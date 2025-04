48. Auch im zweiten Durchgang schiebt Köln wieder früh nach vorne und setzt Leverkusen im Aufbauspiel unter Druck.

46. Weiter geht es im Ulrich-Haberland-Stadion!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Eine muntere erste Hälfte zwischen Bayer Leverkusen und dem 1.FC Köln endet mit einer 1:0-Führung für den Underdog aus Köln. Beide Mannschaften begannen mutig und liefen den Gegner recht hoch an. Dabei schafften es die Gastgeberinnen im Laufe des Spiels immer öfter sich aus dem Druck zu lösen und ansehnlich nach vorne zu kombinieren. Nur vor dem Tor fehlte die Kaltschnäuzigkeit, sodass die Kölnerinnen, die einen sehr engagierten Auftritt zeigen, nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung gingen. Ein ganz feiner Steckpass sowie ein sensationelles Dribbling reichten aus, um den Spielverlauf etwas auf den Kopf zustellen. Im Anschluss spürte man den Aufschwung der Gäste, die das Spiel wieder besser vom eigenen Tor fernhalten konnten und fast noch erhöhten. In den zweiten 45 Minuten ist jedoch weiterhin alles möglich.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Zwei Minuten gibt es in der ersten Hälfte obendrauf und beide Fanlager werden nochmals lauter und unterstützen ihre Teams in den letzten Minuten.

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

43. Nächste Verletzungsunterbrechung. Diesmal ist Achcińska nach einem Zweikampf mit Angèle Vidal liegen geblieben und hält sich das Knie. Aber auch sie scheint weitermachen zu können.

41. Die Kölnerinnen bleiben nach dem Führungstreffer dran und haben aktuell das Momentum auf ihrer Seite. Leverkusen schafft es zurzeit nicht mehr, die Pressingsituationen so sauber aufzulösen wie in der ersten halben Stunde.

40. Fast das 2:0 für Köln! Nach einem hohen Ballgewinn macht sich Adriana Achcińska auf den Weg nach vorne und probiert es von der Strafraumkante einfach mal selbst. Ihr Abschluss geht aber einen guten Meter links am Tor vorbei.

38. Was macht denn Achcińska da? Die Kölner Kapitänin spielt den Ball einfach im eigenen Strafraum ins Niemandsland. Jedoch hilft Agrež aus und holt das Leder mit einer starken Grätsche gegen Kramer zurück.

35. Taylor Ziemer Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Taylor Ziemer

Die Gäste gehen in Führung! Nach einem Fehlpass von Loreen Bender spielt Vogt einen sensationellen Pass in die Spitze auf Ziemer. Diese marschiert bis in den Strafraum und lässt Ostermeier und Friedrich mit zwei Hacken stehen. Aus sieben Metern schließt die Stürmerin dann eiskalt mit links ins lange Eck ab und lässt Repohl keine Chance.

33. Die erste halbe Stunde ist in diesem sehr ereignisreichen Derby vorbei und so klar, wie es die Tabellensituation der beiden Mannschaften vermuten lassen würde, ist dieses Spiel keinesfalls. Zwar ist Leverkusen vor allem mit Ball klar überlegen und hatte deutlich mehr Torchancen, jedoch hält der FC sehr gut mit.

32. Nach einem Zusammenprall im Mittelfeld bleibt Loreen Bender liegen und hält sich den Kopf. Es geht aber wohl zum Glück weiter bei der bisher auffälligsten Leverkusenerin.

29. Auf der anderen Seite hat Loreen Bender die nächste Möglichkeit. Caroline Kehrer setzt sich auf der rechten Außenbahn stark durch und sieht im Zentrum die freie Bender. Die gefühlvolle Flanke will die junge Mittelfeldspielerin als Volley abschließen, trifft die Kugel aber nicht voll, und setzt den Schuss rechts am Tor vorbei.

27. Und gleich nochmal der FC! Die aufgerückte Gerhardt zieht einfach mal von der rechten Strafraumkante ab. Am Fünf-Meter-Raum hält dann Alena Bienz noch den Fuß rein, bevor der Schuss dann doch noch rechtzeitig geblockt wird.

26. Und nach dieser klingelt es fast im Leverkusener Kasten! Die Ecke von rechts kommt wieder auf den zweiten Pfosten, wo diesmal aber Hechler an das Leder kommt und den Ball mit dem rechten Oberschenkel aufs Tor lenkt. Kurz vor der Linie bekommt Leverkusen diese Situation gerade noch bereinigt.

25. Köln schafft es in den letzten Minuten wieder besser den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten und konnte sich jetzt selbst mal in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Sie holen die nächste Ecke raus.

21. Bayer wird besser und kommt zur nächsten Chance. Eine Flanke von rechts erreicht im Zentrum Kristin Kögel, die sich im Kopfballduell mit Gerhardt durchsetzt, aber knapp über das Tor von Mikalsen köpft.

