38. Harry Kane Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Harry Kane



37. Elfmeter für den FC Bayern!

36. Olise bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld hoch in die Mitte. Etwa sieben Meter vor dem Tor steigt Kane gegen Rosenfelder hoch und kommt zum Kopfball. Der Ball geht Rosenfelder am Ende an den Arm und von dort links neben das Tor. Der VAR überprüft die Situation.

34. Bei den Münchnern geht es vor allem über die eigene rechte Seite. Das liegt daran, dass Kübler und Dōan die linke FCB-Seite komplett im Griff haben und Tel bereits mehrfach fair gestoppt haben.

31. Dayot Upamecano Bayern Gelbe Karte für Dayot Upamecano (Bayern München)

Knapp rechts innerhalb der SC-Hälfte verteidigt Upamecano offensiv gegen Adamu. Dem Österreicher gelingt es aber sich um den Defensivmann herumzudrehen. Bei seinem anschließenden Antritt wird er von Upamecano festgehalten und der erhält für das taktische Vergehen zu Recht die Gelbe Karte.

29. Bayern hält den Druck weiter hoch und drängt die Breisgauer immer tiefer hinten rein. Nach einem schönen Diagonalball rechts raus zu Gnabry hat der 29-Jährige etwas Platz und bringt den Ball stramm nach innen. Kane fehlt aber knapp ein Schritt, um das flache Anspiel zu erreichen.

27. Manuel Neuer agiert immer wieder als eine Art Libero und fängt jetzt einen langen Ball der Gäste weit außerhalb seines Sechzehners ab. Vor dem anlaufenden Grifo kontrolliert er den Ball zunächst mit der Brust und leitet ihn dann sicher weiter.

25. Der Ball rollt wieder und natürlich haben beide Trainer die Möglichkeit genutzt ihren Spielern mögliche Verbesserungen mit an die Hand zu geben. Gegen Stuttgart sorgte genau so eine Situation für einen kompletten Aufschwung der Freiburger. Mal sehen, ob es Julian Schuster auch heute gelungen ist sein Team richtig in Spur zu bringen.

24. Die Begegnung ist im Moment unterbrochen, da Christian Dingert Probleme mit seiner Technik hat. Das nutzen die Teams auch direkt für eine kurze Trinkpause.

22. Jetzt nimmt der Druck der Münchner zu! Michael Olise kommt nach Ablage von Jamal Musiala aus recht mittigen 15 Metern zum Abschluss. Sein Versuch ist jedoch etwas zu zentral, sodass Müller mit beiden Fäusten dazwischen ist.

19. Die erste Chance hat es direkt in sich! Olise steckt vom rechten Flügel brillant in den Lauf von Gnabry durch. Der 29-Jährige hat im Strafraum den Kopf oben und bringt den Ball flach nach innen zu Musiala, der aus kurzer Distanz eigentlich nur noch einschieben muss. Im allerletzten Moment kommt aber noch Kübler angerauscht und verhindert mit seiner starken Defensivaktion den fast schon sicheren Rückstand. Im Anschluss bleibt der Ball bei der Heimelf. Olise scheitert mit seinem Nachschuss allerdings mit Kane am eigenen Mann.

18. Das Aufbauspiel der Münchner ist durchaus sehr variabel. Joshua Kimmich rückt von seiner Position des Rechtsverteidigers regelmäßig zentral vor die beiden Innenverteidiger. Zudem holen sich auch Jamal Musiala und Michael Olise immer wieder den Ball aus der Tiefe.

16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorüber. Bayern hat rund 75 Prozent Ballbesitz und das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle. Freiburg macht es in der Defensive aber sehr gut und lässt dadurch nichts zu. Bei den eigenen Umschaltsituationen fehlt den Breisgauern ihrerseits aber auch noch die Durchschlagskraft. Dementsprechend sind Torchancen noch Mangelware.

14. Vincenzo Grifo hoch und weit links in den Sechzehner. Dort passen die Münchner aber auf und können die Situation schärfen.

13. Patrick Osterhage wird knapp innerhalb der FCB-Hälfte von Aleksandar Pavlović gefoult. Dadurch ergibt sich die erste Standardsituation für die Gäste.

10. Musiala und Kane spielen vor dem gegnerischen Sechzehner gleich den doppelten Doppelpass und kombinieren sich dadurch aussichtsreich nach vorne. Ehe es gefährlich werden kann ist Dōan aber mit einer starken Grätsche dazwischen und startet umgehend selbst den Konter. Den stoppt Gnabry wenig später ebenfalls mit einer gelungenen Grätsche. Der Einsatz stimmt auf jeden Fall auf beiden Seiten.

