90. +3 Georgia Stanway FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Georgia Stanway



90. +3 Auf dem zweiten Pfosten kann München per Kopf klären. Im Gegenzug ist das Tor leer, weil Winkler noch im gegnerischen Sechzehner zugange ist.

90. +3 Freistoß nochmal für Essen. Auf der rechten Seite steht Flach bereit und wird den Ball mit links in Richtung Tor in die Mitte bringen. Winkler ist vorne mit dabei.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88. Die Essenerinnen haben offenbar reichlich Körner gelassen im Laufe der zweiten Halbzeit. Die große Schlussoffensive bleibt bis hierhin aus. Auf der Gegenseite kann sich Winkler abermals auszeichnen nach einem Schuss aus der zweiten Reihe von Stanley. Beim anschließenden Eckball lassen sich die Münchenerinnen bereits aufreizend viel Zeit.

84. Mal wieder der FCB vor dem Kasten! Damnjanović wird auf rechts in Richtung Grundlinie geschickt, setzt sich dort gut durch und versucht auf Dallmann abzulegen. Die vielbeinige Essener Verteidigung verhindert indes, dass Winkler eingreifen muss. Situation geklärt.

81. Belohnen sich die Essenerinnen in den letzten knapp zehn Minuten noch für den sehr couragierten Auftritt in Durchgang zwei mit dem Ausgleichstreffer?

79. 3411 Zuschauer und Zuschauerinnen zählt das Stadion an der Hafenstraße in Essen.

76. Gleich sechs frische Beine werden auf Seiten des FCB auf den Rasen geschickt.

75. Zu den Ö-Tönen kam es im Übrigen lediglich, weil Torhüterin Mahmutovic zur Behandlung gebeten hat. Die kurze Auszeit wurde von beiden Teams genutzt, um einige Dinge zu besprechen. Insbesondere beim FCB gibt es Redebedarf aufgrund der letzten halben Stunde. Mahmutovic wurde bereits von der Essener Bank des Theaterspiels beschuldigt, weil die Auszeit dem FCB auffällig passend in die Karten spielt.

74. "Wir machen genau so weiter." Die Außenmikrofone nehmen den ein oder anderen O-Ton mit. Die Marschrichtung der Essenerinnen dürfte damit klar kommuniziert sein.

71. Die Essenerinnen machen hier mittlerweile ein richtig starkes Spiel und setzen die Münchenerinnen nahezu dauerhaft unter Druck. Allein die Hochkaräter bleiben neben der Großchance von Elmazi bis hierhin aus. Die Bayern sind hier noch lange nicht durch.

68. Die Damen von der Essener Hafenstraße werden mit jeder gespielten Minute besser. Zunächst bleibt Maier mit einem Abschluss an der vielbeinigen FCB-Abwehr hängen, im Anschluss setzt es eine Flanke aus dem rechten Halbfeld. Maier setzt sich gleich gegen zwei Verteidigerinnen durch, ihr Kopfball ist aber erneut leichte Beute für Mahmutovic.

65. Nach einer ansehnlichen Pirouette von Potsi landet die Kugel in halbrechter Position bei Maier, die wiederum nicht lange fackelt. Rechts oben landet der Ball, Mahmutovic ist aber auf dem Posten und packt sicher zu.

62. Vom FCB kommt im zweigten Durchgang bis dato nicht allzu viel. Trainer Straus ist das nicht entgangen. Der erste Wechsel auf Seiten der Münchenerinnen wird vorbereitet.

60. Nach einem hohem Ballgewinn wird Purtscheller auf rechts freigespielt, bleibt aber an der wiedergenesenden Hansen hängen. Essen wird aber besser.

59. Die Münchenerinnen dürften aber durchaus gewarnt sein nach der vergebenen Großchance von Elmazi. Mit der knappen 1:0-Führung ist das Ergebnis hier keinesfalls in Stein gemeißelt.

56. Hansen ist zurück auf dem Platz und kann weitermachen.

55. Im Anschluss an diese Szene bleibt Hansen am Boden liegen und muss behandelt werden.

54. Elmazi lässt den Ausgleich liegen! Die Essenerinnen schicken eine Flanke von links in den Sechzehner, wo Hansen nur unzureichend per Kopf klären kann. Elmazi nimmt die zu kurze Abwehr auf und schießt Vollspann aus 15 Metern Entfernung gänzlich knapp rechts vorbei.

