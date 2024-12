Loreen Bender wird im Sechzehner in letzter Sekunde noch gut von Karl am Abschluss gehindert. Leverkusen aber direkt wieder sehr offensiv unterwegs.

45. +1

Halbzeitfazit:

Leverkusen führt verdient mit 1:0 gegen Freiburg. Die Gäste hatten durch Vobian die frühe Gelegenheit zur Führung, die Freiburgerin aber scheiterte an einer starken Parade von Repohl. Aus dem Nichts gingen dann die Gastgeberinnen durch einen präzisen Flachschuss von Sofie Zdebel in Führung. Leverkusen verdiente sich diese Führung nachträglich und war in der Folge klar spielbestimmend. Erst zum Ende der Halbzeit hin, melden sich auch die Gäste, allen voran durch die auffällige Cora Zicai, mal wieder offensiv an, es fehlen aber noch die hundertprozentigen Gelegenheiten.