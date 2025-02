54. Die Gäste kombinieren sich über rechts stark per Direktpassspiel durch, sodass Bienz zentral viel Wiese vor der Nase hat. Die Kölnerin kann bis zum Sechzehner dribbeln, um dann mit links abzuziehen. Auch dieser Schuss fliegt genau in die Arme von Borggräfe.

52. Fast das 1:0! Karl dribbelt von links in die Mitte und findet dann Zicai rechts im Strafraum der Kölnerinnen. Die Außenspieler schlägt einen Haken in die Mitte und schließt aus rund 16 Metern mit links ab. Der Ball knallt gegen die Latte.

50. Wieder ist es Bienz, die sich im Mittelfeld freidribbelt und dann Ziemer steil schickt. Der Pass ist etwas zu lang, sodass Borggräfe rausgestürmt kommt und den Ball aufnimmt. Das hätte gefährlich werden können.

48. Bienz dreht sich im Mittelfeld stark um ihre Verteidigerin und zieht dann zentral das Tempo an. Sie kommt aus rund 20 Metern mit links zum Abschluss, schießt Borggräfe aber genau in die Arme.

46. Es geht ohne Wechsel in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln geht mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Von Beginn an waren die Gastgeberinnen spielbestimmend. Ein wiederkehrendes Muster waren Durchbrüche über rechts, meistens ausgelöst von Gudorf. Trotz dieser Überlegenheit konnten die Breisgauerinnen keine wirkliche Gefahr entfachen, sodass die Kölnerinnen in der letzten Instanz keine Probleme hatten. Aufgrund der wenigen Chancen geht das Halbzeitergebnis so in Ordnung.

45. Ende 1. Halbzeit

43. Die Breisgauerinnen sind in der ersten Halbzeit das klar spielbestimmende Team. Sie schaffen es immer wieder, sich rechts durchzuspielen und die Ball in die Mitte zu bringen. Dann sind die Abschlüsse aber zu ungenau, sodass keine wirkliche Gefahr entsteht.

40. Karl findet Gudorf auf der rechten Außenbahn mit einem guten hohen Pass. Die Schienenspielerin versucht den Ball zu flanken, wird aber im letzten Moment von Wiankowska gestört, sodass Mikalsen die Kugel aufnehmen kann.

37. Kolb setzt sich auf der rechten Außenbahn durch und spielt den Ball dann in den Rückraum auf Zicai. Die Außenspielerinnen kommt vom Elfmeterpunkt zum Abschluss und haut die Kugel klar übers Tor. Da war mehr drin.

34. Schneider spielt aus dem Mittelfeld einen starken Steilpass auf Vobian und bekommt den Ball über Umwege am Sechzehner wieder zurück. Sie zieht mit links ab, verzieht aber deutlich.

32. Die Kölnerinnen schaffen es jetzt, die Gastgeberinnen in deren Hälfte zu drücken. Sie lassen den Ball sauber laufen und halten die Abwehrkette der Freiburgerinnen in Bewegung.

29. Freiburg erobert in der eigenen Hälfte den Ball und kontert dann über Vobian. Die Stürmerin zieht über rechts das Tempo an und spielt den Ball dann kurz vor dem Strafraum in die Mitte zu Schneider, die sofort weiterleitet auf Schasching. Die Mittelfeldspielerin zieht aus rund 16 Metern mit links ab und verfehlt das Tor nur knapp. Das Leder fliegt am linken Pfosten vorbei.

26. Der Effzeh kommt jetzt merklich besser in die Partie und hat mehr Selbstvertrauen. Die Kölnerinnen sind in der Defensive sehr aktiv und aufmerksam, sodass sie es den Freiburgerinnen schwer machen sich durch zu kombinieren.

23. Die Gäste machen nach einem Abstoß früh Druck und erzwingen so einen langen Ball der Freiburgerinnen. Dadurch kommen sie sofort wieder in Ballbesitz.

20. Ziemer dreht sich im Mittelfeld stark auf und schickt dann Bienz tief. Die Kölnerin kommt aus rund 20 Metern mit rechts zum Abschluss. Dieser ist aber viel zu schwach, um Borggräfe vor Probleme zu stellen.

18. Kolb geht auf der rechten Außenbahn an Wiankowska vorbei und flankt dann in die Mitte auf den zweiten Pfosten. Karl startet ein und kommt aus rund fünf Metern links im Strafraum zum Schuss. Der Ball rutscht ihr über den Fuß und fliegt so deutlich über den Kasten.

15. Gudorf führt einen Einwurf über rechts schnell aus und schickt so Schneider in Richtung Grundlinie. Die Freiburgerinnen bringt den Ball per Flanke rein, schlägt die Kugel aber über alle hinweg ins Toraus.

14. Die Breisgauerin sind etwas besser im Spiel als die Kölnerinnen. Sie haben in der Anfangsphase mehr Präzision im Passspiel und schaffen es vermehrt auch ins letzte Drittel der Gäste. Dort fehlt es dann noch an der zündenden Idee.

11. Wiankowska bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbraum auf den zweiten Pfosten, wo Ziemer ziemlich freisteht. Die Hereingabe wird aber etwas zu lang, sodass die Effzeh-Stürmerin nicht rankommt.

8. Gudorf versucht Vobian mit einem hohen Ball über die Kölner Abwehrkette zu finden. Der Pass gerät aber viel zu weit, sodass Mikalsen aus dem Tor kommt und das Leder runterpflückt.

5. Das Spiel findet in der Anfangsphase fast nur im Mittelfeld statt. Es gelingt noch keinem der beiden Teams, den Ball für einen längeren Zeitraum zu halten. Dafür ist das Passspiel auf beiden Seiten zu ungenau.

2. Die Freiburgerinnen treten in einem 4-2-3-1 auf. Bei den Gästen aus Köln ist es eine 4-1-4-1-Formation.

1. Spielbeginn

Beim Effzeh gibt es im Vergleich zum 0:0 gegen Essen drei Wechsel. Billa, Cordes und Matysik müssen für Leimenstoll, Donhauser und Imping weichen.

Freiburgs Trainer entscheidet sich im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim vier Wechsel vorzunehmen. Axtmann, Schneider, Gudorf und Kolb kommen anstelle von Stegemann, Steuerwald, Karich und Egli in die Startelf.

Die Effzeh-Frauen stehen mit sieben Pünktchen auf dem zehnten und somit drittletzten Platz der Tabelle. In den letzten beiden Spielen konnten sie aber Punkten, indem sie zwei Mal 0:0 spielten. Dadurch konnten sie sich deutlich vom Tabellenschlusslicht, dem 1. FFC Turbine Potsdam, absetzen. Sie gehen heute als Underdog in die Partie, können aber durch einen Überraschungssieg an Essen heranrücken.

Der SC Freiburg steht mit 20 Punkten auf dem siebten Platz der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Sie sind gerade nicht wirklich gut in Form, denn sie konnten aus den letzten fünf Partien nur zwei gewinnen. Die letzten drei Partien gingen alle verloren. Mit einem Sieg im heutigen Spiel könnten sie auf den sechsten Platz springen.