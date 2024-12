45. +1 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit steht es zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Wolfsburg 0:0! Die Gäste starteten gut, dominierten das Spiel in der Anfangsviertelstunde ohne sich nennenswerte Chancen herauszuspielen. Leverkusen brauchte rund 20 Minuten, wurde im Pressing dann jedoch mutiger und wusste auch im eigenen Ballbesitz kontrolliert nach vorne zu spielen. Kurz vor der Halbzeit schnupperten die Rheinländerinnen an der Führung, doch Kehrer scheiterte zuerst an der Latte und dann an Frohms (43.). Eine Leverkusener Halbzeitführung wäre durchaus verdient gewesen, denn bei Wolfsburg erhöhte sich die Fehlerquote und von der anfänglichen Dominanz war zuletzt nicht mehr viel zu sehen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Die Latte und Frohms retten Wolfsburg! Bayer 04 kontert im eigenen Stadion und über Bender kommt die Kugel an der Strafraumgrenze zu Kehrer. Die Stürmerin fackelt nicht lange, trifft mit ihrem wuchtigen Abschluss die Unterlatte und schnappt sich gedankenschnell den Abpraller. Wieder schließt Kehrer ab, doch diesmal pariert Frohms im kurzen Eck!

40. Das Spiel findet seit einigen Minuten zwischen den Strafräumen statt. Torabschlüsse sind Mangelware, doch beide Teams investieren viel in den Zweikämpfen und es wird ruppiger. Besonders Spielerinnen das VfL suchen das Gespräch zur Unparteiischen und beschweren sich vermehrt.

36. In Wolfsburgs Spiel gab es einen deutlichen Bruch: Pässe werden nun unsauber gespielt, in engen Zweikämpfen kommen die Wölfe sehr oft zu spät. Leverkusen nutzt das für sich und spielt mutig mit!

34. Bender bleibt nach einem Zweikampf mit Lattwein liegen, muss behandelt werden. Es gibt die erste etwas längere Unterbrechung.

31. Bayer 04 wird aktiver und stellt den VfL dadurch vor Probleme! Von der Wolfsburger Dominanz aus der Anfangsviertelstunde ist nur noch sehr wenig übrig, bei Leverkusen läuft offensiv mit jeder Minute mehr zusammen.

27. Bender trifft den Ball nicht richtig! Kögel flankt von der linken Seite hoch in die Mitte, wo der zweite Ball bei der jungen Mittelfeldspielerin landet. Bender schließt mit links ab, doch sie bekommt nicht genug Druck hinter den Ball und Frohms kann parieren.

24. Ostermeier rückt bei einem Wolfsburger Konter rechtzeitig vor und stellt bei Jónsdóttirs Pass auf Endemann im richtigen Moment den Fuß raus! Der VfL bleibt im Ballbesitz, doch die anschließende Flanke aus dem Halbfeld landet in den Armen von Bayers Repohl.

22. Mehr als 20 Minuten sind gespielt und bis auf Hegerings Kopfball (3.) gab es bisher noch keine Torchance! Wolfsburg dominiert das Spiel, doch Leverkusen wird mutiger und intensiviert das Pressing über Kramer und Kehrer.

19. Die Gastgeberinnen schaffen es nun immer besser sich in der gegnerischen Hälfte mit genug Spielerinnen zu positionieren. Bayer 04 kann den Ball dadurch nun länger halten und selbst aktiv werden.

16. Zum ersten Mal muss Frohms eingreifen, weil Levels sich links durchsetzt und aus vollem Lauf scharf in die Mitte spielt. Die Torhüterin beweist im Fünfer ein gutes Gefühl für den Raum und macht den entscheidenden Schritt zum Ball, sodass Kehrer nicht abschließen kann.

13. Bei den Gästen wird immer wieder Endemann gesucht - in diesem Fall verliert die junge Nationalspielerin nach Ballgewinn und Zuspiel von Lattwein das Leder an Turányi, die clever den Körper reinstellt.

