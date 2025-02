52. Nicolai Remberg Kiel Gelbe Karte für Nicolai Remberg (Holstein Kiel)

Nicolai Remberg kommt mit seiner Grätsche gegen Tom Krauß zu spät. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte des Spiels.

50. David Zec Kiel Tooor für Holstein Kiel, 2:2 durch David Zec

Da ist der Ausgleich! Aus dem rechten Halbfeld bringt John Tolkin einen Freistoß hoch in den Sechzehner. David Zec steigt dort am höchsten und köpft den Ball aus acht Metern in die Maschen.

47. Lewis Holtby geht im gegnerischen Strafraum zu Boden. Er muss daraufhin behandelt werden. Der Kieler hätte auch gerne einen Elfmeter, weil er am Knöchel getroffen wurde. Den bekommt er aber nicht.

46. Philipp Hofmann Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Hofmann

46. Gerrit Holtmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

46. Lasse Rosenboom Kiel Auswechslung bei Holstein Kiel: Lasse Rosenboom

46. Armin Gigović Kiel Einwechslung bei Holstein Kiel: Armin Gigović

46. Finn Porath Kiel Auswechslung bei Holstein Kiel: Finn Porath

46. Die Mannschaften sind zurück auf dem Rasen. Bei Trainer haben Veränderungen vorgenommen. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +8 Halbzeitfazit:

Die ersten 45 Minuten hatten es in sich. Am Ende führt der VfL Bochum mit 2:1, der dadurch zumindest vorerst an Holstein Kiel vorbeizieht. Die Hausherren erwischten mit einem frühen Elfmeter-Treffer durch Steven Skrzybski (3.) einen perfekten Start. Die Bochumer kämpften sich aber zurück in die Partie. Myron Boadu (37. + 39.) drehte mit einem Doppelschlag das Spiel. Allerdings wurde die Partie immer wieder durch Verletzungsunterbrechungen gebremst. Gleich drei Spieler mussten ausgewechselt werden. Neben Marco Komenda (20.) und Steven Skrzybski (25.) kurz vor der Pause auch Doppel-Torschütze Myron Boadu (45.+3). Die Führung für die Bochumer ist durchaus verdient. Kiel kam zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor.

45. +8 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Damit gab es jetzt drei verletzungsbedingte Auswechslungen in der ersten Halbzeit. Was das angeht ein bitterer Nachmittag für beide Vereine. Bleibt zu hoffen, dass es keine längeren Ausfallzeiten für die Spieler werden.

45. +3 Moritz Broschinski Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

45. +3 Myron Boadu Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Myron Boadu

45. +1 Ohne Fremdeinwirkung geht Doppel-Torschütze Myron Boadu zu Boden. Er fasst sich an den Oberschenkel. Er muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

44. Die Bochumer bestimmen mittlerweile das Spiel. Rechts im Strafraum wird Felix Passlack bedient. Dem rutscht der Ball etwas vom Schlappen. Der Ball landet am Außennetz.

40. Innerhalb von drei Minuten dreht der VfL Bochum das Spiel. Damit geben die Gäste zumindest vorerst die rote Laterne ab. Was ist für die Kieler vor der Pause noch drin?

39. Myron Boadu Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Myron Boadu

Der Ball zappelt schon wieder im Netz! Eine weite Flanke von der linken Seite in die rechte Strafraumhälfte bringt von dort Felix Passlack mit dem Kopf sofort vor den Kasten. Erneut ist Myron Boadu zur Stelle, der das Leder mit einem kräftigen Kopbfall aus fünf Metern über die Linie drückt.

37. Myron Boadu Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Myron Boadu

Bochum ist zurück im Spiel! Im Mittelkreis setzt sich Matúš Bero stark durch. Anschließend dreht er auf und passt perfekt in die Spitze auf Myron Boadu. Der bringt den Ball aus 15 Metern halblinker Position in der langen Torecke unter.

33. Aus der zweiten Reihe versucht es Gerrit Holtmann mit einem Schuss. Der Versuch wird abgeblockt. Gefährlich wird es danach nicht mehr.

30. Die zu Beginn feurige Begegnung hat durch die zahlreichen Verletzungsunterbrechungen stark an Fahrt verloren. Was ist in der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs noch drin?

28. Auch der Bochumer Tim Oermann musste kurzzeitig behandelt werden. Gemeinsam mit Finn Porath steht er jetzt an der Mittellinie bereit. Beide Spieler können und wollen zurück ins Spiel.

27. Was ist hier denn los?! Der nächste Kieler liegt am Boden. Finn Porath blutet stark aus der Nase und ander Lippe. Er hat im Zweikampf unabsichtlich den Arm von Bernardo ins Gesicht bekommen.

