haben die Fuggerstädter gegen Gladbach verloren (2020). Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der WWK-Arena war ein besonders spektakuläres: Zum Saisonauftakt der vergangenen Saison besiegelte ein Čvančara-Elfmeter in der siebten Minuten der Nachspielzeit ein wildes 4:4.

Auf der anderen Seite erwartet Borussias Cheftrainer Seoane eine "intensive Partie mit vielen packenden Zweikämpfen" und erhofft sich "eine gewisse Aggressivität und Galligkeit" seiner Elf. Dabei nimmt auch der Fohlen-Coach im Vergleich zum Sieg gegen Union eine verletzungsbedingte Änderung vor: N'Goumou (Muskelfaserriss) wird durch den Siegtorschützen Čvančara ersetzt. Im Tor vertritt wie schon in Frankfurt und gegen Union Nicolas den verletzten Stammkeeper Omlin.

FCA-Coach Thorup lobte nach der Schlappe in Leipzig die Intensität der Trainingswoche und betonte im Vorfeld, dass es nur im Kollektiv geht: "Wir sind alle gefordert, Leistung zu bringen". Unter der Woche mussten die Fuggerstädter eine Hiobsbotschaft verkraften, als sich Vargas eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zuzog. Dadurch entsteht auch die einzige Veränderung in der Anfangsformation des FCA: Neuzugang Mounié ersetzt Vargas und kommt zu seinem Startelfdebüt. Stürmer Essende fehlt nach wie vor gesperrt.

Für Mönchengladbach hatte es der Saisonstart durchaus in sich - mit Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt traf die Borussia bereits auf drei Teams, die im oberen Tabellendrittel anzusiedeln sind. Dabei blieb eine Überraschung der Seoane-Elf aus, nicht einen Zähler konnten die Fohlen in diesen drei Partien ergattern. Dennoch ist es kein Fehlstart der Gladbacher, was vor allem daran liegt, dass sie nach dem 2:0 in Bochum an Spieltag zwei, vergangene Woche einen Last-Minute-Heimsieg (1:0) gegen Union Berlin feierten. Sechs Zähler ergeben Platz elf in der Tabelle.

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison darf der FC Augsburg vor heimischem Publikum ran und dabei soll der zweite Heimsieg eingefahren werden. Die Fuggerstädter haderten bereits zwei Mal - beim 2:2 gegen Bremen und 2:3 gegen Mainz - mit dem Schiedsrichter und VAR, beide Male war die Thorup-Elf die überlegene Mannschaft und belohnte sich nicht. Dem einzigen Saisonsieg (3:1 gegen St. Pauli) stehen zwei deftige Auswärtspleiten (jeweils 0:4 in Heidenheim und Leipzig) gegenüber, sodass nach der FCA den eigenen vor der Saison ausgesprochenenen Erwartungen noch nicht widerspricht. Mit vier Punkten rangiert Augsburg nur auf Rang 15.