44. Nach einer Hereingabe der Gäste rauschen Conteh und Seiwald am Fünfer ineinander. Für den Leipziger gibt es eine Platzwunde und der Heidenheimer muss im Fünfmeterraum behandelt werden. Doch für beide scheint es weiter zu gehen.

41. Wieder ist Müller zur Stelle! RB sucht vergebens nach einer Lücke und sie machen es den Gästen in vielen Situationen auch zu leicht zu verteidigen. Nicht jedoch in dieser Szene. Baku spielt einen eröffnenden Pass an den Sechzehner, den Simons schön durch die Beine zu Šeško durchlässt. Der Slowene fackelt nicht lange und zieht aus 19 Metern direkt ab. Sein Flachschuss fliegt in die rechte unter Ecke. Doch erneut ist Müller zur Stelle und fischt die Kugel stark aus dem Eck.

38. Mittlerweile haben sich die Heidenheimer tiefer fallen lassen. Sie stehen kompakt im Zentrum und machen es den Leipzigern extrem schwer. Der FCH will unbedingt mit dieser Zwei-Tore-Führung in die Kabine gehen. Für Leipzig wird das eine harte Nuss zum knacken sein.

35. Anscheinend hat Christoph Baumgartner selbst seinen Wechsel gefordert und demnach scheint wohl doch eine kleine Verletzung vorzuliegen. Mit Vermeeren wird das Spiel der Gastgeber rein personell nicht offensiver. Sie scheinen nun umzustellen und Baku geht eine Position weiter nach vorne.

33. Arthur Vermeeren Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Arthur Vermeeren

33. Christoph Baumgartner Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Christoph Baumgartner

33. Openda scheitert an Müller. Im Sechzehner macht Openda die Kugel auf der linken Seite gut fest und schiebt sich näher an den Kasten. Aus acht Metern und spitzem Winkel zieht der Belgier ab und liefert den ersten Torschuss seines Teams. Sein Flachschuss geht in die lange Ecke, doch Müller ist zur Stelle. Er fährt blitzschnell den Fuß aus und verhindert den Anschlusstreffer der Hausherren.

32. Nach knapp einer halben Stunde scheint Rose nun von selbst Veränderungen anzustoßen. An der Seitenlinie macht sich Arthur Vermeeren bereit. Eine Verletzung scheint bei niemanden vorzuliegen.

30. Ein Sinnbild für das Leipziger Spiel: Šeško bekommt die Kugel im Zentrum und kann sich mit gutem Körpereinsatz etwas Platz verschaffen. Statt die spielerische Lösung zu suchen, versucht er es mit einem Abschluss aus rund 25 Metern. Dabei trifft er die Kugel überhaupt nicht, die weit nach rechts nicht ins Toraus sondern ins Seitenaus fliegt.

28. An der Seitenlinie stutzt Rose seine Akteure zurecht und versucht irgendwie für Ordnung zu sorgen. Bisher kann er mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein.

25. Bisher werden die Leipziger ihrem Favoritenstatus alles andere als gerecht. Immer wieder sind es die Heidenheimer die nach vorne arbeiten und sich Möglichkeiten erspielen. Leipzig wartet immer noch auf den ersten Abschluss aufs Tor.

22. Wieder kommt Honsak zum Abschluss! Erneut kommt ein Eckball der Gäste in der zweiten Reihe zum Torschützen zum 0:1. Diesmal verarbeitet Honsak die Kugel einmal mit der Brust und zieht wieder aus knapp 20 Metern diesmal halblinker Position ab. Sein Abschluss senkt sich auf die kurze Ecke und Gulácsi geht auf Nummer sicher und lässt das Leder ins Toraus prallen.

19. Fast können die Heidenheimer wieder einen schwachen Eckball der roten Bullen bestrafen. Die Kugel landet bei Föhrenbach, der den schnellen Conteh bedienen will. Allerdings ist das Zuspiel auf Conteh zu ungenau und Leipzig kommt dazwischen.

17. Mit dieser Anfangsphase hat wohl keiner gerechnet. Leipzig wird mit zwei Aktionen der Gäste hart bestraft und liegt plötzlich mit 0:2 hinten. Diese Treffer hatten Wirkung, denn die Hausherren finden seitdem nicht mehr richtig ins Spiel.

