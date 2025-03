39. Loreen Bender Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Loreen Bender



38. Sowohl Leverkusen als auch Bremen können das Spiel nicht an sich reißen.

35. Loreen Bender setzt sich auf dem rechten Flügel durch und zieht bis auf die Grundlinie. Die Leverkusenerin nimmt den Kopf und möchte die Kugel in den Rücken der Verteidigung zurücklegen, doch ihr Pass wird im letzten Moment abgefangen, bevor die einschussbereite Sofie Zdebel an das Leder kommen konnte.

33. Die Intensität der Begegnung ist sehr hoch und beide Mannschaften ziehen in den Zweikämpfen komplett durch. Das schlägt sich auch in den Zweikampfstatistiken nieder, da beide Seiten 50 Prozent der Duelle gewonnen haben.

30. Der SVW übernimmt nun mehr und mehr die Spielkontrolle. Allerdings kommt das Team von Thomas Horsch nur rund zehn Meter über die Mittellinie hinweg, ehe man dann doch die Kugel verliert.

27. Nach rund 27 gespielten Minuten ist die Partie überwiegend ruhig verlaufen. Abgesehen von dem Torwartfehler in der zweiten Minute, der zum 1:0 führte, gab es keine größere Tormöglichkeit mehr. Dann ist es jedoch ein Fehlpass der Gastgeberinnen auf Höhe der Mittellinie, sodass Maja Sternad über halblinks nach vorne sprinten kann. Aus 16 Metern schließt sie mit links ab, doch ihr Flachschuss geht rund einen halben Meter rechts am Pfosten vorbei.

24. Loreen Bender spielt eine Ecke von der linken Seite kurz, aber verliert kurz darauf das Leder vom Fuß. Die Gäste wollen das Spiel schnell machen, doch auch hier fehlt die Präzision, sodass die Situation schnell geklärt werden kann.

21. Menglu Shen bleibt nach einem Zweikampf auf dem Boden sitzen und muss direkt vor der eigenen Bank behandelt werden. Nach einer kurzen Behandlungspause geht es für sie jedoch weiter.

19. Werder Bremen versucht sich spielerisch aus dem hohen Pressing der Gastgeberinnen zu lösen, doch der Steckpass auf Amira Arfaoui ist etwas zu lang, sodass sie diesen nicht mehr erlaufen kann.

17. Aus dem linken Halbfeld fasst sich Menglu Shen ein Herz und zieht aus 25 Metern ab. Ihr Schuss geht jedoch deutlich über den Kasten von Sofija Ņesterova, sodass keine Torgefahr entsteht.

15. Nachdem Leverkusen die ersten Minuten klar für sich entscheiden konnte, scheint der SVW nun aufgewacht zu sein und kann die Begegnung ins Mittelfeld verlagern. Dort gibt es immer wieder leichte Ballverluste, sodass keine Offensivaktionen zu vermerken sind.

12. Leverkusen kann die Anfangsphase ganz klar für sich einnehmen und hat bislang gar keine Probleme im Spiel gegen den SVW. Es dauert rund zwölf Minuten, ehe die Gäste erstmals über die Mittellinie gelangen.

9. Der Auftakt für die Bremerinnen verläuft natürlich alles andere als gewünscht und so muss sich das Team von Thomas Horsch erst einmal finden.

6. Das droht ganz bitter für die Gäste zu werden. Michaela Brandenburg sitzt auf dem Rasen, sodass das medizinische Personal aufs Feld kommt. Für Brandenburg geht es nicht weiter und sie geht vom Platz.

5. Der Treffer gibt den Gastgeberinnen natürlich viel Selbstvertrauen, sodass man nachfolgend das Leder gut durch die eigenen Reihen zirkulieren lassen kann.

2. Sofija Ņesterova Werder Bremen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Sofija Ņesterova (Eigentor)

Das nennt man wohl einen Auftakt nach Maß! Eine Ecke von der linken Seite tritt Loreen Bender direkt aufs Tor. Auf der Linie sieht dabei Sofija Ņesterova alles andere als gut aus und kann die Kugel zentral auf Kopfhöhe nicht klären, sondern faustet den Ball knapp neben den linken Pfosten ins eigene Tor.

1. Bayer Leverkusen stößt an und agiert in den bekannten rot-schwarzen Heimtrikots. Die Gäste aus Bremen laufen in Weiß auf.

1. Spielbeginn

Die letzten vier Begegnungen haben die Leverkusenerinnen übrigens gegen den SVW nicht gewinnen können. In der Zeit gab es ein Unentschieden und drei Niederlagen, sodass der letzte Erfolg für die Hausherrinnen rund zwei Jahre zurückliegt. Am 28. Mai 2023 gewann Bayer Leverkusen mit 2:0 bei Werder Bremen. Der letzte Heimsieg liegt rund weitere zweieinhalb Jahre zurück und datiert vom 11. Oktober 2020.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass die Begegnung für Bayer Leverkusen sehr wichtig sein dürfte. Nach der Niederlage des VfL Wolfsburg beim FC Bayern München am Freitagnachmittag kann die Werkself mit einem Dreier gegen Werder Bremen bis auf zwei Punkte an die Wölfinnen heranrücken. Sofern die heutigen Gastgeberinnen die kommenden Wochen im Gleichschritt mit dem VfL absolvieren würden, gäbe es am 22. und letzten Spieltag der Saison das große Finale im direkten Duell mit dem Team um Kapitänin Alexandra Popp um den letzten zu vergebenen Platz für die Champions-League-Qualifikation.

Die letzte Begegnung beider Mannschaften liegt gerade einmal mehr als einen Monat zurück. Im Rahmen des DFB-Pokal-Viertelfinals traf man Mitte Februar bereits aufeinander. In einer sehr engen Partie konnten sich die Bremerinnen nach einem Tor von Larissa Mühlhaus kurz vor der Halbzeitpause mit 1:0 durchsetzen und zogen somit ins Halbfinale ein. In jenem Wettbewerb geht es für die Hanseatinnen am kommenden Wochenende mit einem Nordderby gegen den Hamburger SV weiter. Das Team von Roberto Pätzold wird eine kleine Verschnaufpause erhalten und kein Pflichtspiel absolvieren.

Im Vergleich zum 2:0-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena aus der Vorwoche gibt es bei Bayer Leverkusen nur eine Veränderung zu vermerken. Janou Levels fällt aufgrund von muskulären Problemen aus und wird durch Menglu Shen ersetzt. Dies ist ein positionsgetreuer Wechsel, sodass die Werkself erneut aus einem 4-4-2 heraus agieren wird. Im Gegensatz dazu wechselt Thomas Horsch gleich fünfmal. Im Tor wird nicht wie beim 1:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim Livia Peng stehen, da diese sich gegen Ende der Partie eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Sie wird durch Sofija Ņesterova vertreten. Außerdem müssen Lara Schmidt, Kaylie Ronan, Tuana Mahmoud und Sophie Weidauer weichen. Dafür stehen Michaela Brandenburg, Lina Hausicke, Reena Wichmann und Verena Wieder in der Startelf.