52. Richtiger Spielfluss will in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit noch nicht wirklich aufkommen. Auffällig aber ist, dass die SGS sich durchaus was vorgenommen hat und etwas mutiger aus den Katakomben zurück gekommen ist. Auf den ersten Abschluss der Essenerinnen müssen wir dennoch weiterhin warten.

49. In der Blitztabelle belegen die Münchenerinnen im Übrigen den ersten Tabellenplatz wegen eines um zehn geschossene Tore besseres Torverhältnis als die Konkurrenz aus Leverkusen. Kann der FCB dem eigenen Torkonto noch mehr Treffer gutschreiben am heutigen Nachmittag?

46. Ohne Wechsel geht es für den FCB in den zweiten Durchgang, während bei der SGS mit Flach und Purtscheller gleich vier frische Beine in die Partie kommen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Bayern München hochverdient mit 1:0 gegen die SGS Essen. Die Münchenerinnen dominierten die erste Hälfte klar und hätten mit etwas mehr Präzision vor dem Tor durchaus höher führen können. Vor allem Bayern-Stürmerin Pernille Harder und Klara Bühl sorgten immer wieder für Gefahr. Einzig Essens Torhüterin Sophia Winkler verhinderte mit mehreren Glanzparaden, dass die Partie schon in Richtung Vorentscheidung pendelt. Auf der anderen Seite agiert Essen offensiv bisher viel zu harmlos. Die Gastgeberinnen konnten sich kaum aus der Umklammerung der Bayern lösen und müssen im zweiten Durchgang deutlich mutiger auftreten, wenn sie hier noch etwas mitnehmen wollen. Trotz der Überlegenheit der Gäste bleibt es bei einem knappen Spielstand – und damit ist für die SGS Essen noch alles drin! Spannung ist also vorprogrammiert.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Die letzte Minute des ersten Durchgangs läuft.

41. Ball im Netz, aber Abseits! Aus dem linken Halbfeld wird die Kugel in Richtung Elfmeterpunkt geflankt, wo Harder nach einer Vorarbeit per Kopf an die Kugel kommt und aus kürzester Distanz einschiebt. Dabei steht die Stürmerin allerdings im Abseits. Treffer zählt nicht.

38. Die Führung der Damen des FC Bayern München ist hochverdient. Nach der Doppelchance von Bühl hätte es hier durchaus auch schon 2:0 stehen können.

35. Erneut wird Bühl auf links freigespielt. Aus relativ spitzem Winkel visiert sie den langen Pfosten an, vergibt aber doch recht deutlich. Der Ball landet einige Meter neben dem Pfosten. Zweite sehr gute Möglichkeit innerhalb kürzester Distanz vertan.

34. Im Anschluss pflückt Winkler einen Eckball mustergültig aus der Luft. An der Torhüterin liegt es hier mitnichten, dass es 0:1 steht.

33. Winkler! Bühl wird auf links in die Gasse in die Gasse geschickt und scheitert schließlich aus kurzer Distanz an der toll reagierenden Winkler, die in dieser Szene mit dem Fuß pariert.

30. Pernille Harder FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Pernille Harder

Erneut geht es über die Außen, wo Gwinn mit Ball am Fuß Tempo macht und schließlich zu Şehitler passt, die einen starken Einfall hat und die Kugel mit dem zweiten Kontakt punktgenau zwischen Tor und Abwehrreihe flankt, wo Harder mitgelaufen ist und aus kurzer Distanz zur Führung einschiebt.

28. Nach knapp einer halben Stunde haben die Gästinnen aus München klar die Oberhand. Allein der Torerfolg bleibt bis hierhin aus, weil die SGS durchaus dagegenhält. Allein im Spiel nach vorne geht bei Essen wenig bis sehr wenig.

25. Die Gästinnen aus Bayern versuchen es immer wieder über die Außen. Eine Flanke von links verpasst Harder in der Mitte nur knapp. Die Münchenerinnen nähern sich zunehmend an.

24. Paulina Platner SGS Essen Gelbe Karte für Paulina Platner (SGS Essen)

Es ist etwas undurchsichtig, wofür es die Gelbe Karte nach sich gezogen hat.

22. Ramona Maier SGS Essen Gelbe Karte für Ramona Maier (SGS Essen)

Maier wird eine mögliche Aktion im Sechzehner aufgrund eines Offensivfoul abgepfiffen. Wegen Meckern gibt es anschließend die Gelbe Karte.