15. Benedikt Gimber Heidenheim Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)

Gimber geht auf der rechten Seite hart in den Zweikampf mit Openda und trifft den Belgier klar. Dafür gibt es die nächste Gelbe Karte und die erste für die Gäste.

15. Leipzig muss jetzt aufwachen! Wieder findet ein Ball in die Tiefe einen Heidenheimer und sie bekommen eine Drei-gegen-Eins-Situation Conteh kontrolliert die Kugel auf der rechten Seite im Sechzehner, geht auf die Grundlinie und legt quer. Allerdings bekommt Honsak keinen Druck in seinen Abschluss und so kann Gulácsi den Schuss aus sieben Metern parieren.

13. Marvin Pieringer Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:2 durch Marvin Pieringer

Der Gefoulte übernimmt selbst die Verantwortung. Er schnappt sich das Leder und kämpft gegen die Pfiffe der Kurve an. Die bringen ihn aber nicht aus der Konzentration und er verlädt Gulácsi in die linke Ecke. Sein Abschluss geht flach ins rechte Eck.

12. Willi Orbán Leipzig Gelbe Karte für Willi Orbán (RB Leipzig)

Für das Einsteigen sie Orban zudem die Gelbe Karte.

11. Es gibt Elfmeter für Heidenheim! Das ist die kalte Dusche für die Hausherren! Pieringer nutzt so eine Umschaltsituation und geht von der linken Seite in den gegnerischen Sechzehner. Er sucht das Dribbling gegen Orban und bekommt den Kontakt unten am Fuß. Dabei rutscht der Angreifer selbst noch leicht weg und geht zu Boden. Trotzdem ist der Pfiff von Petersen in Ordnung, auch wenn es nur ein leichter Kontakt ist.

10. Die frühe Führung spielt den Gästen natürlich in die Karten. Leipzig ist um eine Antwort bemüht und dadurch kommen immer wieder Räume für die Gäste auf, die schnell umschalten wollen.

7. Mathias Honsak Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Mathias Honsak

Heidenheim schockt die Leipziger! Beim ersten Vorstoß der Gäste können die Leipziger einen hohen Ball nicht konsequent klären. So kommt Schöppner in der zweiten Reihe an die Kugel, der mit der Schulter zu Honsak ablegt. Aus 19 Metern zentraler Position zimmert der Offensivmann mit dem linken Fuß die Kugel in Richtung Kasten, die sich herrlich in den rechten Winkel dreht und Gulácsi keine Chance lässt! Ein Traumtor durch den Heidenheimer, der seine drei Saisontore nun gegen Leipzig, Leverkusen und Bayern erzielte.

6. Christoph Baumgartner Leipzig Gelbe Karte für Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Es gibt die frühe Gelbe Karte für den Leipziger, der zu spät in den Zweikampf mit Schöppner kommt und ihn deutlich stempelt. Dafür zeigt Petersen zu Recht die frühe Verwarnung, die bitter für Baumgartner ist, denn es ist seine Fünfte.

5. Xavi Simons zeigt im Zentrum ein kleines Tänzchen und spielt dann einen herausragenden Steckpass zu Raum auf die linke Seite. Der Außenverteidiger setzt seinen Körper ein und sucht dann die scharfe Hereingabe, die allerdings leicht abgefälscht wird und wieder beim Keeper der Gäste landet.

4. In dieser Anfangsphase übernimmt Leipzig die Spielkontrolle und lässt die Kugel laufen. Bisher können sie die Ketten der Gäste aber noch nicht überwinden. Baumgartner versucht es mal mit einem weiten Pass auf Openda, doch der Heber landet in den Armen von Müller.

2. Auf der rechten Seite wird Baku bedient und der rechte Außenverteidiger geht gegen zwei Gegenspieler ins Dribbling. Er legt sich die Kugel an Kerber vorbei und rauscht dann mit dem Heidenheimer zusammen. Beide gehen zu Boden und der Leipziger fordert einen Freistoß. Den gibt Petersen auch, allerdings für die Mannschaft in den Roten Trikots, ganz zum Unmut von Baku.

