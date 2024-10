27. Gendrey kann glücklicherweise nach kurzer Unterbrechung weiterspielen.

26. Maximilian Mittelstädt Stuttgart Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Mittelstädt rutscht deutlich zu spät in den rechten Fuß von Gendrey herein, dessen rechtes Bein gerade das Standbein war. Für dieses harte Foul bekommt der Linksverteidiger zu Recht die Gelbe Karte.

24. Die nächste Flanke fliegt zu Hložek, nun auf seinen Kopf. Aus leichter Rückwärtsbewegung kann der ehemalige Leverkusener nicht wirklich Druck hinter seinen Kopfball bringen, so fängt Nübel diesen locker.

21. Im Spielaufbau spielt Grillitsch einen sehr starken Pass auf die rechte Seite und leitet damit den Angriff ein. Gendreys halbhohe Flanke kann Hložek schließlich nicht kontrollieren und lässt den Ball ungenau rechts neben das Tor klatschen.

20. Stuttgart kombiniert sich sehr gut von der linken auf die rechten Seite, dort verpufft der Angriff über Chase und Millot jedoch.

17. Stiller möchte mit einem hohen Steilpass Undav auf die Reise schicken. Der Pass ist allerdings klar zu steil, sodass Baumann den Ball problemlos abläuft.

16. Bischofs Eckstoß klären die Schwaben recht mühelos aus der Gefahrenzone.

15. Für Drexler geht es nicht weiter, Chaves kommt für ihn herein.

15. Arthur Chaves Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Arthur Chaves

15. Tim Drexler Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Tim Drexler

15. Mittelstädts Flanke von der linken Seite schnappt sich Baumann ohne großen Gegnerdruck aus der Luft.

14. Längere Ballbesitzphasen der TSG sowie eine Behandlungspause von Drexler haben zuletzt das Geschehen in Strafraumnähe reduziert.

11. Unterhaltsamer Start in Stuttgart! Trotz guter Chancen auf beiden Seiten konnten sich beide Torhüter noch nicht auszeichnen. Sowohl Nübel als auch Baumann werden ja in der nun folgenden Länderspielpause je ein Spiel als ter-Stegen-Ersatz für das DFB-Team bestreiten.

8. Erst beim zweiten Eckstoß wird es gefährlich, nun brennt es vor dem TSG-Tor! Stiller lässt sich den Ball nach kurz ausgeführter Ecke ein paar Meter weiter hinten auflegen und findet mit seiner Hereingabe Karazor. Dessen Kopfball fliegt Richtung langes Eck, nun ist es Gendrey, der vor der Linie klärt.

7. Nun der von Nagelsmann in den DFB-Kader nachnominiert Leweling, der mit einem Flankenlauf auf der rechten Seite einen Eckstoß herausholt.

6. Guter Start also für die Kraichgauer, die in den ersten Minuten die Akzente setzen! Derweil geht es nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung für Stiller weiter.

4. Mittelstädt rettet auf der Linie! Bülter spielt einen überragenden Pass hinter die Kette, der kommt mit dem genau richtigen Timing perfekt in den Lauf von Hložek. Statt sofort abzuschließen umkurvt der erst Nübel und schießt dann aus linker Position auf das Tor. Dort ist Mittelstädt auf die Linie gerückt und klärt mit dem rechten Fuß - tolle Reaktion!

3. Beim fälligen Eckstoß wird ein Offensivfoul der Gäste abgepfiffen.

2. Bülter ist damit nicht einverstanden, er hat noch recht lange am Boden gelegen und möchte einen Elfmeter. Chase war hier im Grenzbereich unterwegs, der VAR schreitet daher nicht ein.

2. Die Hausherren laufen im weißen Heimtrikot mit rotem Brustring auf, die Gäste aus Hoffenheim spielen in Blau. Bülter tankt sich gleich links im Strafraum durch und wird dort stark von Chase gehalten, der Schiedsrichter lässt laufen.

1. Die Stimmung im Schwabenland ist wie gewohnt prächtig, wenn auch viele Fans der Anstoßzeit argwöhnisch gegenüberstehen. Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers, im Kölner Keller schaut Patrick Hanslbauer zu. Los geht's!

