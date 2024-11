16. Die Führung für die Gäste ist verdient. Die Bremerinnen machen das Spiel und drängen das Team aus der Domstadt hinten rein. Die erste gefährliche Situation führte sofort zum ersten Tor - es ist mal wieder die pure Werder-Effizienz.

12. Lara Schmidt Werder Bremen Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Lara Schmidt

Die dritte Ecke in kürzester Zeit führt zum Erfolg für die Gäste! Mahmoud probiert es dieses Mal mit einer Hereingabe in die Strafraummitte, dort herrscht Hochbetrieb. Im Gedränge prallt der Ball vom Oberschenkel der Bremerin Schmidt in Richtung Tor und wird zusätzlich noch abgefälscht. Torhüterin Osigus ist aus wenigen Metern machtlos.

11. Nun gibt es den ersten Eckstoß des Spiels und zwar für die Gäste aus der Hansestadt. Mahmoud schlägt den Ball auf den ersten Pfosten, dort wird er wieder geklärt. Auch die zweite Ecke bleibt hängen, FC-Keeperin Osigus muss noch nicht eingreifen.

9. Es ist alles noch relativ zerfahren. Man merkt den Kölnerinnen durchaus an, dass ihnen die Stabilisierung der Defensive am Herzen liegt. Ein erster Mühlhaus-Kopfball hat deutlich zu wenig Tempo und rollt links am Tor vorbei.

5. Die Bremerinnen beginnen druckvoll und kommen erneut über die rechte Angriffsseite. Ein langer Pass auf Sophie Weidauer ist jedoch nicht präzise genug, der Ball landet im Toraus.

3. Lotta Cordes feiert nach einer längeren Pause aufgrund einer Knieverletzung ihr Startelf-Comeback und ist gleich voll da. Die Kölner Abwehrspielerin klärt den ersten Werder-Vorstoß auf der rechten Seite.

1. Das Spiel ist freigegeben, Bremen stößt an. Geleitet wird die Partie von der erfahrenen Nadine Westerhoff.

1. Spielbeginn

Vier Änderungen bei den Gastgeberinnen: Heute starten Bienz, Cordes, Wiankowska und Hechler von Beginn an. Billa und Vogt sitzen dafür vorerst auf der Bank, Matysik und Degen fehlen im Kader. Beim SVW gibt es nur einen personellen Wechsel und zwar in der Offensive. Sternad beginnt anstelle von Arfaoui.

Die Werder-Frauen sind mit Minimalismus erfolgreich, denn die drei letzten Partien gewannen die Norddeutschen alle mit jeweils 1:0. Die ordentliche Punkteausbeute der bisherigen Saison soll heute erweitert werden und doch warnt Coach Thomas Horsch vor dem Gegner aus der Domstadt: „Wir wissen, dass es ein intensives Spiel wird – gegen einen spielerisch richtig guten Gegner, der völlig zu unrecht ganz unten steht.“

Der FC hat noch ordentlich an der heftigen 0:8-Klatsche gegen Frankfurt zu knabbern. Heute soll es besser laufen und insbesondere die Defensive stabilisiert werden. Kölns Cheftrainer Daniel Weber lobte die Trainingsleistung unter der Woche und glaubt an seine Truppe: „Ich habe die Mannschaft so wahrgenommen, dass sie wieder aufsteht.“

Im Franz-Kremer-Stadion empfangen die Kölnerinnen, die sich derzeit auf dem vorletzten Platz in der Tabelle mit lediglich zwei Punkten wiederfinden, den Gast aus Bremen, der Platz fünf im Visier hat. Die Vorzeichen für dieses Spiel am Montagabend dürften folglich klar sein. Bislang gab es zehn Partien zwischen beiden Teams: Köln gewann zwei Partien, Bremen fünf.