25. Shuto Machino Kiel Einwechslung bei Holstein Kiel: Shuto Machino

25. Steven Skrzybski Kiel Auswechslung bei Holstein Kiel: Steven Skrzybski

23. Die Partie läuft weiter. Holstein Kiel agiert vorerst in Unterzahl. Es sieht nicht so aus, als würde Steven Skrzybski zurück ins Spiel kommen.

22. Erneut ist die Begegnung unterbrochen. Dieses Mal muss Steven Skrzybski behandelt werden. Es sieht nach muskulären Problemen aus. Vorsichtshalber macht sich Shuto Machino bereits warm.

20. Marko Ivezić Kiel Einwechslung bei Holstein Kiel: Marko Ivezić

20. Marco Komenda Kiel Auswechslung bei Holstein Kiel: Marco Komenda

19. Für Marco Komenda geht es nicht weiter. Er hat sich wohl eine Verletzung an der rechten Augenhöhle zugegezogen. Die Auswechslung wird vorbereitet.

18. Es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Marco Komenda muss behandelt werden, nachdem er sich am Kopf verletzt hat.

16. Starke Direktabnahme! Nach einer Flanke nimmt Nicolai Remberg den Ball aus 14 Metern volley. Der Schuss geht knapp rechts oben am Pfosten vorbei.

14. Myron Boadu tankt sich mit einem Dribbling bis in den Sechzehner durch. Er verpasst aber den Moment den Ball an Gerrit Holtmann abzugeben. Mit einer brillanten Grätsche holt sich daraufhin David Zec das Leder.

11. Gute Chance! Von der linken Seite bringt Gerrit Holtmann den Ball halbhoch in die Box. Myron Boadu kommt aus sechs Metern zum Abschluss, aber Marco Komenda hat schließlich noch seinen Fuß dazwischen.

9. Nach dem furiosen Beginn verlagert sich die Partie zunächst ins Mittelfeld. Der Ball ist hart umkämpft. Es werden viele Zweikämpfe geführt.

6. Statt Strafstoß gibt es Eckball. Die Hereingabe landet bei Bernardo. David Zec ist aber zur Stelle und nimmt ihm die Kugel ab.

5. Jetzt fordert auf der Gegenseite auch der VfL einen Elfmeter. Marco Komenda bekommt das Leder im Luftduell an den Arm. Die Situation wird vom VAR überprüft. Ergebnis: Kein Elfmeter!

4. Ein perfekter Start in diese Begegnung für die Hausherren. Der Plan der Gäste hingegen ist sofort dahin. Wie reagiert die Elf von Dieter Hecking auf den frühen Rückstand?

3. Steven Skrzybski Kiel Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Steven Skrzybski

Drin ist das Ding! Steven Skrzybski übernimmt die Verantwortung und legt sich den Ball zurecht. Er atmet einmal tief durch. Anschließend setzt er das Leder perfekt in die linke Torecke.

2. Handelfmeter für Holstein Kiel! Eine Flanke von John Tolkin landet am Arm von Felix Passlack. Schiedsrichter Felix Zwayer zeigt auf den Punkt. Was für ein wilder Start in dieses Spiel.

1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Gelingt Trainer Dieter Hecking mit dem VfL Bochum das Comeback? Nach einem Sieg gegen den FC St. Pauli (1:0) und einem 3:3 gegen RB Leipzig gab es zuletzt mit Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach (0:3) und den SC Freiburg (0:1) zwei Dämpfer. Dementsprechend sieht sich Hecking gezwungen Änderungen vorzunehmen. Ibrahima Sissoko (Gelbsperre), Dani de Wit, Moritz Broschinski und Philipp Hofmann (alle Bank) müssen weichen. Dafür beginnen Felix Passlack und Myron Boadu. Zudem geben die Neuzugänge Tom Krauß (Luton Town) und Georgios Masouras (Olympiakos Piraeus) ihr Startelf-Debüt.

Bei den heimischen Störchen war in den vergangenen Wochen alles dabei. Ein Sieg gegen Borussia Dortmund (4:2), eine Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:3) und ein Untentschieden gegen den VfL Wolfsburg. In der vergangenen Woche gab es zudem eine am Ende knappe 3:4-Niederlage gegen den FC Bayern München. In der Startaufstellung gibt es dazu zwei Veränderungen. Es beginnen Steven Skrzybski und Nicolai Remberg für Dominik Javorček und Armin Gigović (beide Bank).

Es ist ein richtungsweisendes Spiel für den Verbleib in der Bundesliga. Beide Vereine stecken tief im Abstiegskampf. Das Schlusslicht aus Bochum steht nur zwei Punkte hinter Holstein Kiel. Gelingt es Kiel auf den Relegeationsplatz zu springen oder gibt Bochum erstmals seit dem 6. Spieltag die rote Laterne ab?