40. Tella lässt sich behandeln. Was zunächst harmlos aussieht, mündet wohl in einer Auswechslung. Das Signal zur Seitenlinie kam schon.

37. Jetzt haben die Kraichgauer etwas mehr Ballbesitz. Das Team von Xabi Alonso schaut sich das in aller Ruhe an. In die gefährlichen Zone kommt Hoffenheim noch nicht.

34. Dennis Geiger Hoffenheim Gelbe Karte für Dennis Geiger (1899 Hoffenheim)

Bei seiner Grätsche rechnet Geiger nicht mit der schnellen Drehung von Tella, weshalb er den Leverkusener schmerzhaft abräumt. Die Karte sieht er zurecht.

34. Aus dem Nichts die gute Chance für Hoffenheim! Links hat Jurásek viel Platz und flankt scharf auf den ersten Pfosten. Da hält Erencan Yardımcı den Fuß rein, doch steht einen Tick zu weit vorne. So drückt er den Ball links neben das Tor!

31. Nach langer Ballstafette zieht Hincapié einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Der senkt sich aber nicht mehr, sondern fliegt hinten zur Tribüne.

29. Für den Moment kehrt wieder etwas Ruhe ein. Hoffenheim besinnt sich aufs Defensivspiel der Anfangsviertelstunde. Demgegenüber sucht Leverkusen geduldig nach Lücken.

25. Dennoch setzt Leverkusen weiter nach. Tella wird der Ball abgelegt, doch sein Schuss aus elf Metern wird noch geblockt.

24. Es gibt keinen Elfmeter! Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga richtet sich der Schiedsrichter per Stadionlautsprecher direkt ans Publikum und verkündet, dass ein Spieler aus dem Abseits kam. Deshalb ist der Strafstoß hinfällig.

23. Tella stand definitiv im Abseits, allerdings ist der Ball so deutlich abgefälscht, dass hier nicht ganz sicher ist, wie das zu bewerten ist. Tendenziell ist es eine Abwehraktion, womit die Abseitsstellung noch aktiv wäre.

22. Jetzt gibt's auch noch Elfmeter für die Werkself! Einen abgefälschten Pass von Xhaka erreicht Tella minimal vor Jurásek, der dem Angreifer dadurch nur noch in die Hacke treten kann. Höchstens eine Abseitsstellung könnte Hoffenheim hier noch retten.

20. Fast die nächste Gelegenheit für Bayer 04, doch Wirtz spielt den bereits springenden Ball zu tief in den Lauf von Boniface. Statt des Stürmers schnappt sich Luca Philipp den Ball.

19. Jeremie Frimpong Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Jeremie Frimpong

Das ist super gemacht von Aleix García! Es sieht nach einem vollkommen harmlosen Spielaufbau aus, als García sieht, dass Frimpong rechts Tempo aufnimmt. Der Pass kommt genau in die Schnittstelle, Frimpong nimmt die Kugel super mit und vollendet dann im Eins-gegen-Eins mit Philipp sicher ins lange linke Eck!

17. Beim tiefen Ball in die Spitze rutscht Hincapié weg und grätscht dadurch unfreiwillig Bülter um. Trotz der Prosteste der Hoffenheimer lässt Braun weiterspielen. Auch der Videoassistent bleibt stumm, was sich eher nach einer Fehlentscheidung anfühlt.

15. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Deshalb ist man am Rhein so froh, dass er geblieben ist! Grimaldo spielt den Nigerianer halblinks im Strafraum an, als dieser unvermittelt mit links abzieht. Etwas überrascht vom strammen Abschluss bekommt Philipp die Hände nicht mehr vollständig hinter den Ball. Von seinen Handschuhen springt der Ball hinten ins Tor!

12. Klare Abschlüsse fehlen dieser Begegnung noch, was einerseits am guten Positionsspiel der Gäste liegt, andererseits auch an der Konterabsicherung von Bayer 04.

10. Álex Grimaldo spielt den Ball tief in den Sechzehner auf Wirtz, damit der Zehner von der Grundlinie zurückspielen kann. Allerdings steht ein Verteidiger im Weg und fälscht den Ball in die Hände von Philipp ab.

8. Nun gut, jetzt sieht es doch nach einer dauerhaften Dreierkette bei den Kraichgauern aus. Sie halten den Ball für einige Sekunden, ohne einen Weg in die Gefahrenzone zu finden. Das ist dann auch gut gestellt und verschoben von Leverkusen.

