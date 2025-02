Platner wird in Szene gesetzt und versucht es halblinks aus der zweiten Reihe, scheitert mit ihrem Abschluss aber letztlich erneut an Janning, die den Ball festhält.

Das zwischenzeitliche Powerplay der SGS Essen ist derweil komplett zum Erliegen gekommen, was unter anderem auch an der robusteren Vorgehensweise der Gästinnen liegt. Angriffsversuche werden zumeist schon im Keim erstickt.

Nach knapp einer halben Stunde machen sich die 63 Prozent Ballbesitz der Essenerinnen zunehmend bemerkbar. Die Gästinnen aus Thüringen werden zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt, die Gastgeberinnen laufen an.

Purtscheller wird auf rechts freigespielt, bringt sich mit Ball am Fuß in aussichtsreiche Schussposition, scheitert aber letztlich mit ihrem Rechtsschuss aus der Drehung an Torhüterin Janning, die den Ball festhält.

Die SGS hat sich nicht zuletzt des Ausgleichstreffers wegen gut erholt vom frühen Rückstand und geben nun mehr und mehr den Ton an in diesem Spiel.

Tabellarisch verändert sich bei diesem Spielstand noch nichts, die Gästinnen aus Jena rücken aber auf einen Punkt an den 1. FC Köln und vier Punkte an die SGS Essen ran. Dazu hätte man - Stand jetzt - ein Polster von fünf Punkten auf Schlusslicht Turbine Potsdam, die dieses Zwischenergebnis sicherlich sehr ärgerlich zur Kenntnis nehmen.

Nach einer schnellen Umschaltsituation ist Maier rechts auf der Grundlinie durch, scheitert mit ihrer Hereingabe in die Mitte aber an der Mummert, die aufmerksam auf dem ersten Pfosten klärt.

Mit nur drei eigenen Saisontoren und mageren drei Punkten steht Jena enorm unter Druck. Essen hingegen will endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren und mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Die Favoritenrolle ist klar verteilt – doch der Abstiegskampf hat seine eigenen Gesetze.

Im Hinspiel am 4. Spieltag konnte die SGS Essen durch Tore von Paulina Platner und Natasha Kowalski mit 2:0 in Jena gewinnen. Ein gutes Omen? Mittelfeldspielerin Vanessa Fürst warnt davor, die Thüringerinnen zu unterschätzen: „Jena ist eine sehr kämpferische Mannschaft, die von Anfang bis Ende alles gibt.“ Besonders beim Umschaltspiel müsse ihre Mannschaft wachsam sein.

Nach zwei Unentschieden in Folge, darunter ein starkes 1:1 gegen Bayer Leverkusen, strebt die SGS Essen dringend einen Sieg an. Der letzte Dreier liegt bereits vier Monate zurück. Am 11. Oktober 2024 feierte das Team von Markus Högner ein 3:0 gegen Turbine Potsdam. Seitdem gab es viele Niederlagen und nur drei weitere Punktgewinne, darunter ein Remis gegen RB Leipzig. Dennoch hat Essen mit neun Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz ein solides Polster und geht als klarer Favorit in die Partie.