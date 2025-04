Nun ist es Kramer die auf der rechten Seite zu viel Platz hat. Ihre halbhohe Flanke an den kurzen Pfosten kann Boboy nur mit dem Knie erreichen und so schrammt das Leder rechts vorbei.

Bayer Leverkusen liegt vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt und hat den dritten Rang im Blick, der die Champions-League-Qualifikation bedeutet. Dafür müssen die Leverkusenerinnen aber auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Trainer Roberto Pätzold kann dem dennoch etwas Positives abgewinnen. „Die Tatsache, dass wir nicht mehr alles in der eigenen Hand haben, kann auch befreiend wirken. Jetzt können wir vorlegen und schauen, was das mit der Konkurrenz macht. Aber entscheidend ist, dass wir effektiver spielen und den nötigen Killerinstinkt zeigen“, so Pätzold. Zuletzt zeigten sich die Leverkusenerinnen aber etwas instabil. Nach einer 0:2-Niederlage gegen München kam Bayer am vergangenen Montag gegen Köln nicht über ein 1:1 hinaus.