Der SC Freiburg schlägt sich in der Liga bisher gut und steht mit 14 Zählern auf Tabellenplatz sechs. Nur mit den Top-Clubs der Liga kann die Mannschaft von Interimstrainer Nico Schneck noch nicht mithalten. Gegen Eintracht Frankfurt gab es am sechsten Spieltag eine 0:6-Klatsche und am achten unterlagen die Breisgauerinnen dem VfL Wolfsburg mit 0:3. Gegen den amtierenden Meister Bayern München gelang dem SC vergangene Woche dafür aber fast ein Sieg. Nach einer 2:0-Führung kämpften sich die Münchnerinnen nochmal zurück und Zawistowska gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 2:2-Endstand.