18. Jackson Irvine St. Pauli Gelbe Karte für Jackson Irvine (FC St. Pauli)

Die Karte zückt Jablonski schnell. Der Kapitän hat sich aufgrund einer Einwurf-Entscheidung zu arg beschwert und kassiert direkt Gelb.

15. Den Standard von Léo Scienza von der rechten Seite können die Gastgeber bereinigen.

14. Traoré schickt Wanner auf der rechten Seite in die Box der Hamburger. Dieser setzt sich gegen Wahl durch, scheitert dann aber von der Grundlinie mit seiner Hereingabe, holt aber dennoch einen Eckstoß gegen Smith heraus.

13. Stimmungstechnisch ist das schon erstklassig, was hier passiert im ausverkauften Millerntor-Stadion. Das auf dem Rasen hingegen ist noch stark ausbaufähig.

11. So viel zum Thema Zweikämpfe. Guilavogui hält gegen Traoré, der die Kugel klären will, an der rechten Seitenauslinie voll drüber und hat Glück, dass Jablonski die Gelbe Karte stecken lässt.

10. Nach dem anfänglichen Offensivdruck der Gastgeber verflacht die Partie nun erstmal. Es werden viele Zweikämpfe geführt, welche nicht zum Spielfluss beitragen.

7. Auf beiden Seiten sind noch sehr viele Abspielfehler zu sehen. Es spielt wohl auch noch eine gewisse Unsicherheit am ersten Spieltag mit. Ansonsten spielt sich die Partie überwiegend im Mittelfeld ab.

4. Beck hat knapp zehn Meter vor dem Strafraum der Gastgeber zu viel Raum und schießt einfach mal drauf. Sein Rechtsschuss aus dem Zentrum fliegt aber deutlich links am Tor vorbei.

3. Die Boys in Brown wollen von Beginn an zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Die Hamburger suchen direkt den Weg in die Offensive und lassen den FCH überhaupt nicht ins Spiel kommen.

1. Der Ball rollt in Hamburg bei angenehmen 20 Grad! Die Gastgeber stoßen an und eröffnen dieses Duell zum Abschluss des Spieltags. Auf geht es!

1. Spielbeginn

Leiten wird diese Partie Sven Jablonski. Der 34 Jahre alte Bremer pfeift hier sein 94. Bundesligaspiel und steigt ab dieser Saison sogar ins internationale Geschäft ein. Der Referee darf dann auch in der Europa League ran. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Werfen wir noch einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams. Im Vergleich zum Pokalspiel in Halle ändert der neue St. Pauli-Cheftrainer Blessin seine Startelf einmal: Lars Ritzka startet für Finley Stevens in der Abwehr. Ganz anders sieht es hingegen beim 1. FC Heidenheim aus. Frank Schmidt wechselte im Conference League-Playoff-Spiel in Göteborg fast komplett durch und ließ die zweite Garde antreten. Heute folgt die Rolle rückwärts und er schickt natürlich seine beste Elf ins Rennen. Nur noch Patrick Mainka, Jan Schöppner und Léo Scienza verbleiben aus dem Spiel gegen BK Häcken. Rotation ist also das Stichwort bei der aktuellen Dreifachbelastung.

Das Team vom Schlossberg musste nach der erfolgreichen ersten Bundesliga-Spielzeit einige Federn lassen. Mit Jan-Niklas Beste (zu Benfica), Tim Kleindienst (nach Gladbach) und Kevin Sessa (zur Hertha) verließen drei Stammkräfte den Verein. Außerdem gingen mit Nikola Dovedan, Florian Pick und Christian Kühlwetter je ablösefrei. Doch auch auf der Seite der Neuzugänge ging einiges. Insgeamt kamen acht neue Spieler zum FCH, darunter Maximilian Breunig (Freiburg 2), Léo Scienza (Ulm) oder Paul Wanner (Leihe vom FC Bayern). Bereits 4:0-Sieg im Pokal beim FC Villingen am vergangenen Wochenenden traf Breunig dreifach und Wanner einmal. Dort taten sich die Schlossberger allerdings lange sehr schwer. Erst in der 43. Minute erlöste Breunig sein Team. Zehn Zeigerumdrehungen später war das Spiel dann bereits durch und der FCH führte mit 4:0. Zudem stand am Donnerstagabend das historisch erste Europapokalspiel für die Schwaben an. In den Conference League-Playoffs gewann das Team von Schmidt bei BK Häcken in Schweden verdient mit 2:1 durch Tore von Conteh und Scienza.

Der Meister der vergangenen Zweitliga-Saison mühte sich bei der Generalprobe am vergangene Wochenende im DFB-Pokal ordentlich ab. In Halle erzielten die Kiezkicker erst tief in der Nachspielzeit der regulären 90 Minuten den 2:2-Ausgleich durch Adam Dzwigala. So brauchte es die Verlängerung, in welcher sich die Hamburger schlussendlich gegen den Regionalligisten durchsetzten. St. Paulis neuer Trainer Alexander Blessin (51) soll die Mission Klassenerhalt am besten heute direkt mit einem Dreier gegen Heidenheim starten. Blessin folgte auf Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler, welcher nach langem Hin und Her den Verein Richtung England verließ. Außerdem ging Aufstiegsheld Marcel Hartel ablösefrei gen USA. Ob dieser Verlust kompensiert werden kann?

Als der FC St. Pauli das letzte Mal in der Bundesliga gespielt hat, spielten dort noch Größen wie Hannover 96, der HSV und Schalke 04. Und der BVB wurde zum letzten Mal Deutscher Meister. Und nun, 13 Jahre später hat der Verein vom Millerntor den Sprung rausgeschafft aus dem Unterhaus und darf nun wieder im Konzert der Großen mitspielen. Zum Auftakt gastiert der 1. FC Heidenheim in Hamburg. Die Mannschaft von der schwäbischen Alb geht in sein zweites Jahr im Oberhaus. Ob es für den FCH auch das verflixte zweite Jahr wird?