5. Der VfL startet mutig und läuft die Störche früh und hoch an. Damit kommen die Kieler bis dato aber noch zurecht und lassen sich dadurch nicht unter Druck setzen.

3. Porath schlägt eine Freistoßflanke von der linken Seite an der Strafraumkante gefährlich auf das lange Eck. Dort findet er jedoch keinen Abnehmer.

1. Der Ball rollt im Pott! Wer erwischt den besseren Start in diesem Duell der beiden noch punktlosen Teams?

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Martin Petersen. Der 39-jährige Stuttgarter pfeift somit gleich sein 71. Bundesligaspiel und führt die 22 Hauptdarsteller soeben auf den Rasen im Ruhrstadion. Gleich rollt dann endlich der Ball!

Dann werfen wir noch fix einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams. Bei den Gastgebern bringt Zeidler mit Daschner und Hofmann zwei frische Kräfte im Vergleich zum Freiburg-Spiel. Broschinski (Bank) und Miyoshi (muskuläre Probleme) rotieren dafür raus. Auf der Gegenseite wechselt Rapp gleich viermal. Geschwill, Gigović, Kelati und Puchacz ersetzen Rehberg, Machino, Javorček (Bank) und Erras (nicht im Kader).

Beim Aufsteiger sieht es aktuell nicht arg viel besser aus. Nach knappen Niederlagen zum Auftakt (2:3 in Hoffenheim und 0:2 gegen Wolfsburg), ging die Mannschaft von Coach Marcel Rapp zuletzt gegen den FC Bayern München heftig mit 1:6 unter. Die Frage heute wird sein, wie viele oder wie große die Folgeschäden aus dem Debakel beim KSV mitgenommen wurden. Dazu hört man immer wieder, ob bei den Störchen die Qualität für die deutsche Beletage ausreicht. Rapp ist nach seiner Sperre im letzten Spiel heute wieder zurück auf der Trainerbank. „Der Mund ist abgeputzt, wir haben das Spiel am Sonntag besprochen.“, nun gelte der Fokus auf Bochum. Unter dem Motto „Volle Kraft auf Bochum“ sollen heute die ersten Punkte eingefahren werden. Und was macht Hoffnung auf Besserung? Vielleicht Steven Skrzybski. Der Kieler Top-Scorer aus der letzten Zweitliga-Spielzeit hat bereits Erfahrung in der Bundesliga und konnte diese Saison noch keine Sekunde mitwirken. Seine Wadenverletzung scheint nun jedoch auskuriert zu sein.

Beim Klub aus dem Ruhrpott sind enttäuschende Saisonstarts und Abstiegskampf keine Neuheiten. In der Saison 2022/2023 startete der VfL, damals noch mit Thomas Reis an der Seitenlinie, mit sechs Niederlagen am Stück in die Spielzeit. Am Saisonende gelang unter Thomas Letsch trotzdem noch der Klassenerhalt. Trotzdem ist heute schon wieder einiges an Druck auf dem Kessel für den VfL und seinem Trainer Peter Zeidler. Denn nicht nur in der Liga war bisher nichts zu holen, auch im Pokal flogen die Westfalen in Runde eins beim Jahn in Regensburg raus. Der 62-jährige Schwabe, welcher seit Sommer im Amt ist, möchte mutige Auftritte, viele Gegenpressing-Phasen und schnelles Umschalten von seinem Team sehen. Da der VfL aber noch in einer Findungsphase zu sein scheint, konnte er davon in den bisherigen Begegnungen wenig beobachten. Zu der Wahrheit gehört nämlich auch, dass der Kader erst spät vervollständigt wurde und somit noch eine gewisse Zeit bekommen muss, ehe alle Automatismen zusammenlaufen.

Tief im Westen oder besser gesagt: Tief im Tabellenkeller. So könnte die Devise vor dem Duell gleich lauten. Sowohl die Mannen aus dem Pott als auch der Aufsteiger aus dem hohen Norden starteten mehr als durchwachsen in diese neue Bundesliga-Saison. Tabellen-Sechzehnter gegen den Letzten, beide Teams haben null Punkte auf ihrer Habenseite. So kann von einem richtungsweisenden Spiel gesprochen werden. Von einem "Endspiel" will aus beiden Lagern noch kein Verantwortlicher reden. Was auch logisch erscheint, denn noch sind 30 Spieltage nach dem heutigen zu absolvieren. Dennoch würde beiden Teams ein Erfolgserlebnis guttun, um nicht bereits so früh in der Saison im Keller festzustecken.