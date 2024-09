77. Nach den Wechseln sind die Angriffsbemühungen der Gladbacher etwas weniger geworden, allerdings bestimmen die Männer von Gerardo Seoane das Spiel. Dennoch möchte noch immer nicht der so wichtige Treffer fallen.

75. Alassane Pléa bekommt rund zehn Meter vor dem Strafraum den Ball und sucht mit einem Flugball den einstartenden Kleindienst. Kauã erahnt die Gefahr und verlässt frühzeitig seine Linie. Rund neun Meter vor seinem Kasten kann er das Leder knapp vor dem Stürmer aufnehmen.

73. Hugo Ekitike passt rechts im Strafraum auf Ansgar Knauff, der noch einen Haken schlägt und Omar Marmoush sucht. Den findet er rund neun Meter vor dem Tor am linken Pfosten, der jedoch nur ganz schwach den Ball trifft, sodass sein Abschluss eher einem Rückpass gleicht.

72. Sowohl Toppmöller als auch Seoane reagieren auf den aktuellen Spielverlauf und wechseln. Während die Frankfurter etwas mehr Stabilität im Mittelfeld haben wollen, gibt es auf Seiten der Gladbacher eine neue Flügelzange.

67. Doppelchance für die Borussia! Erst zimmert Rocco Reitz das Leder aus rund 15 Metern mit rechts knallhart gegen den linken Pfosten. Danach bringt Hack eine tolle Flanke auf den Kopf von Kleindienst, der aus acht Metern knapp links neben das Tor köpft. Langsam aber sicher ist die Führung für die Hausherren sehr schmeichelhaft.

66. Die Partie hat nun deutlich an Fahrt aufgenommen, was auch an den Gladbachern liegt.

64. Auf der Gegenseite wird Hugo Ekitike rechts in den Strafraum geschickt und taucht damit völlig allein vor Nicolas auf. Aus sieben Metern versucht er aus halbrechter Position, den Torhüter zu überlupfen, der allerdings lange stehen bleibt und dadurch mit der Brust abwehren kann. Die anschließende Ecke bringt nichts ein. Das erste Lebenszeichen der Eintracht nach rund 15 Minuten.

63. Gladbach ist sehr aktiv und erspielt sich eine weitere Möglichkeit. Nach einem Doppelpass zwischen Kevin Stöger und Tim Kleindienst zieht der Mittelfeldspieler direkt ab. Aus zentraler Position und rund 20 Metern fliegt sein Abschluss nur knapp am linken Pfosten vorbei.

61. In den letzten Minuten sind ausschließlich die Gäste am Drücker und drängen die Hausherren bis in den eigenen Strafraum zurück. Die Fohlen diktieren regelrecht die Partie und den Frankfurtern möchte überhaupt nichts mehr gelingen.

59. Kauã hält die Führung fest! Eine kleine Druckphase der Gladbacher zwingt Kauã zur Parade. Erst kommt Hack über die linke Seite, ehe er die Seite verlagert. Dort wartet N'Goumou, der die Kugel direkt nimmt. Sein Schuss vom rechten Pfosten aus rund zehn Metern setzt nochmal ganz undankbar für den Torhüter auf, der allerdings hervorragend reagiert und zur Seite abwehrt.

57. Gladbach ist bemüht, zu Torchancen zu kommen, allerdings ist auch weiterhin kein Konzept zu erkennen. Die Möglichkeiten basieren entweder auf fatalen Fehlern des Gegners oder auf Einzelaktionen.

55. Nach einem leichten Ballverlust im Aufbauspiel zieht Kevin Stöger aus rund 30 Metern einfach mal ab. Dabei erwischt er das Spielgerät allerdings alles andere als optimal, sodass der Schuss weder hart noch platziert ist. Kauã hat keine Probleme, diesen Abschluss aufzunehmen.

53. Obwohl Gladbach versucht, sich in die Partie hineinzukämpfen, möchte noch nicht viel gelingen. Über rechts setzt sich N'Goumou durch und sucht rund zehn Meter vor der Grundlinie den flachen Pass nach innen. In der Mitte verpasst jedoch Tim Kleindienst deutlich, sodass die Frankfurter in der Folge klären können.