8. Zum ersten Mal findet der Rekordmeister den Weg bis in den SC-Strafraum. Nach einem Olise-Steckpass sucht Kane von rechts in der Box aus extrem spitzem Winkel den Abschluss und trifft nur das Außennetz.

7. Die Münchner sammeln in den ersten Minuten ganz viel Ballbesitz. Dabei erzielen sie jedoch nur wenig Raumgewinn, weil die Gäste konzentriert verteidigen und dabei in einer Mischung aus Mittelfeld- und Angriffspressing agieren.

5. Der Beginn ist äußerst intensiv. Freiburg setzt die Bayern durchgängig in der gegnerischen Hälfte unter Druck. Dadurch gelingt ihnen jetzt mal ein hoher Ballgewinn. Im Anschluss landet der Ball bei Adamu, der umgehend aus der Drehung auf das Tor schießt und dabei darauf spekuliert, dass Neuer weit vor seinem Kasten steht. Da der Ball noch nicht einmal den Weg auf das Tor findet, entsteht jedoch keine Gefahr.

2. Im Gegensatz zur Vorwoche haben die FCB-Innenverteidiger ihre Seite getauscht. Kim verteidigt links und Upamecano rechts. Das schien sich unter Kompany zuvor eigentlich gedreht zu haben.

1. Bayern startet sofort mit einer Ungenauigkeit rein. Dadurch kommt es zu einem frühen Foul von Dayot Upamecano gegen Junior Adamu.

1. Los geht's! Die Gastgeber stoßen an und spielen in ihren neuen Champions-League-Trikots. Freiburg hält komplett in Rot dagegen.

1. Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht eine ganz klare Sprache. Der FC Bayern verlor nur eins der letzten 42 Duelle in der Bundesliga gegen den Sport-Club. Die letzten 16 Vergleiche blieben sie sogar ungeschlagen. In München ist es den Freiburgern in 24 Partien sogar noch gar nicht gelungen zu gewinnen. Ein SC-Erfolg wäre also absolut historisch.

Im Vorfeld der Saison wurde viel darüber spekuliert, ob der SC Freiburg auch ohne Christian Streich weiter an die Leistungen der letzten Spielzeiten anknüpfen kann. Bereits nach der ersten Begegnung scheinen diese Zweifel verflogen. Mit dem Erfolg gegen den VfB starteten die Breisgauer direkt als erster Tabellenführer in die Saison. Heute gilt es für den Sport-Club die gezeigte Leistung zu bestätigen. Dann können sie selbst gegen den favorisierten Rekordmeister das nächste deutliche Signal an die Liga senden. Sollten die Freiburger erneut nicht verlieren, würde Julian Schuster sogar direkt einen Bundesliga-Startrekord für einen SC-Trainer hinlegen.

Für Vincent Kompany steht nach Erfolgen in Ulm und in Wolfsburg heute das Heimdebüt an. Dabei möchte der Rekordmeister den Fans sicherlich einen guten Auftritt zeigen, ehe direkt die erste Länderspielpause der Saison ansteht. Das Hauptaugenmerk aus FCB-Sicht liegt dabei sicherlich darauf in der Abwehr eine stabile Leistung zu zeigen. In der Offensive machen die Münchner schließlich immer ihre Tore. Die Defensive bereitete hingegen bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme und sorgte auch nach dem ersten Match sofort wieder für Gesprächsstoff.

Julian Schuster setzte bei seinem Bundesliga-Debüt mit seiner Mannschaft direkt ein dickes Ausrufezeichen. Gegen den VfB Stuttgart sicherten sich seine Freiburger einen hochverdienten 3:1-Sieg. Dementsprechend ist es nur logisch, dass der SC-Coach keinen Grund für Veränderungen sieht und dieselbe Startelf auf den Rasen schickt, die den Vizemeister dominierte.

Der FC Bayern konnte zum Ligaauftakt mit 3:2 in Wolfsburg gewinnen. Dabei wirkte die Defensive in der zweiten Halbzeit allerdings alles andere als sattelfest. Dementsprechend wurde im Vorfeld viel über die Besetzung der Viererkette spekuliert. Mittlerweile steht fest, dass Vincent Kompany erneut Dayot Upamecano und Min-jae Kim in der Innenverteidigung vertraut. Die defensiven Außenbahnen werden mit Raphaël Guerreiro und vermutlich Joshua Kimmich, der vor der Saison noch fix für das zentrale Mittelfeld eingeplant war, neu besetzt. Zudem rückt der in der Vorbereitung sehr auffällige Mathys Tel in die Anfangsformation. Alphonso Davies und Sacha Boey sitzen im Vergleich zur Vorwoche dafür zunächst auf der Bank.