52. Die SGS macht in Hälfte zwei da weiter, wo sie aufgehört hat. Essen ist immer noch die aktivere und vor allem die gefährliche Mannschaft.

49. Auf der anderen Seite kommt Billa zum ersten Torschuss für Köln. Sie zieht aus halbrechter Position und rund 15 Metern ab, doch ihr Schuss ist zu zentral und stellt Winkler nicht vor Probleme.

48. Die erste Chance gehört erneut Essen! Eine Ecke von rechts wird zunächst geklärt, aber Elamzi kommt zentral an der Strafraumkante zum Nachschuss. Ihr Volleyschuss geht aber knapp über die Latte.

46. Die zweite Hälfte beginnt! Bei Köln kommen Imping und Leimenstollfür Bienz und Matysik.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen der SGS Essen und dem 1. FC Köln noch 0:0. Essen war von Beginn an deutlich besser und war stets überlegen. Die Gastgeber hatten mehrere Möglichkeiten um in Führung zu gehen, das Quäntchen Glück fehlte aber. Von den Kölnerinnen kam über 45 Minuten so gut wie nichts und sie hatten keinen einzigen richtigen Torschuss. Der FC kann froh sein, dass er noch nicht zurückliegt und das er mit Mikalsen eine starke Keeperin zwischen den Pfosten stehen hat. Wenn Essen aber etwas konsequenter im Abschluss ist, steht einem Heimsieg nichts im Wege.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Kurz vor der Pause drücken die Essenerinnen nochmal ordentlich aufs Gaspedal, haben aber etwas Pech im Abschluss. Von Köln kommt derzeit offensiv gar nichts und zieht sich komplett zurück.

43. Alena Bienz Köln Gelbe Karte für Alena Bienz (1. FC Köln)

Bienz grätscht Purtscheller von hinten um und sieht die erste Gelbe Karte des Spiels.

41. Die nächste Chance für die SGS! Nach einem Steckpass von Maier, zentral an der Strafraumkante, taucht Kowalski vor Mikalsen auf. Die Keeperin kommt aber aus dem Kasten gestürmt und begräbt die Kugel unter sich, bevor Maier den ball erreicht.

40. Purtscheller hat Platz auf dem rechten Flügel und kann an den langen Pfosten flanken. Dort steigt Rieke hoch, die unbedrängt zum Kopfball kommt. Sie kann die Hereingabe aber nicht richtig kontrollieren und köpft knapp über das Gehäuse.

38. Die SGS macht weiterhin Druck und die Kölnerinnen wissen sich oft nur mit Fouls zu helfen. Dadurch ist das Spiel in dieser Phase von vielen kleineren Unterbrechungen geprägt.

35. Kowalski bringt einen Freistoß von der linken Seite an den langen Pfosten. Dort kommt findet sie aber keine Mitspielerin und es gibt nur Eckball. Der kommt scharf in den Fünfer, doch Köln kann klären.

32. Maier erobert rund zehn Meter vor dem gegnerischen Sechzehner den Ball und passt nach Rechtsaußen zu Elmazi. Die flankt halbhoch ins Zentrum, doch Vogt klärt zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

29. Rund eine halbe Stunde ist gespielt und die Gastgeber haben hier weiterhin alles im Griff. Köln strahlt offensiv kaum Gefahr aus und auch in der Defensive tun sich immer wieder Lücken auf.

26. Köln wartet weiterhin auf den ersten richtigen Abschluss. Die Gäste kommen nicht richtig ins letzte Angriffsdrittel, weil Essen kaum etwas zulässt und die Angriffsbemühungen der Kölnerinnen frühzeitig unterbindet.

23. Wiankowska bringt einen Eckball von rechts scharf an den zweiten Pfosten. Dort wird Winkler allerdings behindert und die Unparteiische entscheidet auf Offensivfoul.

20. Kowalski verschafft sich zentral vor dem Strafraum Platz und speilt das Leder auf den rechten Flügel, wo Sterner freisteht und ins Zentrum flankt. Dort steht aber keine Mitspielerin bereit und Köln klärt.