5. Vielleicht war es nur eine Momentaufnahme, aber es sieht so aus, als würde Hoffenheim im Offensivspiel hinten eine Viererkette bilden, die dann für die Konterabsicherung sorgt. Wenn der Gegner den Ball hält, ziehen sie sich zu einer Fünferkette zurück.

3. Wieder marschiert Frimpong über die rechte Bahn, bringt diesmal seine Flanke durch, nur um den Ball in die Arme von Luca Philipp zu schlagen.

2. Die fällige Ecke fliegt vielversprechend an den Fünfer, doch da setzt sich die TSG durch, außerdem pfeift Dr. Braun ein Offensivfoul an Akpoguma.

1. Rechtsaußen ist gleich mal Platz für Tella, der nach kurzem Verzögern Frimpong zur Grundlinie schickt. Bei dessen Flankenversuch bekommt David Jurásek sein Bein dazwischen, um zur Ecke zu blocken.

1. Der Ball ist freigegeben, Leverkusen stößt vor heimischer Kulisse an. Und ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Heute ist offizieller Mitgliederspieltag der Werkself. Das hat trotz zweier vergleichsweise kleiner Fangruppierungen einige Zuschauer in die BayArena gelockt, die beide Teams mit erwartungsfrohem Applaus empfangen. Es dauert nicht mehr lange!

Die heutige Partie wird Dr. Robin Braun leiten. Der Fokus liegt besonders auf ihm, weil er Teil der Testphase ist, durch die beim VAR-Einsatz eine Durchsage des Schiedsrichters ans Publikum erfolgt. Neben dem VAR assistieren ihm die Linienrichter Rafael Foltyn und Asmir Osmanagic.

Im Hinspiel stand noch Pellegrino Matarazzo für die TSG an der Seitenlinie und es ging ziemlich wild zu. Am Ende stand zwar ein ziemlich überzeugender 4:1-Erfolg für die Werkself, zwischenzeitlich hätte Hoffenheim aber durchaus noch ausgleichen können. Damals fehlte vielleicht ein bisschen Ballglück, das nun wieder zurückkehren könnte.

Die TSG ist gar nicht mehr im Pokal vertreten. Das könnte der Grund sein, warum Christian Ilzer auf allzu große Rotationen verzichtet. Lediglich Max Moerstedt und David Mokwa müssen auf die Bank weichen, damit Marius Bülter und Erencan Yardımcı beginnen können. Ansonsten schickt der Österreicher dieselbe Elf auf den Rasen, die schon in Anderlecht bestehen konnte.

Beim Blick auf die Aufstellungen fällt auf, dass Xabi Alonso, trotz der Wechselposse, seinen Stürmer Victor Boniface sofort wieder ins Team integrieren möchte. Lukáš Hrádecký, Piero Hincapié, Aleix García kehren neben ihm zurück in die Startelf. Dafür sitzen Matěj Kovář, Nordi Mukiele, Exequiel Palacios und Patrik Schick zunächst auf der Bank. Ebenfalls auf der Bank sitzen die Neuzugänge Mario Hermoso und Emiliano Buendia - schauen wir mal, ob wir heute einige Debüts sehen.

Bei 1899 Hoffenheim dürfte sich die Stimmung zuletzt etwas aufgeheitert haben. Zwar reichte der jüngste Sieg gegen Anderlecht nicht mehr zu den Playoffs in der Europa League, doch dank eines Sieges über Holstein Kiel und einem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt stehen die Kraichgauer zumindest wieder vier Punkte über dem Strich. Gegen Leverkusen hat man zwar nur Außenseiterchancen, doch damit haben die Süddeutschen auch schon die Top-3-Teams der Liga abgegrast. Anders ausgedrückt, das Programm der nächsten Wochen wird potenziell deutlich angenehmer.

Nach der Niederlage gegen Atlético und dem Unentschieden gegen RB Leipzig herrschte ein bisschen gedämpfte Stimmung am Rhein. Dabei sieht die Ausbeute der letzten Monate noch immer fantastisch aus. Mit dem jüngsten Sieg gegen Sparta Praha konnte Bayer Leverkusen die Ligaphase der Champions League sogar unter den Top-8 abschließen. Kein Grund zur Trauer also? Nun ja, wenn man heute keinen Sieg gegen Hoffenheim holt und die Bayern auf bis zu neun Punkte davonziehen, dann könnte doch wieder gedämpfte Stimmung herrschen.