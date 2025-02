Ganz anders stellt sich die Lage für die SGS Essen dar. Mit nur acht Punkten auf Platz neun hat das Team ein kleines Polster von sieben Zählern auf den Abstiegsplatz, den aktuell Turbine Potsdam belegt. Der letzte Sieg gelang gegen eben jene Turbine, doch seither folgten sechs Niederlagen sowie ein 1:1 gegen RB Leipzig. Aufgrund der witterungsbedingten Absage des Auftaktspiels in Fußballjahr 2025 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende gehen die Essenerinnen ausgeruht in die Partie. Die fehlende Spielpraxis könnte jedoch ein Nachteil sein, während Leverkusen nach der Niederlage in Frankfurt umso entschlossener auftreten dürfte.