79. Repohl muss ran! Starker Abschluss von Lara Marti von halbrechts aus zwölf, Repohl lenkt die Kugel gerade noch so über die Querstange.

78. Delice Boboy Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Delice Boboy

78. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

78. Ruby Grant Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Ruby Grant

78. Kristin Kögel Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kristin Kögel

77. Giovanna Hoffmann RB Leipzig Gelbe Karte für Giovanna Hoffmann (RB Leipzig)

Erste Karte der Partie, es trifft Hoffmann wegen eines Fouls an der Seitenlinie.

76. Kurze Zeit später bricht Vilhjálmsdóttir auf links durch und kann eigentlich aus 14 Meter selbst abschließen. Sie entscheidet sich dann aber für den Querpass, der zu steil gerät. Da war mehr drin.

74. Vilhjálmsdóttir mal wieder mit einem Abschluss. Im Fallen bringt sie das Leder von links im Sechzehner zwar noch auf den Kasten, Elvira Herzog aber pariert sicher.

70. Auch Fudallas Ecke sorgt für keinerlei Torgefahr, Leverkusen kann die Hereingabe von rechts bereits am ersten Pfosten klären.

67. An ganz großen Gelegenheiten mangelt es in diesem zweiten Durchgang bislang. Das Spiel wird aktuell zerfahrener, es häufen sich die Fouls. Erneut gibt es nun aber erstmal wieder eine Trinkpause.

64. Freistoß für die Leverkusenerinnen von links neben dem Sechzehner. Bender findet mit ihrer Hereingabe den Kopf von Kramer, die aber deutlich über die Querstange köpft.

61. Sofie Zdebel Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Sofie Zdebel

61. Juliette Angèle Vidal Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Juliette Angèle Vidal

59. Leverkusen hat nach kurzen Schwierigkeiten nach Wiederbeginn nun wieder alles im Griff. Trotz dieser knappen Führung hat man aktuell nicht das Gefühl, dass der Heimsieg gefährdet ist.

55. Elvira Herzog im Glück! Die Torfrau unterschätzt einen Schuss von Piljic aus 16 Metern aus der Zentrale komplett. Sie geht mit einer Faust zum Ball, trifft das Leder aber nicht und die Kugel landet zunächst an der Latte, dann am Pfosten und schließlich in ihren Armen. Was für eine Szene.

52. Direkt der nächste Abschluss für die Gäste. Nach der Ecke von rechts kommt im Strafraum aus zwölf Metern Fudalla zum Abschluss. Repohl pariert den Flachschuss aufs kurze Eck sicher.

52. Aus der Ecke entsteht ein Konter für RB. Andrade nimmt Tempo auf und schickt dann Hoffmann steil. Den halbhohen Abschluss aus 16 Metern aus der Zentrale fischt dann Repohl aus dem Eck.

50. Eine scharfe Flanke von rechts verpasst in der Mitte Vilhjálmsdóttir nur haarscharf. Die Kugel landet dann aber links im Sechzehner bei Kögel. Ihr Abschluss geht, noch leicht abgefälscht, über die Querstange. Weiter geht es mit Ecke.

49. Zerfahrener Wiederbeginn, beide Teams leisten sich einige Fehlpässe und Ungenauigkeiten.

46. Weiter geht's, Leipzig mit einem Wechsel, Andrade ist neu drin. Leverkusen beginnt unverändert.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Leverkusen führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen RB Leipzig. Die Gastgeberinnen waren von Beginn an spielbestimmend ud hatten die klareren Torchancen. Erst scheiterte Cornelia Kramer noch an der Latte, rund eine Viertelstunde später machte sie es besser und traf zur Führung. In der Nachspielzeit bewahrte dann Elvira Herzog ihr Team vor einem noch höheren Rückstand. Offensiv kommt von RB viel zu wenig, so wird das Nichts mit einem Punktgewinn im Rheinland werden.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Glanzparade von Herzog! Vilhjálmsdóttir mit der Flanke von links von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten. Dort köpft Kramer aus vier Metern stark gegen die Laufrichtung von Herzog, die den Ball aber noch rauskratzt.

45. Nachspielzeit: Es werden wegen der Trinkpause zwei Minuten nachgespielt.

44. Die Partie trudelt dem Ende der ersten Halbzeit entgegen, viel spielt sich aktuell im Mittelfeld des Rasen ab, beide kommen nicht mehr klar nach vorne.

41. Immer wieder versucht Leipzig sich spielerisch hinten raus zu kombinieren. Was teils mit hohem Risiko verbunden ist, gelingt diesmal perfekt. Am Ende aber ist der Abschluss von Vanessa Fudalla kein Problem für Friederike Repohl.

39. Leipzig mal wieder mit einem offensiven Vorstoß. Eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld gerät dann aber viel zu weit und Leverkusen kann im Zentrum klären.

36. Nach einer Ecke von rechts wird es gefährlich für das Tor von RB. Leipzig kann nicht weit genug klären, sodass Bender zum Abschluss kommt. Ihr Schuss wird allerdings geblockt und Leipzig kann sich schlussendlich befreien.

