30. Das Spiel hat sich inzwischen ins Zentrum verlagert. Seitens der Westfalen gab es seit dem Treffer zum 2:0 keinen Abschluss mehr.

27. Die Heidenheimer haben jetzt deutlich mehr vom Spiel, was aber allen voran darauf zurückzuführen ist, dass die Schwarzgelben das irre Tempo der ersten 20 Minuten heruntergefahren hat. Die Westfalen lauern jetzt verstärkt auf Konter und rennen nicht mehr mit durchgedrücktem Gaspedal an. Dadurch haben die Schwaben etwas mehr Raum.

24. Die Rot-Blauen sichern sich den ersten Eckball der Partie. Scienza führt aus, aber am ersten Pfosten springt Guirassy am höchsten und klärt sicher per Kopf.

22. Scienza zieht von links nach innen und probiert es erneut, schießt dieses Mal aber nur Mitspieler Wanner an, der unglücklich in der Schussbahn steht. Sofort setzen die Borussen wieder zum Gegenstoß an, aber der hohe Ball in die Tiefe ist zu lang. Müller ist vor Adeyemi zur Stelle und schnappt sich die Kugel.

19. Immerhin mal ein Lebenszeichen der Gäste: Beim allerersten zaghaften Vorstoß wird ein Ball in die Füße von Léo Scienza geblockt, der aus 18 Metern allerdings nur ein Schüsschen abgibt. Der schwache und unpräzise Ball setzt auf und landet in den sicheren Armen von Gregor Kobel.

17. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Karim Adeyemi

Die Brenzstädter sind völlig überfordert von der Anfangsoffensive der Westfalen, die konsequent auf 2:0 erhöhen. Ausgangslage ist ein Heidenheimer Ballverlust im Aufbauspiel, nach dem der BVB nur wenige Stationen braucht, um sich pfeilschnell nach vorne zu kombinieren. Brandt bedient Adeyemi, der aus zwölf Metern halblinker Position mit rechts Maß aufs lange Eck nimmt und das Leder dort zuverlässig versenkt. Keine Chance für Müller.

15. Ryerson hat starkem Brandt-Diagonalball auf dem rechten Flügel Platz und bedient den völlig blanken Malen, der sich aus elf Metern halbrechter Position eigentlich schon eine Ecke aussuchen könnte, scheinbar aber überlegt, ob er lieber Guirassy anspielt. Genau dieses Zögern reicht Gimber, um die Kugel wegzuschlagen.

14. Die Gäste von der Ostalb bekommen auch nach dem Rückstand keine Sekunde zum Durchatmen. Der BVB spielt druckvoll weiter und will scheinbar die Gunst der Stunde nutzen, um zeitig zu erhöhen. Weiterhin wird Einbahnstraßenfußball im Signal Iduna Park zelebriert.

12. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Donyell Malen

Dortmund geht mit 1:0 in Führung und belohnt sich für die starke Anfangsphase. Wieder ist Adeyemi über links kaum aufzuhalten. Er zieht nach innen und bedient dann den am Strafraum lauernden Malen, der sich einmal kurz dreht und aus 16 Metern mit rechts sofort abschließt. Der Ball ist nicht allzu präzise, aber für Müller nur schwer zu sehen, da er durch die Beine eines Abwehrspielers hindurch kommt. Der FCH-Keeper kommt mit dem ausgestreckten Bein zwar noch dran, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend parieren, der im linken Eck einschlägt.

11. Die ersten zehn Minuten gehen komplett an die Westfalen, die sich offensichtlich viel für den heutigen Abend vorgenommen haben und Heidenheim vollumfänglich im eigenen Drittel einschnüren. Der FCH bekommt fast gar keine Verschnaufpause, verteidigt aber sehr konzentriert.

8. Groß bringt eine Ecke von link scharf und zentral vors Gästetor und findet dort Guirassy, der sich allerdings unter Bedrängnis im Kopfballduell nicht behaupten kann. Die Schwaben sind in den ersten Minuten defensiv sehr gefordert, machen ihre Sache bislang aber gut.

6. Der erste Abschluss der Partie gehört ebenfalls dem BVB, der sich auf engem Raum sehr gut durchkombiniert. Letztlich landet der Ball vor den Füßen von Groß, der aus 18 Metern mit rechts abzieht. Der Schuss rauscht nur knapp am linken Pfosten vorbei. Abstoß Heidenheim.