51. Trotz der Führung geht es seit dem Seitenwechsel nur auf das Tor der Gäste. Ekitike wird im Strafraum angespielt und er dreht sich um die eigene Achse, um den Abschluss zu suchen. Sein Schuss wird jedoch geblockt.

48. Die Hausherren kommen mit viel Schwung aus der Pause und suchen den Weg nach vorne. Selbst bei einem Ballverlust wird der gegnerische Ballführende sofort unter Druck gesetzt, sodass die Gladbacher keinen geordneten Spielaufbau durchführen können.

46. Beide Teams kommen unverändert aus der Pause.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt Eintracht Frankfurt im heimischen Deutsche Bank Park gegen Borussia Mönchengladbach zur Halbzeit. Die Adlerträger waren bisher das gefährlichere Team und sorgten vor allem mit Omar Marmoush und Hugo Ekitike immer wieder für Unruhe in der Defensive der Gäste. Das schnelle Umschaltspiel können die Borussen noch nicht unterbinden, wodurch ein Großteil der Möglichkeiten entstand. Ansonsten fehlte den Gladbachern die zündende Idee bei eigenen Angriffen, sodass man lediglich nach zwei Kontern so etwas wie Torgefahr aufbauen konnte. Sofern die Fohlen heute noch etwas Zählbares mitnehmen wollen, muss Gerardo Seoane eine Lösung finden. Für Frankfurt läuft alles nach Plan und die sich bietenden Räume dürften den pfeilschnellen Stürmern sicherlich im zweiten Spielabschnitt zugutekommen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld endet der erste Durchgang. Am Ende steht N'Goumou im Abseits.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Kurz vor der Pause plätschert die Partie etwas vor sich hin und Gladbach hat auf Höhe der Mittellinie Ballbesitz. Frankfurt stört, sobald die Gäste tiefer in die eigene Hälfte eindringen möchten.

42. Marmoush wird am linken Strafraumeck angespielt. Er verzögert kurz und zieht dann auf die Grundlinie. Aus einem spitzen Winkel möchte er Nicolas überraschen, jedoch fliegt sein Abschluss einen halben Meter übers Tor.

40. Der Freistoß wird halbhoch auf den Elfmeterpunkt gezogen, aber Freund und Feind verpassen. Am Ende ist es Kauã, der sicher zupackt, da das Leder sonst wohl an den Innenpfosten gegangen wäre.

39. Arthur Theate E. Frankfurt Gelbe Karte für Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Theate geht rund 25 Meter halbrechts vor dem eigenen Tor hart in einen Zweikampf, sodass er dafür Gelb sieht.

38. Die Fohlen greifen früh an und lassen kein geordnetes Aufbauspiel der Adlerträger zu. Allerdings fällt ihnen relativ wenig bei eigenem Ballbesitz ein.

35. Die Ausgangssituation spielt den Frankfurtern natürlich voll in die Karten. Wie beim Tor sind es immer wieder die Flugbälle hinter die Abwehrkette, die für Probleme bei der Borussia sorgen. Die Gladbacher müssen nun etwas offensiver agieren, wodurch sich mehr Räume für Marmoush und Ekitike bieten.

33. Gladbach geht nach dem Gegentor erstmal auf Ballbesitz und versucht das Spiel zu kontrollieren. Frankfurt zieht sich mit der Führung im Rücken erst einmal etwas weiter zurück und lässt die Gäste in den ungefährlichen Regionen des Spielfeldes kombinieren.

30. Hugo Larsson E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Hugo Larsson

Farès Chaïbi spielt einen Flugball auf Ekitike, der bis zur Grundlinie zieht. Von dort hebt er die Kugel in den Sechzehner, wo Ansgar Knauff ins Kopfballduell geht und dieses auch gewinnt. Er legt das Leder per Kopf quer und acht Meter vor dem Tor bekommt Larsson die Kugel vor die Füße. Der Schwede hat gar keine Probleme, aus der kurzen Distanz mit rechts abzuschließen, und vollendet rechts halbhoch. Nicolas kann nur zusehen, wie die Pille im Netz zappelt.