1. Der Ball rollt und die Gäste stoßen an. Sofort schlagen sie die Kugel nach vorne, die jedoch von Baku abgefangen wird. Danach geht es für den FCH erstmal darum, sich defensiv zu sortieren.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Begegnung von Martin Peterson, der nun am Spielertunnel bereit steht und die Akteure auf den Rasen in Leipzig führen wird. In wenigen Augenblicken geht der Bundesligasonntag los mit der Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Heidenheim. Wir freuen uns auf packende 90 Minuten.

Im Hinspiel erfüllten die Leipziger ihre Pflichtaufgabe gegen Heidenheim. Die Partie endete zwischen den beiden Teams, wie sonst auch in der Liga knapp, mit 1:0 zu Gunsten der Roten Bullen. Damals hatten beide Mannschaften noch den europäischen Wettbewerb von unter der Woche in den Knochen und Loïs Openda machte mit seinem Treffer am Ende den Unterschied. In dieser Woche sind die Leipziger ausgeruht und frisch, doch den Druck verspüren beide. Leipzig will die Champions-League-Plätze halten, während Heidenheim nicht noch tiefer im Abstiegssumpf versinken möchte.

Bei den Gästen gibt es natürlich einige Wechsel im Vergleich zur Niederlage gegen Kopenhagen. Insgesamt sieben Veränderungen nimmt Frank Schmidt vor. Müller steht wieder zwischen den Pfosten und in der Innenverteidigung kehrt Gimber in die Dreierkette zurück. Im Mittelfeld kommen Schöppner und Traoré zum Einsatz. Und in der Offensive gibt es eine komplette Veränderung. Heute Nachmittag starten Honsak, Conteh und Pieringer. Zudem fehlen Frans Krätzig und Léo Scienza im Kader. Bei Scienza sind seine Adduktorenprobleme neu aufgebrochen und Krätzig ist kurzfristig erkrankt.

Bei den Hausherren nimmt Cheftrainer Marco Rose insgesamt drei Veränderungen im Vergleich zum etwas enttäuschenden 0:0 in Augsburg vor. In der Innenverteidigung kehrt Kapitän Willi Orbán nach seiner Rotsperre in die Anfangsformation zurück. Zudem agieren die Roten Bullen wieder mit einer Doppelspitze und dadurch kommt Openda zurück in die Startelf. Dafür sitzen Klostermann und Geertruida erstmal auf der Bank. Im Zentrum ersetzt Seiwald heute Nachmittag Haïdara positionsgetreu.

Für die Gäste sind die Roten Bullen alles andere als ein Lieblingsgegner. In bisher drei Bundesligabegegnungen mussten die Heidenheimer je knappe Niederlagen einstecken. Zudem hat der FCH kräftezehrende Wochen hinter sich. In den Playoffs der Conference League mussten sie unter der Woche gegen Kopenhagen ran. Trotz des 2:1-Erfolgs im Hinspiel mussten die heutigen Gäste am Donnerstag das Ausscheiden im europäischen Wettbewerb hinnehmen, denn sie verloren unter der Woche mit 1:3 in der Verlängerung. Doch in der Liga gibt es keine Verschnaufpause für Heidenheim. Die Nichtabstiegsränge rücken langsam in weite Ferne und auch der VfL Bochum lernt plötzlich Punkte einzufahren. Durch das Unentschieden der Bochumer gestern Nachmittag sind die Heidenheimer auf Rang 17 und somit einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Das Team unter Frank Schmidt muss unbedingt zu Punkten kommen, auch wenn sie heute eine denkbar schwere Aufgabe erwartet.

Die Rollen sind bei dieser Partie klar verteilt. Die Hausherren sind derzeit in starker Form und haben aus den letzten fünf Partien in der Liga kein Spiel verloren. Dennoch müssen die Roten Bullen heute Nachmittag eigentlich drei Punkte eintüten, denn die Konkurrenz macht Druck. Durch die starken Leistungen vom SC Freiburg und dem FSV Mainz 05 sind die Leipziger an diesem Spieltag auf Rang fünf abgerutscht und somit nicht mehr in den Champions-League-Rängen. Da das Erreichen der Königsklasse jedoch das Ziel der Leipziger ist, können sie heute Nachmittag gegen die Heidenheimer keine Punkte liegen lassen.