4. Karim Adeyemi nimmt Fahrt auf und lässt Omar Traoré sehenswert im Dribbling stehen. Vom linken Flügel aus flankt er dann aber zu nah vors Heidenheimer Tor. Kevin Müller steht gut und kann die flache Hereingabe sicher abfangen.

2. Brandt bedient den im Strafraum einlaufenden Bensebaïni, der für Adeyemi prallen lässt. Der Adressat schaltet jedoch eine Sekunde zu schnell, sodass Müller zur Stelle ist und die Kugel sicher unter sich begräbt. Keine Gefahr.

1. Anpfiff im Signal Iduna Park. Die Hausherren treten wie gewohnt in Schwarz und Gelb an. Die Gäste aus Heidenheim sind in Rot gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen sich heute Abend übrigens erst zum dritten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Die einzigen beiden bisherigen Aufeinandertreffen fanden letzte Saison in der Bundesliga statt und endeten jeweils mit der Punkteteilung. Vor einem Jahr kam der zu diesem Zeitpunkt noch punktlose 1. FC Heidenheim ebenfalls am 3. Spieltag in den Signal Iduna Park und sicherte sich nach 0:2-Rückstand noch den allerersten Punkt überhaupt in der Bundesliga (Endstand: 2:2). Das Rückspiel an der Brenz endete dann am 2. Februar 2024 mit einem torlosen Remis.

Dortmund und Heidenheim sind die einzigen beiden Bundesligisten, die nach zwei Spieltagen noch kein einziges Gegentor zugelassen haben. Dafür gibt es auch einen guten Grund: Kein anderer Bundesligist ließ bislang noch weniger Schüsse aufs eigene Tor zu als der BVB (drei) und der FCH (vier). Die Schwaben haben überdies in der Chancenverwertung klar die Nase vorne. Ihre 33 Prozent entsprechen dem ligaweiten Bestwert. Auch alle sechs herausgespielten Großchancen wurden verwertet.

Die Gäste von der Ostalb kommen mit einer beeindruckenden Saisonbilanz nach Dortmund gereist. Der FCH absolvierte durch die Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation bereits fünf Pflichtspiele in der jungen Saison 2024/25 und hat alle fünf Partien gewonnen. In der Bundesliga avancierten die Rot-Blauen durch ihre beiden Zu-Null-Siege und die damit einhergehende Tabellenführung übrigens zum 35. Klub aller Zeiten, der in der Bundesliga einen Spieltag auf Platz eins beendete.

Wenn am Freitagabend im Signal Iduna Park das Flutlicht angeht, dann ist Borussia Dortmund nahezu unschlagbar. Die letzte Heimniederlage in der Bundesliga an einem Freitagabend gab es im Januar 2004 gegen den FC Schalke 04 (0:1). Seitdem haben die Schwarzgelben keines ihrer letzten 36 Freitagsspiele im eigenen Stadion mehr verloren (27 Siege, neun Remis). Beim letzten Mal, als freitags zu Hause Punkte liegen blieben, war allerdings in der Saison 2023/24 der 1. FC Heidenheim erstmals bei den Westfalen zu Gast (2:2).

Bei den Gästen von der Brenz gibt es derweil nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg keinen Grund für Eingriffe seitens des Trainers. Frank Schmidt entsendet folgerichtig die gleiche Startelf erneut von Anfang an aufs Feld.

Schauen wir uns direkt die Aufstellungen an: BVB-Coach Nuri Şahin muss nach dem 0:0 in Bremen zwangsläufig umstellen. Für Nico Schlotterbeck startet heute Ramy Bensebaïni. Außerdem übernehmen Serhou Guirassy, Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Donyell Malen für Maximilian Beier, Jamie Gittens, Emre Can und Marcel Sabitzer (alle vier Bank). Fünf Wechsel also bei den Schwarzgelben.

Beide Teams blieben an den ersten beiden Spieltagen ungeschlagen und ohne Gegentor. Während die Schwarzgelben ihren 2:0-Auftaktsieg gegen Frankfurt auswärts in Bremen nur bedingt bestätigen konnten (0:0), feierte der FCH zwei Siege bei St. Pauli (2:0) und gegen Augsburg (4:0). Mit sechs Punkten und 6:0-Toren grüßen die Kicker von der Ostalb überraschend von Platz eins der Tabelle. Mit einem Heimsieg würden die Westfalen aber an den Schwaben vorbeiziehen.