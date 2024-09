Die Schwaben sind ausgesprochen torfreudig. Nicht nur erzielte der VfB an den ersten drei Spieltagen bereits sieben Tore (und damit sogar eines mehr als der BVB), sondern die Stuttgarter haben in ihren saisonübergreifend letzten 19 Partien in der Bundesliga ausnahmslos immer das gegnerische Tor gefunden.

Borussia Dortmund blieb zwar in allen fünf Pflichtspielen der Saison 2024/25 gänzlich ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Auswärts lief es für die Schwarzgelben zuletzt aber nicht immer reibungslos. Seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge hat der BVB nicht mehr gewonnen (ein Remis, zwei Niederlagen), in den letzten beiden Gastspielen glückte den Westfalen nicht mal mehr ein Treffer. Zuletzt gab es beim SV Werder Bremen am 2. Spieltag ein torloses Remis.

Der VfB Stuttgart hat zwar am 1. Spieltag bereits beim SC Freiburg mit 1:3 verloren. Vor heimischer Kulisse sind die Weiß-Roten inzwischen aber seit saisonübergreifend 13 Bundesliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen (neun Siege, vier Remis). Es ist die längste Ungeschlagen-Serie der Schwaben in der Beletage des deutschen Fußballs seit einem 15 Spiele langen Lauf zwischen November 2008 und August 2009.

Bei den Schwaben gibt es im Vergleich zur 1:3-Niederlage vom Dienstagabend bei Real Madrid nur eine Veränderung: Für Chris Führich (Bank) startet heute Ermedin Demirović.

Schauen wir uns direkt die Aufstellungen an. Borussia Dortmund tat sich beim Club Brügge in der Königsklasse zwar schwer, feierte am Ende aber dennoch einen 3:0-Auswärtserfolg. Trainer Nuri Şahin wechselt dennoch auf drei Positionen: Für Ramy Bensebaïni, Emre Can und Donyell Malen (alle drei Bank) starten Felix Nmecha, Waldemar Anton und Serhou Guirassy. Damit stehen beide Ex-Stuttgarter nach ihrem Wechsel zu den Westfalen in diesem Sommer erstmals wieder bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber auf dem Platz.

Beide Teams haben in 2023/24 eine starke Saison aufs Parkett gelegt, ohne jedoch einen Titel gewonnen zu haben. Nominell empfängt in diesem Duell nämlich der amtierende Vizemeister den diesjährigen Champions-League-Finalisten. Wirklich an den Erfolg der Vorsaison konnte bislang aber nur der BVB anknüpfen, der aus den ersten drei Ligaspielen sieben von neun möglichen Punkten holte und im Gegensatz zu den Schwaben auch mit einem Sieg in die Champions-League-Ligaphase startete.