45. +9 Ende 1. Halbzeit

45. +8 Stegemann lässt immer noch laufen, da es in weitere Unterbrechungen in der Nachspielzeit gab.

45. +5 Gute Kontermöglichkeit für die SVE, doch Petkov kriegt den Ball nicht rechtzeitig auf den mitgelaufenen Allani rüber. Die Heidenheimer kommen erneut hinter die Kugel und können den Konter verteidigen.

45. +1 Aufgrund der vielen Verletzungsunterbrechungen gibt es sechs Minuten obendrauf und gleich die nächste Pause, weil Zimmerschied erneut von Traoré getroffen wurde und im Gesicht blutet. Der Außenverteidiger muss jetzt extrem aufpassen und ist stark Gelb-Rot-gefährdet!

45. Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

43. Omar Traoré Heidenheim Gelbe Karte für Omar Traoré (1. FC Heidenheim 1846)

Traoré holt anschließend Zimmerschied rüde von den Beinen und stoppt den Gegenkonter.

43. Heidenheim lässt liegen! Der FCH schaltet über Scienza im Drei-gegen-zwei um, der nach Rechts auf Honsak rauslegen will, doch sein Pass ist zu weit, weshalb der Österreicher nicht in eine Abschlusssituation kommt.

40. Das Team von Horst Steffen hat jetzt auch besser in die Zweikämpfe gefunden und gewinnt mehr zweite Bälle. Die Blau-Roten haben sich kompakt in der eigenen Hälfte aufgestellt und versuchen mehr Stabilität in die Defensive zu bekommen.

37. Die SVE ist seitdem Ausgleichstreffer die spielbestimmende Mannschaft und drückt die Gäste gerade weiter in ihren Strafraum. Das Team von Frank Schmidt probiert es jetzt über schnelle Umschaltsituationen.

34. Petkov wird an der Sechzehnerkante von Schöppner von den Beinen geholt, doch Schiri Stegemann lässt die Pfeife stumm. Glück für den FCH, denn das hätte Freistoß geben müssen!

31. Robin Fellhauer Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 1:1 durch Robin Fellhauer

Mit dem ersten Torschuss gleicht die SVE aus! Petkov steckt in den Sechzehner zu Fellhauer durch, der vor Müller cool bleibt und troken in die linke Ecke abschließt. Das hatte sich nicht angedeutet!

28. Die auffälligste Statistik bisher ist die Zweikampfquote: Dort steht es 60% zu 40% zu Gunsten von Heidenheim und das ist deutlich spürbar!

25. Sickinger probiert es aus der Distanz, doch sein Abschluss aus 23 Metern wird von der Heidenheimer-Abwehr geblockt.

23. Für ihn kommt Zivzivadze in die Partie, der nach seiner Einwechslung im Hinspiel eine gute Partie machte.

23. Budu Zivzivadze Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Budu Zivzivadze

23. Marvin Pieringer Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marvin Pieringer

23. Es gibt die nächste Verletzungsunterbrechung und auch für Pieringer geht es nicht weiter! Der Stürmer hat sich im Vorlauf des Führungstreffers ebenfalls am Sprunggelenk verletzt und muss raus.

21. Eine Scienza-Ecke wird zunächst rausgeköpft, doch Busch macht die Kugel nochmal scharf und köpft den Ball erneut in den Fünfmeterraum, wo sich Pieringer im Luftduell behaupten kann. Sein Versuch per Kopf ist aber zu unplatziert und der SVE-Schlussmann kann den Ball festhalten.

18. Scienza knapp drüber! Der anschließende Freistoß ist nicht ungefährlich und landet auf dem Tordach von Kristof. Guter Versuch des Standard-Spezialisten!

18. Er wird positionsgetreu von Sickinger ersetzt.

18. Carlo Sickinger Elversberg Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Carlo Sickinger

18. Semih Sahin Elversberg Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Semih Sahin

16. Scienza holt 25 Meter vor dem Kasten einen Freistoß heraus, während es für Sahin nicht weiter geht. Der Kapitän der Elversberger hat sich offensichtlich schwerer am Sprunggelenk verletzt und muss erneut behandelt werden. Das wäre ein tragischer Verlust für die Schwarz-Weißen!

14. Beide Teams sind bisher mit ordentlicher Härte in den Zweikämpfen unterwegs und mit Sahin liegt der Nächste am Boden und muss behandelt werden.

12. Wie reagiert die SVE auf den frühen Rückstand? Ein Freistoß von Damar, der scharf in den Sechzehner fliegt, wird geblockt.

9. Mathias Honsak Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Mathias Honsak

Der Bundesligist führt nach neun Minuten! Zunächst gewinnt Pieringer an der Mittellinie ein Kopfball und verletzt sich aber bei der Landung. Danach ist es wieder Léo Scienza, der wie im Hinspiel am Treffer beteiligt ist, einen Gegenspieler stehen lässt und dann perfekt in die Spitze zu Honsak durchsteckt. Der Österreicher bleibt cool vor Kristof und schiebt die Kugel vorbei am Schlussmann in die linke Ecke.

5. Pieringer setzt das erste Ausrufezeichen! Der Heidenheimer-Stürmer nimmt eine zu kurz geratenen Kopfballabwehr aus der Luft mit dem linken Fuß und zieht aus 15 Meter flach aufs rechte Eck ab. Kristof ist schnell unten und wehrt den Ball zur Seite ab. Der Abpraller landet bei Innenverteidiger Le Joncour, der die Kugel bereinigen kann.

3. Die Partie beginnt direkt wieder mit hoher Intensität und viele Tempo. Die Heimmanschaft spielt mutig nach vorne, doch der FCH verteidigt das Ganze rabiat.

1. Heidenheim stößt in Dunkelblau gegen die in Weiß spielenden Gastgeber aus Elversberg an.

1. Spielbeginn

Die Saarländer könnten heute der 59. Verein in der Bundesliga-Geschichte werden. Dabei spielte die SVE in der Saison 21/22 noch in der Regionalliga-Südwest. Die Schwarz-Weißen schafften danach in zwei Jahren den durchmarsch in Liga zwei und könnten nun zur kleinsten Stadt werden, die jemals in erstklassig gespielt hat. Dafür bräuchte das Team von Horst Steffen heute einen Heimsieg gegen die aktuell zweitkleinste Stadt in der Bundesliga.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams: Frank Schmidt nimmt zwei Änderungen im Vergleich zum Hinspiel vor. Der Heidenheimer-Coach lässt Beck und Dorsch draußen und bringt Kerber und Scienza. Zweitgenannter überzeugte nach seiner Einwechslung zur Halbzeit im Hinspiel und soll auch heute wieder für wichtige Impulse in der Offensive sorgen. Auf der anderen Seite rotiert Horst Steffen einmal durch und wechselt in der Innenverteidigung: Anstelle von Rohr beginnt dort Pinckert.

Am vergangenen Donnerstag lieferten sich beide Teams ein Offensiv-Spektakel auf der Ostalb, das keinen Sieger fand. Der Zweitligist führte Auswärts mit 2:0 zur Pause, musste dann aber nach der Halbzeit ein Comeback des FCH hinnehmen, der in Folge aufdrehte und noch den 2:2-Ausgleich schaffte. Beide Teams überzeugten mit tollem Offensiv-Fußball und zeigten einen Gegenentwurf zum sonst häufig gezeigten Relegations-Gemauere. Von daher ist die Ausgangslage völlig offen und es ist kein Favorit auszumachen.