28. Beide Mannschaften haben noch Probleme, um zu klaren Chancen zu kommen. Aktuell fehlt noch der letzte entscheidende Pass. Demzufolge gibt es viele gute Ansätze, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt werden.

25. Omar Marmoush nimmt auf der linken Außenbahn Fahrt auf und zieht knapp vor der Grundlinie in die Mitte. Aus rund 13 Metern und einem spitzen Winkel zieht der Ägypter voll ab und visiert das lange Eck an. Am zweiten Pfosten läuft Hugo Ekitike ein, der aus drei Metern den Kopf hinhält, nachdem Nicolas bereits geschlagen war. Sein Kopfball fliegt rund zwei Meter links am Tor vorbei. Wäre er nicht an den Ball gekommen, hätte auch der Schuss von Marmoush den Kasten um rund zwei Meter verfehlt, allerdings auf der rechten Seite.

24. Robin Hack macht über die linke Seite viel Betrieb und forciert immer wieder das Eins-Gegen-Eins. Nachdem er im gegnerischen Strafraum den ersten Gegenspieler hat stehen lassen, bleibt er am Zweiten hängen, der jedoch nur zur Ecke klären kann. Diese bringt jedoch keine Gefahr ein.

22. Die Hälfte des ersten Durchgangs ist knapp gespielt und die Frankfurter haben 58 Prozent Ballbesitz.

20. Es bleibt dabei, dass beide Teams sich noch nicht spielerisch Chancen erarbeiten können. Falls so etwas wie Torgefahr entsteht, ist dies auf ein gutes Umschaltspiel zurückzuführen.

17. Die SGE setzt die Fohlen sehr früh unter Druck, sodass ihnen immer wieder Fehler beim Aufbau unterlaufen. Allerdings können die Frankfurter noch nicht viel mit dem Ballbesitz anfangen. Lediglich nach Umschaltsituationen gab es Gefahr vor dem Tor von Moritz Nicolas.

14. Den fälligen Freistoß tritt Robin Koch gefühlvoll über die Mauer. Sein Schlenzer fliegt jedoch knapp am linken Pfosten vorbei, was Moritz Nicolas sieht und die Arme wegzieht. Somit geht es mit einem Abstoß weiter und die zweite gute Freistoßmöglichkeit bleibt ungenutzt.

13. Julian Weigl M'gladbach Gelbe Karte für Julian Weigl (Bor. Mönchengladbach)

Marmoush setzt zu einem Tempodribbling an und kurz vor dem Strafraum haut ihn Weigl von hinten um. Eine ganz klare Gelbe Karte und Freistoß aus rund 22 Metern.

12. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, der von den Frankfurtern zu kurz geklärt wird, fasst sich Reitz ein Herz und zimmert aus 25 Metern voll drauf. Sein harter, aber unpräziser Schuss, ist keine größere Gefahr für Kauã.

11. Die Seoane-Elf kann nun den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren lassen, sodass der Angriffsdrang der SGE vorerst beendet ist. Dabei lassen sich die Gäste viel Zeit.

9. Die erste kleine Druckphase der Frankfurter endet mit einem Steckpass von Chaïbi, der jedoch abgefangen wird. Dennoch schnüren die Gastgeber die Gäste im eigenen Strafraum fest.

7. Gladbach ist bemüht, das Tempo niedrig zu halten, und versucht, den Hausherren so wenig Raum wie möglich zu geben. Frankfurt hingegen möchte mit einem schnellen Umschaltspiel zum Torerfolg kommen. Aktuell neutralisieren sich beide Seiten noch, jedoch übernimmt die SGE langsam aber sicher die Partie.

5. Der anschließende Freistoß tritt Farès Chaïbi, allerdings bleibt er in der Mauer hängen, die zur Ecke klärt. Der Eckstoß bringt jedoch keine Gefahr.

