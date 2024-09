Der SC Freiburg hat nach drei Spieltagen ebenfalls sechs Punkte vorzuweisen; in Verbindung mit dem souveränen Einzug in die 2. DFB-Pokal-Runde ist der Start in die Post-Streich-Ära zweifellos geglückt. War dem 3:1-Heimerfolg gegen Vizemeister VfB Stuttgart eine 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München gefolgt, zeigte der Sport-Club gegen den punktlosen Vorjahres-16. VfL Bochum vor eigenem Publikum Comebackqualitäten: Einen 0:1-Pausenrückstand wandelte er durch einen Doppelpack Adamus (58., 61.) in einen 2:1-Sieg um.