11. Das Tempo ist enorm hoch und beide Mannschaften geben sich gegenseitig nur wenig Zeit. Wolfsburg wirkt mit Ball am Fuß bisher aber abgeklärter und kann sich dadurch mehr Spielkontrolle erarbeiten.

8. Leverkusen läuft in der Anfangsphase größtenteils hinterher, schenkt den eigenen Ballbesitz durch leichte Fehler bisher sehr schnell her.

5. Die Wölfe starten sehr stark und finden trotz Gegnerdruck den Weg nach vorne! Huth steckt halbhoch durch auf Jónsdóttir, Repohl kommt aus ihrem Kasten und kann den Ball nahe der Strafraumkante aber nicht entscheidend klären. Die Isländerin bleibt in der Aktion und holt einen weiteren Eckstoß heraus, den Bayer gut verteidigt.

3. Und die Ecke ist gefährlich! Der Ball fliegt auf den ersten Pfosten, wo Hegering recht frei steht und das Leder per Kopf knapp vorbeisetzt.

3. Die Gäste machen das Spiel von Beginn an breit, versuchen die Außenbahnen einzusetzen. Jónsdóttir auf links muss hinten herum spielen, Endemann holt auf der rechten Seite zumindest den ersten Eckball heraus.

1. Wolfsburg stößt bei ungemütlichen Temperaturen und starkem Wind in Leverkusen an!

1. Spielbeginn

Der Direktvergleich vor diesem Freitagabendspiel spricht deutlich für die Gastmannschaft: 26 Mal trafen Wolfsburg und Bayer 04 aufeinander, nur ein Spiel (!) konnten die Rheinländerinnen für sich entscheiden und das war das erste Aufeinandertreffen im Jahr 2010. In der letzten Saison gewann Wolfsburg das Hinspiel vor heimischem Publikum mit 3:0, in Leverkusen teilte man sich im Februar die Punkte. Doch selten lagen die beiden Vereine leistungstechnisch so nah beieinander, daher sollte man den deutliche Direktvergleich heute nicht überbewerten.

Die Wolfsburgerinnen hatten im Herbst Schwierigkeiten sich in der Königsklasse zurecht zu finden, haben aber mittlerweile in allen Wettbewerben in die Spur gefunden und holten sieben Siege in Folge. Zudem kassierte der VfL in diesen sieben Spielen nur zwei Gegentreffer! Die Gäste müssen verletzungsbedingt auf Brand verzichten, die von Jónsdóttir auf der Außenbahn ersetzt wird. Auf der anderen Seite ist Endemann gesetzt, in der Spitze wird vermutlich Popp spielen, da sowohl Beerensteyn als auch Blomqvist zunächst auf der Bank sitzen.

Bayer 04 ist wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen ungeschlagen, mühte sich zuletzt im Pokal gegen Turbine Potsdam mit einem 1:0 ins Viertelfinale. Im Vergleich zu dieser Partie gibt es drei personelle Wechsel bei den Gastgeberinnen: Bragstad, Vilhjálmsdóttir und Boboy nehmen heute allesamt auf der Bank Platz. Ostermeier, Bender und Kehrer schnappen sich die Startelfplätze. Mit Kögel und Kehrer (jeweils fünf Saisontore) setzt Leverkusen im Topspiel auf ein eingespieltes Sturmduo!

Spannender kann ein Spieltag kaum eröffnet werden: Der VfL Wolfsburg reist als Tabellenführer ins Rheinland, liegt vor dem direkten Duell aber nur mickrige zwei Punkte vor dem heutigen Gegner! Leverkusen lauert auf Rang vier und könnte durch einen Heimsieg gegen die Wölfe zumindest über Nacht die Tabellenspitze erobern. Beide Mannschaften hatten durch die erst kürzlich abgeschlossene Länderspielpause nur wenig Zeit für die Vorbereitung auf das heutige Spiel!