32. Cornelia Kramer Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Cornelia Kramer

Jetzt fällt die verdiente Führung. Piljic mit einem klasse Steckpass in den Lauf von Vilhjálmsdóttir. Die dringt in den Strafraum ein und legt dort mit der Hacke ab für Cornelia Kramer, die aus zwölf Metern per Flachschuss zum 1:0 trifft.

30. Auch Estrella Merino mangelt es bei ihrem Anschluss an Präzision. Ihr Schuss von halbrechts von der Sechzehnerkante fliegt einen guten Meter am Kasten vorbei.

27. Nach einer Flanke von rechts kommt Mai Kadowaki in der Mitte aus acht Metern zum Kopfball. Ihr Abschluss aber wird zu einer Rückgabe und stellt Repohl vor keinerlei Probleme.

24. Kramer probiert es mal aus der zweiten Reihe, ihr Abschluss von halblinks aber fliegt deutlich rechts am Tor vorbei.

22. Kurze Unterbrechung aufgrund einer Trinkpause, beide Trainer geben kleinerer Instruktionen.

19. Eine Führung für die Gastgeberinnen wäre längst verdient. Leverkusen mit deutlich mehr, auch klaren, Abschlüssen in diesen ersten rund 20 Minuten.

16. Latte! Karólína Vilhjálmsdóttir mit einer starken, scharfen Hereingabe von links an den zweiten Pfosten, wo Cornelia Kramer den Ball aus wenigen Metern eigentlich nur noch ins leere Tor drücken muss. Sie befördert den Ball aber an die Unterkante der Latte und von dort springt er wieder raus. Leipzig im Glück.

15. Turányi verhindert mit einer starken Grätsche, dass Hoffmann nach einem Steckpass frei auf Repohl zulaufen kann. In der Folge kommt RB zwar zu einem Abschluss, der aber über die Querstange fliegt.

13. Cornelia Kramer läuft sich auf der rechten Seite gut frei und flankt dann flach in den Rückraum. Dort kommt zwar Levels noch an den Ball, aber nicht mehr zum Abschluss. Leipzig kann klären.

10. Fehler im Spielaufbau bei Leverkusen, Turányi vertändelt nahe des Sechzehners die Kugel. Giovanna Hoffmann kommt an den Ball, ihrer flachen Hereingabe aber fehlt es dann an Präzision.

8. Leverkusen in diesen ersten Minuten klar spielbestimmend, Leipzig hat Mühe sich zu befreien.

6. Wieder Cornelia Kramer mit dem nächsten Abschluss! Von rechts zieht sie aus leicht spitzem Winkel aus 12 Metern ab, Herzog reißt die Arme hoch und kann zur Ecke klären. Diese bringt dann Nichts ein.

4. Auf der Gegenseite Leverkusen mit der großen Chance auf die Führung! Ein abgefälschter Schuss landet sechs Meter vor dem Tor plötzlich bei Cornelia Kramer, die aber an der herausstürzenden Elvira Herzog scheitert.

2. Nach der ersten Ecke der Partie, die von rechts in die Mitte kommt, ist Hoffmann am langen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle und will das Leder nochmal quer legen. Leverkusen kann dann aber im Verbund klären.

1. Der Ball rollt, die Gäste haben angestoßen!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen auf den Rasen im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen. Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Rasen: Die Gastgeberinnen nehmen im Vergleich zum letzten Spiel zwei Wechsel vor. Friedrich und Boboy nehmen zunächst auf der Bank Platz, für sie beginnen Turanyi und Vilhjalmsdottir. Bei den Gästen gibt es nach der deutlichen Niederlage am letzten Spieltag drei Wechsel in der Startformation. Magerl (nicht im Kader), Andrade und Asgeirsdottir (beide Bank) werden durch Landenberger, Hipp und Kadowaki ersetzt.

Anders hingegen die Lage in Leverkusen. Nach Niederlagen gegen Frankfurt und Bayern sowie dem Unentschieden im rheinischen Derby gegen Köln gelang letztes Wochenende endlich wieder ein Sieg. Gegen Schlusslicht Potsdam bekleckerte man sich zwar nicht mit Ruhm, kam aber zu einem ungefährdeten 3:1-Sieg.

Ohnehin läuft bei den Leipzigerinnen in den letzten Wochen wenig zusammen, die Formkurve zeigt klar nach unten. Seit fünf Spielen ist man sieglos, zuletzt gab es zwei herbe Pleiten. In Hoffenheim kam man mit 5:2 unter die Räder, letzte Woche verlor man daheim gegen Essen mit 0:3.

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, für beide Teams stehen noch zwei Ligaspiele an. Die Gastgeberinnen schielen dabei noch mit einem Auge auf Tabellenplatz drei, der für die Qualifikation zur Champions-League berechtigt. Dafür müsste man allerdings selbst beide Spiele gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz aus Frankfurt hoffen. RB Leipzig hingegen steht im Niemandsland der Tabelle und wird die Saison auf Rang sieben oder acht beenden.