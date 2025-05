11. Die nächste Abschlusschance für Heidenheim! Krätzig wird links im Rückraum des Strafraums von Traoré gefunden. Der Abschluss der Bayern-Leihgabe bleibt auf dem Weg zum Tor jedoch an mehreren Spielern in Flipper-Manier hängen. Auch diesmal kann die SVE bereinigen.

10. Jetzt aber mal die Gäste! Der Erstligist verliert im Spielaufbau den Ball in der eigenen Hälfte an Asllani. Schlussendlich schickt Damar aus zentraler Position Zimmerschied auf links in die Box. Aus relativ spitzem Winkel scheitert der Außenspieler allerdings an Müller, der zur Ecke klären kann.

9. Auch stimmungstechnisch ist schon die Hölle los. Die FCH-Fans supporten ihr Team lautstark. Es fehlt im Grunde nur noch der Führungstreffer, für bis dato klar aktivere Gastgeber.

7. Wieder ist es Pieringer, der in abseitsverdächtiger Position, halbrechts am Strafraum gefunden wird. Sein Querpass an den langen Pfosten zu Krätzig ist allerdings viel zu steil, sodass die Saarländer auch diese Aktion ohne Gegentreffer überstehen.

6. Pieringer macht über das Zentrum viel Druck und sucht Krätzig auf links. Der Außenspieler wird auch gefunden, kann den Stürmer per Doppelpass aber nicht nochmal finden. So kann die SVE klären.

4. Die Gastgeber treten völlig verändert auf im Gegensatz zum 1:4 gegen Bremen und zeigen von Anfang an Emotionen. Die Elversberger tun sich noch schwer, hier einen Fuß auf den Rasen zu bekommen.

2. Keine Minute ist gespielt, schon bekommt der Zweitligist den ersten Eckstoß von der linken Seite. Diesen kann der FCH per Kopf bereinigen. Durch diesen Kopfball kommt es plötzlich zu einem Riesenkonter über Dorsch, der kurz vor der Mittellinie bereits völlig frei auf das Tor gehen kann. In der Box geht der Heidenheimer rechts an Keeper Kristof vorbei und fällt dann zu Boden. Jablonski erkennt richtig, dass dies kein Foul war und der Heidenheimer Mittelfeldmann ohne Einwirkung vom Schlussmann zu Fall gekommen ist. So geht es mit Abstoß weiter. Da war viel mehr drin für den FCH!

1. Und jetzt rollt der Ball in diesen Duell bei besten Bedingungen in Heidenheim! Die Gäste stoßen an und spielen in gewohnten schwarz-goldenen Trikots. Heidenheim läuft in Rot und Blau auf.

Angeführt von Referee Sven Jablonski betreten die 22 Hauptdarsteller soeben das saftige Grün auf der Ostalb. In wenigen Augenblicken rollt dann auch endlich der Ball in diesem Hinspiel der Relegation!

Kurz vor Spielbeginn noch ein Blick in die Historie. In der 2009 wieder eingeführten Relegation dominierten zumeist die Erstligisten. Lediglich 2009 (Nürnberg), 2012 (Düsseldorf) und 2019 (Union Berlin) schafften es die Zweitligisten sich durchzusetzen und aufzusteigen. In 32 Relegationsspielen seitdem gab es gerade einmal sechs Siege der Zweitligisten. Außerdem gab es dieses Duell erst zweimal im Profi-Bereich (ein Remis, ein FCH-Sieg). Zuletzt am 19.04.2014. Damals reichte dem FCH in Liga drei ein Remis zum Aufstieg in die 2. Liga. Die SVE stieg am Saisonende wieder in die Regionalliga ab.

Horst Steffen muss in seinem Team im Vergleich zum Schalke-Auswärtssieg gezwungenermaßen einmal umstellen: Abwehrchef Lukas Pinckert fehlt mit einer Gelbsperre und wird durch Maximilian Rohr ersetzt. Dieser stand bereits 2022 mit dem HSV in der Relegation und scheiterte an der Hertha. Möglicherweise erwartet uns bei den Saarländern wieder die variabel offensive Spielwiese, wie sie so oft von der Elv seit einigen Jahren fabriziert wird.

Die Mannen aus dem 13.000-Seelen-Ort im Saarland können bei einem Aufstieg der kleinste Bundesliga-Standort der Geschichte werden. Die Chancen dafür stehen gut. Nach dem Absturz auf Rang neun Mitte März hat die Elv acht Spiele in Folge nicht mehr verloren und reist mit einer sehr breiten Brust auf die Ostalb. Zuletzt konnte auf Schalke mit 2:1 gewonnen werden. Der Mix aus jungen Spielern und Routiniers, gepaart mit Cheftrainer Horst Steffen, der seit Oktober 2018 im Saarland ist (dienstältester Trainer hinter Frank Schmidt), scheint der Sportvereinigung gut zu tun. Das erkannte auch Schmidt auf der Pressekonferenz: „Sie sind sehr spielstark, variabel im Positionsspiel und haben Individualisten, ältere Spieler mit Erfahrung und junge Spieler, die befreit aufspielen, dabei.“.

Der Heidenheimer Cheftrainer stellt im Gegensatz zum 1:4 gegen Werder zweimal um. Für Bayern-Leihgabe und Ex-Elversberger Paul Wanner, sowie Benedikt Gimber starten die andere Bayern-Leihgabe Frans Krätzig und Marnon Busch.

Wie hat man in Heidenheim die herbe 1:4-Klatsche zuletzt gegen Werder Bremen verkraftet? Im Vorfeld der Begegnung bestand noch ein Fünkchen Hoffnung, der Relegation doch noch zu entgehen. Doch bei der weitgehend leblosen Darbietung gegen die Norddeutschen war relativ schnell klar, dass diese zwei nun anstehenden Extrarunden gedreht werden müssen. Gleich steht das Heimspiel gegen die SVE an. Heimspiel ist beim FCH diese Saison aber ein schlechtes Stichwort. Lediglich drei Heimsiege konnten die Schwaben in dieser Bundesliga-Saison einfahren. Für das Team von Frank Schmidt sind diese „Playoff-Spiele“ jedoch schon bekannt: „Wir kennen das diese Saison bereits aus den Spielen gegen Häcken und Kopenhagen. Das ist eine besondere Situation!“. Ob diese Erfahrungen gegen Elversberg von Vorteil sind?

Im Grunde treffen die zwei größten Überraschungsmannschaften des deutschen Profi-Fußballs der letzten Jahre in dieser Relegationspartie aufeinander. Auf der einen Seite steht der 1. FC Heidenheim, der sich in seiner ersten Spielzeit im Oberhaus direkt für die Conference League qualifizieren konnte und dort knapp in den Achtelfinal-Playoffs an Kopenhagen scheiterte. Auf der Gegenseite finden wir die SV 07 Elversberg. Das Team aus dem Saarland spielte vor drei Jahren noch in der Regionalliga und hat nach einer brillanten Saison im Unterhaus nun die riesengroße Chance, auf den größten Coup der Vereinsgeschichte. Es sind mit Sicherheit nicht die zwei größten Clubs, die sich hier um den letzten Startplatz in der Bundesliga bemühen, aber verdient haben es beide Vereine mit ihrer soliden Arbeit.