19. Stark vorgetragener Angriff der Gastgeberinnen. Nach einem starken, öffnenden Seitenwechsel schickt Levels auf links Kögel auf die Reise, die flach in die Mitte gibt, wo Kramer aus elf Metern direkt abschließt, aber an Mikalsen scheitert.

17. So kann etwas gehen für den 1.FC Köln. Wieder schieben alle Spielerinnen vor und setzten Zdebel am eigenen Sechzehner unter Druck. Diese spielt dann einen haarsträubenden Fehlpass, kommt im Anschluss aber noch stark in den Zweikampf, sodass sie den eigenen Fehler wieder korrigieren kann.

16. Die Gäste tun sich im eigenen Offensivspiel noch schwer. Nach einem langen Pass von Janina Hechler gibt es immerhin die erste Ecke für Köln. Diese schlägt Wiankowska aber einen Tick zu lang, sodass keine Gefahr entsteht.

14. Eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld schlägt Kögel in den Strafraum. Der Ball rutscht am zweiten Pfosten durch, wo gleich zwei Leverkusenerinnen frei auftauchen. Aber beide verpassen.

11. Nächster guter Abschluss für Leverkusen. Die Gastgeberinnen überspielen das Kölner Pressing clever, sodass Loreen Bender zentral viel Platz hat. Aus guten 20 Metern probiert es die 19-Jährige einfach mal. Mikalsen ist aber auf ihrem Posten und lenkt das Geschoss um den Pfosten.

10. Köln versteckt sich in der Anfangsphase keineswegs und läuft aus dem eigenen 4-4-2-System durchaus hoch an. Immer wieder kommt nach einem unsauberen Leverkusener Zuspiel das Signal "Go", woraufhin alle Kölnerinnen konsequent hochschieben und den langen Ball erzwingen.

7. Bei Bayer Leverkusen fehlt heute Roberto Pätzold gelbgesperrt an der Seitenlinie. Dafür vetreten ihn heute seine beiden Assistenten Remzi Kahraman und Friederike Mehring.

5. Großchance für Leverkusen! Nach einer Flanke von links steht Kramer am 5-Meter-Raum mutterseelen allein. Den Kopfball bekommt sie aber nicht mehr richtig aufs Tor gedrückt, sodass die Kugel doch recht deutlich über das Tor segelt.

3. Im direkten Gegenzug suchen auch die Kölnerinnen den direkten Weg nach vorne und kommen so zum ersten Abschluss der Partie. Alena Bienz probiert es aus recht spitzem Winkel von rechts. Ihr Flachschuss ist kein Problem für Repohl.

2. Leverkusen kombiniert sich ein erstes mal ansehnlich nach vorne in den gegnerischen Strafraum. Der Querpass von Caroline Kehrer kann jedoch geblockt werden.

1. Der Ball rollt in Leverkusen!

1. Spielbeginn

Im Hinspiel konnten die Kölnerinnen das Spiel äußerst ausgeglichen gestalten. Schlussendlich setze sich Leverkusen aber trotzdem mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg durch. Gelingt dem FC heute die Revanche?

Die Frauen des 1.FC Köln dürften jedoch bis in die Haarspitzen motiviert sein. Denn durch den Sieg von Jena gegen Potsdam kann das Team von Britta Carlson den Klassenerhalt mit einem Auswärtssieg im Derby so gut wie sicher machen. Aktuell liegt man mit sieben Punkten auf dem elften Platz, mit immerhin sechs Punkten Vorsprung auf die noch sieglosen Potsdamerinnen. Da es durch die Aufstockung der Liga aber nur einen Absteiger in dieser Saison gibt, kann man in Köln wohl trotz einer äußerst schwachen Saison mit einer weiteren Frauen-Bundesliga-Saison planen.

Bayer Leverkusen muss heute unbedingt gewinnen, wenn sie die Chance wahren wollen, die Saison auf Platz drei abzuschließen und somit die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Durch die 2:0-Niederlage gegen den FC Bayern München am letzten Spieltag, beträgt der Rückstand auf Eintracht Frankfurt bereits fünf Punkte. Mit einem heutigen Heimsieg könnte das Team von Roberto Pätzold den Abstand jedoch wieder auf bis zu zwei Punkte verkürzen.

Auf der anderen Seite tauscht Britta Carlson ihre Mannschaft im Vergleich zum letzten Ligaspiel auf gleich fünf Postionen. Unter anderem kehrt Aurora Mikalsen nach Krankheit zurück zwischen die Pfosten und ersetzt Paula Hoppe. Des Weiteren beginnen Agrež, Gerhardt, Hechler und Leimenstoll anstelle von Degen, Matysik, Zeller und Donhauser.

Nach der Niederlage im Topspiel vor zwei Wochen gegen Bayern München, verändert Roberto Pätzold seine Startformation auf zwei Positionen. Für Boboy und Vilhjálmsdóttir, die beide erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen, beginnen heute Janou Levels und Caroline Kehrer.