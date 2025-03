55. Bernhardt fasst sich aus der Distanz ein Herz. Ihr Schuss geht aber deutlich rechs am Tor vorbei. Dennoch: erste Annäherung der Gäste in Halbzeit zwei.

52. Das muss das 2:1 sein! Sterner wird von Bernhardt auf halbrechts gut 30 Meter vor dem Tor gefoult. Es gibt Freistoß für die SGS. Platner tritt den Ball in den Strafraum, wo Maier auf Meißner per Kopf ablegt. Die Abwehrspielerin kommt am Fünfer völlig unbedrängt zum Abschluss, setzt das Leder aber mit der Innenseite weit über das Tor.

50. Die zweiten 45 Minuten beginnen gemächlich. Beiden Mannschaften gelingt es gerade nicht in die Nähe des Sechzehners vorzudringen.

46. Die Torschützin zum 1:0 wird durch Marike Dommasch ersetzt.

46. Marike Dommasch Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Marike Dommasch

46. Irena Kuznezov Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Irena Kuznezov

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Lange Zeit schien es so, als würden die Gäste aus Potsdam ihre überhaupt erst zweite Führung in dieser Saison mit in die Pause nehmen können. Kurz vor der Halbzeit bekamen die Essenerinnen jedoch einen höchst fragwürdigen Strafstoß zugesprochen, den Rieke souverän verwandete. So geht es mit einem 1:1 in die Kabinen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Jennifer Cramer Potsdam Gelbe Karte für Jennifer Cramer (Turbine Potsdam)

Für Diskussionen rund um die Elfmeterentscheidung.

43. Natasha Kowalski SGS Essen Tooor für SGS Essen, 1:1 durch Natasha Kowalski

Fischer ahnt die Ecke, doch der Elfemter ist zu platziert ins linke untere Eck getreten. Ausgleich für die SGS!

42. Elfmeter für Essen! Ito rutscht in Rieke rein, beziehungsweise diese in die Verteidigerin. In Anbetracht der TV-Bilder scheint es eher so, als hätte die Japanerin schon am Boden gelegen. Sehr harte Entscheidung da auf den Punkt zu zeigen.

40. War das schon ein Verzweiflungsversuch von Platner? Ihr Schuss aus gut und gerne 40 Metern segelt gefühlt ähnlich weit am Kasten vorbei.

35. Die Umstellung auf Fünferkette scheint den Brandenburgerinnen Sicherheit zu geben. Immer wieder wissen sich die Gastgeberinnen nur mit Offensivfouls zu helfen. Fischer hat bis dato einen recht ruhigen Abend an der Hafenstraße.

31. Rieke kommt jetzt mal nach einer Flanke von rechts im Strafraum an den Ball, nimmt die Kugel gut an und schließt aus der Drehung ab. Ihr Schuss aus zehn Metern geht flach auf das Tor. Kein Problem für Fischer.

26. Essen hat zwar optisch Vorteile, kann diese aber bisher nicht in konkrete Torabschlüsse ummünzen. Die Fünferkette der Turbine steht kompakt.

23. In den letzten Minuten konnte sich die SGS zwei Ecken herausarbeiten, die jedoch beide ohne Probleme von der Verteidigung aus der Gefahrenzone geköpft werden konnten.

20. Nach knapp der Hälfte der ersten Hälfte kann man konstatieren, dass das Tabellenschlusslicht hier wirklich gut in der Partie ist und auch nach der frühen Führung weitere offensive Akzente setzen konnte. Bei Essen fehlt noch die Genauigkeit im Angriff.

15. Kowalski leitet auf Ostermeier weiter, deren Flanke an Freund und Feind knapp am Tor vorbei durch den Strafraum segelt. Nicht ungefährlich!

12. Nun die Chance auf der anderen Seite. Maier wird aus der eigenen Hälfte mit einem langen Ball steil geschickt und läuft recht unbedrängt auf halblinks in den Strafraum. Ihr Schuss ist aber kein Problem für Fischer.

10. Rieke kommt im Anschluss an einen Essener Vorstoß aus knapp 20 Metern zum Schuss. Dieser wird jedoch geblockt.

8. Maier setzt sich gut im Zweikampf durch und stürmt in den Strafraum. Dort passt sie denn Ball in den Rückraum, wo Gnädig gefoult wird. Es gibt Freistoß für die Gäste.

5. Irena Kuznezov Potsdam Tooor für Turbine Potsdam, 0:1 durch Irena Kuznezov

Es gibt einen ersten Eckball für Potsdam von der linken Seite. Cramer bringt das Leder vor das Tor, wo er im Getümmel bei Kuznezov landet, die dann nur noch aus wenigen Metern einschieben muss. Es ist das überhaupt erst vierte Saisontor der Potsdamerinnen.

1. Schiedsrichterin Kost hat die Partie freigegeben. Die Kugel rollt an der Essener Hafenstraße.

1. Spielbeginn

Bei den Gastgeberinnen sind Pucks und Purtscheller heute nicht mit dabei. Ansonsten geht dieselbe Mannschaft, wie am vergangenen Spieltag an den Start.

Verglichen mit dem letzten Spiel gibt es bei Potsdam drei erzwungene Änderungen. Sowohl Hahn, Schwalm, als auch Krawczyk fallen für die Partie aus.

Das Hinspiel konnten die Essenerinnen auswärts mit 3:0 für sich entscheiden. Wird heute die Revanche glücken? Turbine-Coach Russ blickt wie folgt auf die Partie: "Gegen die SGS Essen erwartet uns eine taktisch gute Mannschaft, die sehr wenig zulässt und auch sehr stabil ist in der Verteidigung. Wir müssen auf die Konter aufpassen. Wir wollen natürlich etwas mitnehmen, da wir wieder sehr hart trainiert haben und sind auf einem guten Weg. Im Fußball kann alles passieren!".

Auf der anderen Seite befinden sich die Gäste auf dem 13. Tabellenplatz und sind damit gleichzeitig das Schlusslicht der Liga. Im bisherigen Saisonverlauf konnten sich die Brandenburgerinnen erst einen einzigen Punkt erspielen. Nichtsdestotrotz ist das rettende Ufer nur drei Zähler entfernt, da es, durch die Aufstockung auf 14 Vereine ab der kommenden Runde, in dieser Saison nur einen Absteiger geben wird.

Die SGS Essen liegt momentan mit 13 Punkten auf Platz neun der Tabelle. In der Rückrunde gelang Essen bisher ein Sieg gegen Carl Zeiss Jena. Zudem spielte das Team zweimal unentschieden und musste zwei Niederlagen schlucken - eine davon am letzten Spieltag, als man mit 1:2 in Frankfurt verlor.