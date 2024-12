45. +3 Maya Hahn Potsdam Gelbe Karte für Maya Hahn (Turbine Potsdam)

Für das Halten sieht Hahn die Gelbe Karte.

45. +2 Kurz vor der Pause tut sich auf dem Platz nicht mehr allzu viel und das meiste spielt sich nun im Mittelfeld ab. Gerhardt will das Spiel nach Ballgewinn schnell machen, wird aber von Hahn festgehalten.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Gerhardt flankt links vom Sechzehner mittig in den Fünfer. Dort springt Cramer der Ball vom Oberschenkel ins Aus und es gibt Eckball. Der bringt nichts ein.

42. Schmid bleibt im Rasen hängen und geht zu Boden. Das medizinische Personal eilt aufs Feld und zeigt an, dass es nicht mehr weiter geht.

39. Donhauser probiert es mit einem Schuss aus der Distanz. Ihr Versuch aus halblinker Position und rund 20 Metern Entfernung segelt aber rund zwei Meter über den Kasten.

37. Der FC hat mittlerweile komplett die Kontrolle übernommen. Wieder geht es über die linke Seite Außenbahn und Bienz setzt sich gegen zwei Verteidigerinnen durch. Ihr Abschluss aus spitzem Winkel bringt am Ende aber keine Gefahr.

34. Köln erhöht den Druck nun deutlich und Turbine schafft kaum mehr Entlastung. Schon tief in der gegnerischen Hälfte erobern die Kölnerinnen regelmäßig den Ball.

32. Marike Dommasch Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Marike Dommasch

32. Lina Vianden Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Lina Vianden

31. Bei der Grätsche erwischt Bernhardt auch ihre Mitspielerin Vianden, die dabei auf ihren Arm fällt. Für die Linksverteidigerin geht es nicht mehr weiter und wird durch Dommasch ersetzt.

30. Emilie Bernhardt Potsdam Gelbe Karte für Emilie Bernhardt (Turbine Potsdam)

Bernhardt kommt an der Seitenlinie zu spät gegen Feiersinger und wird mit gelb verwarnt.

29. Fast das 1:0! Leimenstoll kommt mit dem Ball rechts in den Sechzehner gelaufen und schließt aus spitzem Winkel ab. Fischer ist wieder zur Stelle und wehrt den Flachschuss zur Ecke ab. Die landet vor dem Fünfer bei Zeller, ihr Schuss geht aber knapp links vorbei.

27. Die erste Chance für den FC! Bienz kommt nach einem Pass aus dem Halbfeld zentral an der Strafraumkante zum Abschluss. Im Fallen bekommt sie die Kugel aufs Tor, aber Fischer hebt die linke Hand hoch und pariert zur Ecke. Diese bringt keine Gefahr.

24. Köln verschafft sich auf der linken Seite etwas Platz und Gerhardt schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld. Die aber viel zu ungenau und leicht zu verteidigen für die Gastgeberinnen.

21. Nach rund 20 Minuten hat noch keine Mannschaft einen Schuss aufs Tor abgegeben. Der FC drückt und kommt immer wieder ins letzte Angriffsdrittel, gefährlich wurde es bisher aber nicht.

18. Nun geht es bei Köln über die rechte Seite. Leimenstoll flankt scharf an den ersten Pfosten, aber Fischer ist vor der anrauschenden Bienz am Ball.

16. Hechler flankt von links hoch an den zweiten Pfosten. Dort schraubt sich Zeller hoch, kriegt aber keinen Druck hinter ihren Kopfball und Fischer hält das Leder fest.

15. Potsdam findet besser ins Spiel und die Gastgeber haben nun auch mehr Ballbesitz. Die Pässe in die Spitze sind aber noch zu ungenau.

12. Der Freistoß kommt direkt aufs Tor, ist aber zu schwach getreten und Fischer fängt die Kugel sicher.

11. Mia Schmid Potsdam Gelbe Karte für Mia Schmid (Turbine Potsdam)

Schmid grätscht halblinks vor dem Sechzehner Donhauser um und sieht gelb.

8. Bienz taucht nach einem langen hohen Pass aus dem Mittelfeld allein links im Strafraum vor Fischer auf. Allerdings wird die Szene wegen einer Abseitsposition abgepfiffen.

7. Turbine schafft es nun sich immer wieder sich zu befreien, weit nach vorne geht es aber noch nicht. Dafür sind die Pässe noch zu unpräzise.

4. In den ersten Minuten übernehmen die Kölnerinnen hier das Ruder und drücken Potsdam in die eigene Hälfte. Bienz kommt mit der Kugel über die linke Seite und will Gerhardt steil schicken, ihr Pass bleibt aber hängen.

1. Der Ball rollt! Köln hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zur Niederlage verändert Kurt Russ seine Anfangsformation auf drei Positionen. Cramer, Schmidt und Selimhodzic beginnen für Grincenco, Krawczyk und Taslidža. Außerdem nimmt Luca Scheel auf der Bank Platz, die erst vor zwei Tagen verpflichtet wurde. Ihre letzte Station war der SC Sand, war zuletzt aber vereinslos.

Auch beim FC lief es nicht besser und spielte lediglich gegen Jena und Essen remis und steht mit zwei Zählern auf dem vorletzten Rang der Tabelle. Immerhin haben die Kölnerinnen schon acht Tore erzielt, aber ebenfalls 31 hinnehmen müssen. Doch auch die Domstädter wollen dieses Kellerduell unbedingt gewinnen. „Wir werden als Einheit auftreten, die Mannschaft hat in der Trainingswoche einen sehr einsatzfreudigen Eindruck hinterlassen und wir gehen mit ein wenig gesunder Anspannung und ganz viel Vorfreude in die Partie am Samstag“, so Trainerin Jacqueline Dünker, die die Mannschaft interimsweise bis Januar betreut.

Nach der 1:4-Pleite gegen Werder Bremen nimmt Jacqueline Dünker zwei Veränderungen vor. Zwischen den Pfosten steht Hoppe anstelle von Osigus und Leimenstoll beginnt statt Wiankowska. Beide nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Aufsteiger Turbine Potsdam hatte es bisher nicht leicht und holte in zehn Spielen erste einen Zähler gegen Carl Zeiss Jena und auch das Torverhältnis spricht Bände. Erst am letzten Spieltag gelang den Brandenburgerinnen das erste Tor und kassierte bislang 31. Damit ist Turbine das Schlusslicht der Liga, doch gegen Köln hofft man nun auf den Befreiungsschlag. „Dieses Spiel ist für uns von enormer Bedeutung, weil wir unbedingt den letzten Platz verlassen wollen. Es ist eine weitere Gelegenheit, zu beweisen, dass wir in diese Liga gehören“, so Cheftrainer Kurt Russ.