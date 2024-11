45. +4 Halbzeitfazit:

Magerkost in der Messestadt: Die ersten 45 Minuten zwischen Leipzig und Leverkusen enden torlos. Bislang gelang sowohl RB als auch der Werkself fast gar nichts. Während in den ersten Spielminuten die Gastgeberinnen die Spielmehrheit auf ihrer Seite hatten, war Bayer 04 zum Ende des ersten Durchgangs etwas besser. Bis auf wenige Lichtblicke blieb das Spiel jedoch auf Höhe der Mittellinie stecken. Im zweiten Durchgang ist noch viel Luft nach oben.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Durch die Behandlungspause von Vilhjálmsdóttir gibt es eine etwas längere Nachspielzeit. RB probiert es derweil über die rechte Seite, aber Andrade legt sich den Ball zu weit vor.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Piljic passt in Richtung der Torauslinie. Merino ist schnell genug, um den Ball zu erreichen. Ihr Pass von der rechten Seite gelangt allerdings nicht in die Gefahrenzone, da er geblockt wird.

43. Zdebel hat etwas Raum im Mittelfeld und möchte einen Steckpass in die Sturmspitze spielen. Doch das Zuspiel ist viel zu ungenau und erreicht niemanden.

42. Nach einem Vergehen von Vilhjálmsdóttir an Fudalla gibt es Freistoß für Leipzig aus zentraler Position. Starke flankt das Spielgerät aus etwa 30 Metern in den Sechzehner, jedoch steht dort keine Mitspielerin. Hoffmann schnappt sich den zweiten Ball und zieht ab: Deutlich am Tor der Bayer-Frauen vorbei.

38. Nachdem die Anfangsphase eher an die Heimmannschaft ging, wird der Gast aus dem Rheinland in den letzten Minuten immer spielbestimmender. Doch bis auf ein, zwei Annäherungen haben die Defensivketten beider Mannschaften noch einen ruhigen Abend.

33. Brenzlige Situation im RB-Strafraum! Über rechts kommt der Ball in den Sechzehner, doch weder Kehrer noch Kramer kommen zum Torschuss, da ein Leipziger Fuß noch rechtzeitig dazwischen ist. Kurz darauf probiert es Kehrer aus 20 Metern und befördert den Ball deutlich über das Tor von Herzog.

29. Piljic setzt Levels auf der linken Seite in Szene, doch eine anschließende Flanke kommt nicht durch.

25. Nach einer langen Hereingabe von links klärt Landenberger zur ersten Ecke der Partie. Levels bringt die Kugel von der rechten Seite, doch die Flanke wird in der Leipziger Strafraummitte per Kopf entschärft.

20. Die Anfangsphase am Cottaweg ist gespielt und die Partie ist noch weit entfernt von einem hochklassigen Verfolgerduell. Bislang ist die Begegnung sehr zerfahren und das Spielgeschehen findet meist im Mittelfeld statt.

17. Die isländische Spielerin der Leverkusenerinnen sitzt erneut auf dem Grün und wird vom medizinischen Personal gecheckt. Nach dem verunglückten Kopfballduell scheint doch noch nicht alles in Ordnung zu sein.

14. Vilhjálmsdóttir geht nach einem Kopfballduell mit Joly zu Boden. Die Partie ist kurz unterbrochen, doch die Mittelfeldspielerin der Gäste beißt die Zähne zusammen und spielt weiter.

12. Jetzt mal die Gelegenheit für Leipzig: Hoffmann sieht, dass Repohl etwas zu weit vorm eigenen Tor steht und versucht es frech aus der Distanz. Der Ball senkt sich nach circa 35 Metern etwas zu spät und landet auf dem Leverkusener Tornetz.

10. Torraumszenen gibt es bislang noch nicht. Beide Teams haben längere Ballbesitzphasen zu verzeichnen, doch einige Ungenauigkeiten verhindern offensive Akzente.

6. Sofie Zdebel Leverkusen Gelbe Karte für Sofie Zdebel (Bayer Leverkusen)

Frühe erste Verwarnung für Zdebel nach einem Foul an Fudalla in der Vorwärtsbewegung. Harte Entscheidung nach fairen ersten Minuten. Der anschließende Freistoß saust weit am Bayer-Tor vorbei.

3. Die Gastgeberinnen zeigen sich von Beginn an gewillt und suchen den Weg nach vorne. Eine erste offensive Annäherung der RB-Frauen wird wegen eines Handspiels abgepfiffen.

1. Los geht's, der Ball rollt. Schiedsrichterin Julia Boike gibt das Spiel frei.

1. Spielbeginn

Auf Leipziger Seite gibt es nur einen Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel, Landenberger startet für Räcke. Bayer 04 rotiert auf zwei Positionen: Bender und Shen sitzen vorerst auf der Bank, Merino und Vilhjálmsdóttir beginnen.

Die Werkself ist stolz auf ihre 20 gesammelten Zähler nach neun Spielen, an diesen exzellenten Saisonstart möchte man anknüpfen. Mit Leipzig steht heute ein kniffliger Gegner auf dem Platz. Coach Roberto Pätzold kennt die Herausforderung, doch sieht seine Mannschaft gewappnet: "Wir werden wie bislang sehr viel investieren. Wir gehen mit dem Ehrgeiz in die Partien, unser Spiel gegen jeden Gegner auf den Platz zu bringen.“

Die Gastgeberinnen sind insbesondere zuhause sehr gut drauf. Saisonübergreifend gelangen RB neun Heimsiege in Serie, Nummer zehn soll folgen. Cheftrainer Jonas Stephan weiß um die Stärke des heutigen Gegners, doch erkennt eine Chance für sein Team: „Ich erwarte ein Spiel, wo wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen – aber wenn wir das tun, glaube ich schon, dass wir auf Augenhöhe spielen können.“

Verfolgerduell am Cottaweg: Sowohl die Frauen aus der Messestadt als auch die Werkself-Spielerinnen sind mehr als ordentlich in die Saison gestartet und befinden sich in derselben Tabellenregion. Während Leipzig den heutigen Gegner beinahe einholen könnte, würden die Rheinländerinnen mit einem Auswärtssieg den Anschluss zur Spitzengruppe wiederherstellen. Es ist erst das dritte Pflichtspiel zwischen diesen beiden Mannschaften, Leverkusen konnte noch nie gegen RB gewinnen.