4. Nach einem Ballverlust kurz hinter der Mittellinie zeigt Hugo Ekitike, was ihn ausmacht. Er nimmt das Leder auf und zieht das Tempo hoch. Mit einer Körpertäuschung vernascht er Itakura, der kurz vor dem Strafraum die Schulter runternimmt und den Franzosen foult. Aus rund 20 Metern und halblinks gibt es Freistoß.

2. Gladbach versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten, wird dabei jedoch von den Gastgebern bis an den eigenen Sechzehner zurückgedrängt.

1. Die Gäste spielen heute in den schwarzen Jerseys und stoßen an. Die Hausherren sind in weißen Trikots unterwegs.

1. Spielbeginn

Die jungen Wilden der Frankfurter wollen auch das dritte Ligaspiel in Folge gewinnen, was zuletzt im Dezember 2021 geschafft wurde. Mit 24,4 Jahren im Schnitt ist es übrigens auch die jüngste Mannschaft, die die Eintracht seit rund zwölf Jahren in der Bundesliga auflaufen lässt. Neben der Tabellensituation spricht auch die Heimstärke für die Frankfurter, da sie nur eine der letzten zwölf Heimpartien verloren haben. Außerdem verlor das Team von Dino Toppmöller die letzten sechs Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach nicht. Mit drei Siegen und drei Unentschieden sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Dennoch ist die Mannschaft von Gerardo Seoane nicht zu unterschätzen, die sich bisher lediglich gegen den FC Bayern und den VfB Stuttgart geschlagen geben musste.

Auf den jeweiligen Pressekonferenzen vor dem Spiel kamen beide Trainer zu Wort. Während Dino Toppmöller seine Elf als Favoriten auserkoren hat. "Wir haben Selbstvertrauen und sehen uns als Favorit. Aber wir wissen um die Schwierigkeit der Aufgabe. Die Borussia hat sich mit Stöger und Kleindienst gut verstärkt. Es wird eine harte Nuss. Wir fühlen uns bereit." Sein Gegenüber Gerardo Seoane hat sich nicht zur Favoritenrolle geäußert, allerdings überschüttete er seinen Gegner mit Lob. "Frankfurt hat eine gute Organisation und viel individuelle Qualität. In der Offensive verfügen sie über viel Tempo. Sie haben einen guten Mix zwischen jungen Spielern und erfahrenen Spielern, die für die Struktur wichtig sind", schätzte der Gladbacher Trainer die Frankfurter ein.

Dino Toppmöller nimmt drei Wechsel vor. Auf der Torhüterposition muss Toppmöller auf Kevin Trapp verzichten, der sich in der Vorwoche im Spiel gegen Wolfsburg verletzt hatte. Ihn ersetzt Kauã. Auch Mario Götze fällt verletzt aus und steht heute nicht mal mehr im Kader. Auch Niels Nkounkou soll angeschlagen sein, allerdings nimmt der Franzose immerhin auf der Bank Platz. Auf den Außenbahnen werden Farès Chaïbi und Ansgar Knauff für Furore sorgen. Trotz der Wechsel bleibt es beim 4-4-2-System. Gerardo Seoane nimmt vier Änderungen vor. Wie bei den Adlerträgern fällt die Nummer eins Jonas Omlin aus und wird durch Moritz Nicolas ersetzt. Auch Franck Honorat kann verletzungsbedingt nicht an der Partie teilnehmen. Außerdem verschlägt es Alassane Pléa und Philipp Sander auf die Bank. Dafür starten Robin Hack, Nathan N'Goumou und Rocco Reitz von Beginn an. Die Gladbacher werden im 4-2-3-1 agieren.

Am vierten Spieltag sind bereits fünf Partien beendet worden. Die Frankfurter haben bisher zwei Siege und eine Niederlage eingefahren und liegen damit aktuell auf Platz acht in der Tabelle. Mit drei Zählern vor heimischem Publikum könnte es für die Hessen bis auf Rang zwei vorgehen, auch wenn drei Konkurrenten morgen noch aktiv werden. Für Gladbach, die nach einem Sieg nur drei Punkte aufweisen und Platz 14 einnehmen, wäre ein Punktgewinn bitterlich nötig, sofern man nicht vorzeitig den direkten Kontakt nach oben verlieren möchte.