1. Spielbeginn

Auch Matarazzo wechselt zweimal im Vergleich zum 2:0 gegen Kiew. Drexler spielt in der Dreierkette für Nsoki, Bülter stürmt anstelle des jungen Moerstedt.

Hoeneß nimmt nach dem 1:1 gegen Prag zwei Änderungen an seiner Startelf vor. Chase verteidigt an Stenzels Stelle hinten rechts, offensiv läuft Touré statt Demirović auf.

In den letzten vier Südwest-Duellen ging nie das Heimteam als Sieger hervor, nach zwei Remis 2022/23 gab es vergangene Saison zwei Auswärtssiege. Für Sebastian Hoeneß war die 2:3-Niederlage gegen die TSG vor knapp einem Jahr die einzige Heimniederlage beim VfB.

Zum inzwischen vierten Mal treffen die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Pellegrino Matarazzo in dieser Konstellation aufeinander. Zuvor hatten ja Beide für den jeweils anderen Verein an der Seitenlinie gestanden, das Duell hat also auch auf der Trainerbank Brisanz.

Am Donnerstag-Abend konnten die Kraichgauer in der Europa League gegen Dynamo Kiew die Krisenstimmung der letzten Wochen zumindest ein kleines Stück lösen. Doppelpacker Hlozek schoss Hoffenheim zum 2:0-Sieg zu Hause und besorgte den ersten Pflichtspielsieg seit Ende August. Ob sich die Sorgenfalten bei den Hoffenheimern nur zeitweise etwas entspannen durften oder der Erfolg im Europapokal tatsächlich als Brustlöser dienen kann, wird sich unter anderem heute Abend zeigen.

Hoffenheim steht in der Liga klar unter Druck, die TSG hat einzig das Auftaktspiel gegen Bundesliga-Neuling Holstein Kiel 3:2 gewonnen. Im Anschluss setzte es in Frankfurt (1:3), gegen Leverkusen (1:4), bei Union Berlin (1:2) und vergangenen Sonntag trotz 3:0-Führung gegen Bremen (3:4) Niederlagen.

Gesprächsthema Nummer eins war nach dem Unentschieden die Gelb-Rote Karte von Atakan Karazor. Nach einem Foul von Maxi Arnold, der selber mit der Ampelkarte vom Platz hätte fliegen müssen, zeigte Jablonski fälschlicherweise Karazor Gelb-Rot und gab die offensichtliche Fehlentscheidung nach dem Spiel selbst zu. Der Fall ließ die Diskussion aufflammen, ob der VAR bei Gelb-Roten Karten auch eingreifen dürfen sollte. Dazu erhoben die VfB-Verantwortlichen Einspruch gegen die Sperre von Karazor, Wohlgemuth äußerte: "Eine doppelte Bestrafung kann nicht im Sinne des Fairplay sein." Tatsächlich gab der DFB dem Einspruch statt, Karazors Sperre ist aufgehoben und der Kapitän steht wieder in der Startelf.

In der Liga nahm der VfB nach etwas holprigem Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen zuletzt an Fahrt auf. Auf den etwas glücklichen 3:1-Auswärtserfolg in Gladbach folgte die 5:1-Gala zu Hause gegen den BVB. Vergangenes Wochenende zeigten sich die Schwaben dann auch nach einer großen Fehlentscheidung des Schiedsrichters widerständig und glichen in Unterzahl durch Undavs Last-Minute-Treffer zum 2:2 aus.

Die Schwaben feierten am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase im eigenen Stadion die Rückkehr in die Königsklasse. Den besonderen Abend konnte die Mannschaft trotz erneut guter Leistung – wie auch bei Real Madrid – nicht mit drei Punkten schmücken. Sparta Prag konterte Millots frühes 1:0 dank einer starken Prager Vorstellung in Halbzeit eins zum verdienten 1:1-Pausenstand. In Durchgang zwei lief der VfB vergeblich an, Prag rettete das Unentschieden ins Ziel.

Zum zweiten Mal in dieser Saison fungiert die späte, dritte Anstoßzeit um 19:30 Uhr als Ausweichzeit für die international aktiven Bundesliga-Teams. Schließlich war die TSG am Donnerstag noch in der Europa League aktiv, für den VfB Stuttgart war die Pause nach dem Dienstagabendspiel in der Königsklasse hingegen lang genug.