17. Das muss das 1:0 sein! Purtscheller spielt zentral aus dem Halbfeld einen perfekten Steilpass auf Elmazi, die frei vor Mikalsen auftaucht. Die Keeperin kommt aus dem Kasten, macht sich breit und Elmazi legt den Ball an ihr vorbei. Sie legt sich die Kugel aber zu weit vor und sie rollt ins Aus. Da war mehr drin!

15. Die Anfangsviertelstunde ist vorbei und Essen ist bislang die klar bessere Mannschaft. Die Gastgeber sind klarer in ihren Aktionen und lassen den Ball gut laufen. Achcińska kann weitermachen und steht mittlerweile wieder auf dem Feld.

12. Achcińska verletzt sich beim Eckball am Kopf und wird derzeit auf dem Feld behandelt.

10. Essen wird immer gefährlicher! Kowalski kommt über die rechte Außenbahn und passt durch die Schnittstelle rechts in den Sechzehner. Dort läuft Maier ein, die allerdings etwas zögert und so kann Mikalsen ihren Schuss parieren. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

7. Der erste Abschluss gehört Essen! Nach einem hohen Pass hinter die Abwehrkette zieht Maier halbrechts von der Strafraumkante ab. Ihr Volleyschuss geht nur knapp links über den Kasten von Mikalsen.

6. Die SGS kommt hier richtig gut ins Spiel und agiert sehr offensiv. Damit haben die Kölnerinnen zwar ein paar Probleme, können sich aber immer wieder befreien.

3. Die Chance für Maier! Sie kommt mit der Kugel rechts in den Sechzehner gelaufen und dribbelt Vogt aus. Die berührt im Liegen aber noch an den Ball, sodass Maier nicht zum Abschluss kommt. Allerdings pfeift die Unparteiische ohne wegen eines Stürmerfouls.

1. Der Ball rollt! Köln hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Nach dem Unentschieden gegen Bayer Leverkusen sieht Markus Högner keinen Grund für Wechsel und schickt dieselbe Startelf ins Rennen wie am Wochenende. Britta Carlson verändert ihre Startelf auf insgesamt drei Positionen. Anstelle von Imping, Hechler und Leimenstoll beginnen Bienz, Cordes sowie Matysik.

Auch der 1. FC Köln ist in der Tabelle erst weit unten zu finden und steht auf dem zehnten Rang mit insgesamt sechs Zählern. Doch auch die Kölnerinnen feierten am Wochenende einen Erfolg und unter der neuen Cheftrainerin Britta Carlson spielten sie 0:0 gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg. Einen großen Anteil daran hatte die neue Keeperin Aurora Mikalsen, die starke Paraden zeigte. „Wir wollen uns nicht auf dem Punktgewinn ausruhen, sondern darauf aufbauen. Die Spiele in der Frauen-Bundesliga sind schwierig, das bedeutet, wir müssen in jedem Spiel unsere beste Leistung abrufen“, so der Neuzugang vom norwegischen Erstligisten SK Brann.

Die SGS Essen kann heute trotzt der Spielabsage mit breiter Brust auftreten. Am vergangenen Samstag gelang der Mannschaft von Markus Högner ein 1:1 gegen die Leverkusenerinnen, die um die Meisterschaft mitspielen. Dennoch steht die SGS mit nur neun Zählern auf Platz neun, hat aber bereits acht Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Beke Sterner, die Essen zunächst in Führung brachte, mahnt ihre Teamkolleginnen vor der Partie zur Vorsicht. „Köln kann jede Mannschaft in dieser Liga ärgern. Es wird sicherlich eine kampfbetonte Partie, aber wenn wir unser Spiel und unsere Stärken auf den Platz bringen, dann werden wir die drei Punkte an der Hafenstraße behalten“, so die 21-jährige Rechtsverteidigerin.

Heute steht das Nachholspiel zwischen Essen und Köln im Stadion an der Hafenstraße statt. Eigentlich sollte die Partie am 1. Februar ausgetragen werden, aufgrund des gefrorenen Rasens musste die Begegnung allerdings verschoben werden. Nun kann das Kellerduell aber endlich stattfinden.