19. Folglich muss sich der Rekordmeister richtig etwas einfallen lassen, um eventuell irgendwie mal Lücken aufreißen zu können. Bislang gestaltet sich das recht schwierig.

17. Stuttgart erweist sich als sehr gut eingestellt. Viel wird dem Gegner nicht gestattet - und das obwohl sich die Gäste eben nicht nur hinten einigeln. Die Balance stimmt.

15. Auf links ist der flinke Alphonso Davies unterwegs, schlägt einen Haken, doch ein Durchkommen gibt es nicht. Es geht also hinten herum. In der Folge wird mit Pässen der Weg in die Box gesucht, doch das führt nicht zum Ziel.

13. Weiterhin mischt der VfB aktiv mit. Immer wieder suchen die Schwaben den Weg nach vorn, geizen nicht mit Offensivbemühungen. Dennoch entwickelt sich der Ballbesitz mittlerweile zugunsten des FC Bayern.

11. Plötzlich gibt es Platz für den Rekordmeister. Harry Kane wird geschickt, hat aber einen Stuttgarter an den Fersen. Den perfekten Moment für den Querpass erwischt der Stürmerstar im Strafraum nicht. Der Ball in die Mitte kommt zu ungenau für Serge Gnabry.

8. Erneut tritt Raphaël Guerreiro offensiv in Erscheinung, taucht im Sechzehner auf. Sein Schuss gerät nicht platziert genug. Alexander Nübel lässt nach vorn prallen, ist aber schnell im Nachfassen zur Stelle.

8. In der Tat muss Vincent Kompany früh wechseln. Für den verletzten Aleksandar Pavlović steht als Ersatz João Palhinha bereit.

8. João Palhinha Bayern Einwechslung bei Bayern München: João Palhinha

8. Aleksandar Pavlović Bayern Auswechslung bei Bayern München: Aleksandar Pavlović

6. Unbeeindruckt geht der VfB zu Werke, ist gerade ausgiebig am Ball. Dann muss der FC Bayern in Unterzahl zu Werke gehen, weil Aleksandar Pavlović bei einem Zweikampf mit Fabian Rieder unglücklich auf dem Boden gelandet ist und sich offenbar an der Schulter verletzt hat.

4. Chance für Undav! Stuttgart ist um eine Antwort nicht verlegen. Angelo Stiller findet mit einem Flachpass halbrechts in der Box Deniz Undav. Mit dem rechten Außenrist visiert dieser das lange Eck an. Der Ball streicht am linken Pfosten vorbei.

3. Erste Torgelegenheit! In der Folge bemühen sich die Hausherren um Ballbesitz. Und dann kommt plötzlich Zug rein. Alphonso Davies flankt von links. Auf der anderen Seite stehen zwei Münchener sträflich frei. Michael Olise verpasst die Hereingabe, so übernimmt Raphaël Guerreiro, legt kurz auf den nachrückenden Serge Gnabry ab. Dessen Rechtsschuss aus zentraler Position zischt rechts an der Kiste vorbei.

1. Über einen weiten Einwurf von Ramon Hendriks gelangen die Gäste in den Sechzehner. Dort hat Manuel Neuer das Sagen und faustet den Ball mit einer Hand aus der Gefahrenzone.

1. Spielbeginn

Während der vergangenen Saison gab es in den Duellen beider Klubs jeweils Heimsiege. Die Partie in München endete 3:0. Der VfB revanchierte sich in der Rückrunde mit einem 3:1. In den beiden Spielzeiten davor nahmen die Stuttgarter von ihren Gastspielen in der bayerischen Landeshauptstadt stets etwas mit (jeweils 2:2). Für einen Sieg der Schwaben in der Allianz Arena müssen wir allerdings bis Mai 2018 zurückschauen. Damals gab es ein 1:4. Seither ist der FC Bayern hier gegen den VfB fünf Partien ungeschlagen (drei Siege).

Stuttgart spielte zuletzt dreimal in Folge unentschieden – in Wolfsburg (2:2), gegen Sprta Prag (1:1) und gegen Hoffenheim (1:1). Nehmen wir ein Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten Ulm hinzu (1:1), sind es sogar vier Partien. Allerdings sind die Schwaben seit vier Pflichtspielen unbezwungen. Den Beginn dieser Serie bildete vor einem Monat ein 5:1 gegen Dortmund. In der Bundesliga ging einzig der Auftakt beim SC Freiburg daneben (1:3). Danach folgten zwei Siege und drei Unentschieden. Die letzte Pflichtspielpleite in der Fremde setzte es Mitte September in der Königsklasse bei Real Madrid (1:3).

In der Bundesliga ist der FC Bayern noch ungeschlagen. Die einzige Pflichtspielniederlage der Saison setzte es Anfang des Monats in der Champions League bei Aston Villa (0:1). Allerdings lässt sich die Saisonbilanz auch negativ interpretieren. Der Rekordmeister ist seit drei Partien ohne Sieg. In der Bundesliga gesellten sich zuletzt zwei Unentschieden daheim gegen Leverkusen (1:1) und in Frankfurt (3:3) hinzu. Die letzten Dreier gab es vor fast einem Monat in Bremen (5:0) und zu Hause gegen Dinamo Zagreb (9:2). Um nun wieder etwas Positives herauszustreichen, schauen wir auf die Heimstärke der Münchener. Die letzte Niederlage in der Allianz Arena setzte es Ende März – ein 0:2 gegen Dortmund. Seither ist man zu Hause acht Pflichtspiele ungeschlagen (sechs Siege).

Mit Blick auf die Tabelle vor diesem siebten Spieltag hat hier der Spitzenreiter den Achten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften hat sich eine Lücke von acht Punkten aufgetan. Schauen wir auf das bereinigte Klassement nach den Nachmittagspartien, so hat der FC Bayern den Platz an der Sonne eingebüßt, RB Leipzig und der SC Freiburg sind vorbeigezogen. Es wird ein Sieg nötig sein, um das zu korrigieren. Der VfB ist weiterhin Achter.

Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 1:1 vor zwei Wochen gegen Hoffenheim mehr Bewegung. Sebastian Hoeneß tauscht vier Spieler aus. Anstelle von Maximilian Mittelstädt, Anrie Chase, Enzo Millot und El Bilal Touré (alle Bank) rücken Ramon Hendriks, Josha Vagnoman, Fabian Rieder und Ermedin Demirović in die Stuttgarter Startelf. Hier ist also der bei der Nationalmannschaft zu Wochenbeginn noch angeschlagene Deniz Undav einsatzbereit. Der zuletzt erkältete Nick Woltemade wird auf der Bank sitzen.

Im Vergleich zum 3:3 vor der Länderspielpause in Frankfurt nimmt Vincent Kompany keinerlei Wechsel vor, schickt die Münchner Startelf unverändert auf den Platz. Das heißt auch, dass der zuletzt angeschlagene Dayot Upamecano (Zerrung) spielen kann. Und Jamal Musiala fällt mit Hüftgelenksbeschwerden weiterhin aus. Dagegen darf Sven Ulreich nach seiner Sperre wieder auf der Bank Platz nehmen.