19. Eigentlich können sich die Essenerinnen gut von den Druckphasen der Gästinnen befreien. Dann und wann finden die Münchenerinnen doch die Lücken und dürfen so bereits auf drei gute Möglichkeiten zurückblicken. Bayern hat den Ball, Bayern hat die Chancen.

16. Erneut Winkler! Der FCB kombiniert sich über die linke Seite in Richtung Sechzehner. Von der Grundlinie aus landet der Pass schließlich an der Sechzehnerkante bei Gwinn, die aus zentraler Position den direkten Abschluss sucht. Dem Schuss fehlt es allerdings an Esprit. Kein Problem aber für Winkler.

13. Zwei brenzlige Situationen mussten die SGS bereits überstehen. Insbesondere wegen der starken Torhüterin Winkler steht es hier noch torlos unentschieden.

10. Den anschließenden Freistoß führen die Gästinnen aus München kurz aus. Die Chance verpufft, weil sich eine Essenerin entschlossen in den Ball wirft.

9. Kassandra Potsi SGS Essen Gelbe Karte für Kassandra Potsi (SGS Essen)

Etwas harte Entscheidung. Mit dem ersten Foul folgt die erste Gelbe Karte.

8. Wieder Winkler! Die Gästinnen aus München machen das Spiel erneut breit. Über die zunächst rechte Seite landet der Ball dann auf links. Eine Flanke von der Grundlinie landet schließlich im Rücken der Abwehr, wo Harder zum Kopfball kommt. Winkler ist abermals schnell unten und pariert erneut.

6. Winkler ist auf dem Posten! Der FCB hat Platz in der Mitte, wo Harder auf rechts Gwinn bedient, deren Flanke noch von einer Essenerin gefährlich abgefälscht wird und Winkler so zu einer Glanztat fordert. Die Torhüterin ist rechtzeitig unten und kann die Kugel aus dem kurzen Pfosten kratzen.

4. Die Anfangsminuten sind von bayrischem Ballbesitz geprägt.

1. Los geht's! Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer gibt das Spielgerät frei.

1. Spielbeginn

Die Rollen vor dem Spiel sind klar verteilt. Während die SGS Essen in erster Linie um eine solide Leistung und vielleicht einen Punkt kämpft, streben die Bayern den nächsten Sieg und die Tabellenführung an. Doch wie Trainer Högner betonte, könnte eine kompakte Defensive und ein leidenschaftlicher Auftritt der Gastgeberinnen für Spannung sorgen. Kann Essen die Überraschung schaffen, oder setzen die Bayern zur erneuten Siegesserie an? Ab 14:00 Uhr rollt der Ball!

FCB-Trainer Alexander Straus wechselt nach dem knappen 2:1-Auswärtssieg im Pokal beim SC Freiburg zweifach. Şehitler und Zigiotti Olme rücken für Dallmann und Zadrazil in die erste Elf.

Nach dem bitteren Pokalaus gegen Mönchengladbach unter der Woche wechselt SGS-Coach Markus Högner lediglich auf einer Position. Potsi beginnt anstelle der Österreicherin Purtscheller.

Der FC Bayern befindet sich in beeindruckender Form. Wettbewerbsübergreifend ist das Team von Trainer Alexander Straus seit acht Spielen ungeschlagen. Mit einem Sieg heute würden die Münchenerinnen erneut die Tabellenspitze übernehmen. Straus warnt dennoch vor der SGS: „Essen ist ein gutes Team, gegen das wir immer Schwierigkeiten hatten. Sie spielen mit viel Tempo und körperlicher Präsenz. Wir müssen unser Bestes geben, um zu gewinnen.“

Die SGS Essen steht mit 8 Punkten auf Rang 9 der Tabelle und hat einen recht komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Dennoch zeigt die Formkurve der Mannschaft von Trainer Markus Högner nach unten. Nach einem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Potsdam am 11. Oktober holte das Team lediglich ein torloses Unentschieden, gefolgt von mehreren Niederlagen. Gegen die traditionell starken Bayern liegt die Favoritenrolle klar auf Seiten der Gäste, doch Högner hofft auf eine kompakte Defensive und eine kämpferische Leistung: „Wenn wir strukturiert und diszipliniert agieren, können wir uns gut aus der Affäre ziehen. Wir brauchen aktuell Punkte und wollen auch gegen Bayern etwas Zählbares holen.“