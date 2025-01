18. Nach knapp zwanzig Minuten hätte es hier durchaus schon klingeln dürfen. Insbesondere Freigang verpasste gleich zweifach aus bester Position ihren 12. Saisontreffer.

15. Auf der Gegenseite hat Bayer plötzlich die Führung auf dem Fuß. Johannes kann eine Flanke von links kommend nur unzureichend nach vorne fausten, wo der Ball per Einladungsschreiben auf dem Fuß von Kramer landet. Die Stürmerin verpasst das Ziel mit ihrem Linksschuss allerdings knapp. Das Leder trudelt am rechten Torpfosten vorbei ins Toraus.

14. Freigang vergibt abermals die Führung! Anyomi setzt sich zunächst wunderbar auf links durch und passt auf den zweiten Pfosten, wo Wolter den Ball zurück in die Mitte transportiert. Freigang nimmt das Zuspiel aus kurzer Distanz direkt und verzieht knapp über den Querbalken.

12. Roberto Petzold versucht aus der Coaching-Zone heraus lautstark zu korrigieren. Das hohe Pressing der Gästinnen ist bis hierhin noch nicht druckvoll genug, was der Trainer seine Spielerinnen zu verstehen gibt.

11. Wolter zum Dritten. In dieser Situation stößt die Rechtsverteidigerin bis in den Sechzehner vor und passt flach in Richtung Fünfmeterraum, wo Ostermeier in höchster Not per Grätsche klären kann.

10. Erneut schickt Wolter eine sauber getimte Flanke von rechts in den Sechzehner, wo Freigang am zweiten Pfosten das Ziel per Direktabnahme verfehlt.

9. Ein erster Versuch zum schnellen Gegenstoß der Gästinnen wird unter Szenenapplaus von Reuteler abgelaufen.

7. Die frühe Chance zur Frankfurter Führung unterstreicht die ersten Spielminuten. Die Eintracht ist klar spielbestimmend zu Beginn dieses Spitzenspiels.

4. Freigang vergibt die frühe Führung! Erneut flankt Wolter von rechts in die Mitte, wo Voll, entscheidend behindert von einer Mitspielerin, den Ball nach vorne fallen lässt. Freigang ist zu überrascht und legt die Kugel aus kurzer Distanz neben den Kasten.

4. Lührßen schlägt den Eckball auf den ersten Pfosten, wo die Bayer-Verteidigung zunächst klären kann. Nach einem anschließenden Foulspiel gibt es Freistoß für die Gastgeberinnen aus dem rechten Halbfeld. Abermals Lührßen bringt die Kugel rein, doch Voll fängt sicher ab.

2. Wolter schickt eine erste Flanke von rechts in den Sechzehner der Gästinnen, die zur ersten Ecke der Partie geklärt wird.

2. Während die Frankfurterinnen in weißen Trikots auflaufen, spielen die Gästinnen aus Leverkusen in schwarzen Jerseys.

1. Los geht's! Schiedsrichterin Karoline Wacker gibt das Spielgerät frei.

1. Spielbeginn

Das Hinspiel endete 2:2 – ein Ergebnis, das auch diesmal nicht unrealistisch erscheint. Allerdings geht Frankfurt mit seiner individuellen Klasse und zahlreichen Nationalspielerinnen als Favorit in die Partie. Die Ausgangslage verspricht ein hochspannendes Duell, das richtungsweisend für den weiteren Meisterschaftskampf sein wird. Fakt ist: Es ist alles angerichtet für ein absolutes Spitzenspiel!

Leverkusen hat bereits Pflichtspielrhythmus: Die Elf von Roberto Pätzold siegte im Nachholspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1. Zudem präsentierte sich das Team in der Vorbereitung in starker Form und gewann Testspiele gegen Anderlecht (1:0), Villarreal (5:1) und Union Berlin (2:1). „Die Herausforderung wird nun darin liegen, die Leistungen aus der Hinrunde zu bestätigen“, so Pätzold.

Die Eintracht geht als Tabellenführerinnen in die Partie – allerdings punktgleich mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Dank der besseren Tordifferenz stehen die Frankfurterinnen an der Spitze und genießen die Rolle der Gejagten. Arnautis bleibt vorsichtig optimistisch: „Wir haben eine tolle Ausgangsposition, die Tabelle ist aber sehr eng.“ Mit nur einem Punkt weniger sitzt auch der VfL Wolfsburg dem Spitzentrio dicht im Nacken. Ein kleiner Ausrutscher könnte also bereits entscheidend sein.

Eintracht Frankfurt startet mit einem echten Topspiel gegen Bayer Leverkusen ins Fußballjahr 2025. Nach einer langen Winterpause will das Team von Trainer Niko Arnautis an die starken Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Mit einem souveränen 3:0-Sieg bei Carl-Zeiss Jena verabschiedeten sich die Hessinnen aus 2024, in den Testspielen gegen Huelva (4:0) und den 1. FC Köln (7:1) sammelten sie weiter Selbstvertrauen.

Roberto Pätzold vertraut seiner Bayer-Elf nach dem jüngsten 2:1-Erfolg beim SC Freiburg. Lediglich Merino Gonzales rückt für Boboy in die Startelf.

Im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen RB Leipzig, der noch aus dem letzten Kalenderjahr datiert, wechselt Eintracht-Coach Nico Arnautis sein Team auf zwei Positionen. Aehling und Reuteler beginnen anstelle von Kleinherne und Prašnikar.