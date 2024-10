Die Leipziger sind in dieser Saison in der Bundesliga noch ungeschlagen. Die Mannschaft von Chefcoach Marco Rose holte an den ersten beiden Spieltagen zwei Siege gegen den VfL Bochum (1:0) und Bayer Leverkusen (3:2). Danach gab es für die Sachsen ein0:0-Unentschieden gegen den FC Union Berlin sowie ein torloses Remis gegen den FC St. Pauli. Am vergangenen Spieltag feierten die Roten Bullen einen klaren 4:0-Erfolg über den FC Augsburg. Damit steht Leipzig mit elf Zählern auf dem vierten Rang der Bundesliga und könnte mit einem Sieg die vorzeitige Tabellenführung übernehmen. Allerdings gab es für die Leipziger unter der Woche in der Champions League eine knappe 2:3-Niederlage gegen Juventus Turin.