90. +3 Fazit:

Eintracht Frankfurt überrollt den 1. FC Köln und gewinnt mit 8:0! Dabei sah es in den ersten 20 Minuten nicht danach aus. Die Kölnerinnen haben da gut mitgespielt und sich in der Offensive mindestens bemerkbar gemacht. Stattdessen zerstörte Freigang die Träume mit einem Doppelpack und Reuteler machte mit dem 3:0 vor der Pause schon eigentlich alles klar. In der zweiten Hälfte spielten sich die Frankfurterinnen dann in einen Rausch, während sich bei den Gästen Auflösungserscheinungen zeigten. Mit diesem deutlichen Sieg macht die Eintracht ordentlich was für ihr Torverhältnis und hält dabei den Druck auf Wolfsburg weiter oben. Für Köln gilt es die Niederlage schnell abzuhaken und gegen Bremen den nächsten Versuch zu starten, ihren ersten Dreier der Saison einzufahren!

90. +3 Spielende

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90. Géraldine Reuteler E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 8:0 durch Géraldine Reuteler

Als vermutlich letzten Treffer gibt es nochmal einen Leckerbissen! Lührßen flankt von der linken Seite kurz vor den Strafraum, wo Reuteler die Kugel annimmt und dann aus der Luft über Osigus in die Maschen haut.

90. Und dann hat Bienz die große Chance! Halblinks am Strafraumrand kommt sie frei zum Abschluss, aber der Schuss ist dann zu zentral. Johannes kann parieren.

89. Ein Ehrentreffer wäre den Kölnerinnen eigentlich gegönnt. So richtig sieht es danach aber nicht aus.

86. Für Prašnikar ist das Tor heut zugemauert. Am Fünfer kommt sie an die Kugel, aber wieder will sie nicht direkt abschließen und scheitert dann an der letzten Verteidigerin. Dennoch ist es bemerkenswert, wie Frankfurt weiter Gas gibt.

83. Prašnikar verpasst das nächste Tor! Sie wird in den Strafraum geschickt und könnte mit links abschließen, doch sie will einen Haken schlagen und verliert dabei den Ball.

81. Das neunte Tor verhindert Köln vorerst. Prašnikar wird in den Strafraum geschickt, aber Wiankowska passt gut auf und bereinigt die Situation gemeinsam mit Osigus.

78. Vogt liegt im Strafraum am Boden, weil sie von einem Schuss in der Bauchregion getroffen wurde. Die Frankfurterinnen sind fair und spielen den Ball ins Aus. Das darf man bei dem Spielstand allerdings auch erwarten. Die Kölnerin kann glücklicherweise weiterspielen.

75. Elisa Senß E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 7:0 durch Elisa Senß

Frankfurt legt nach! Senß erhält den Ball von Prašnikar und spaziert dann durch das Mittelfeld. Aus 20 Metern zentraler Position schießt sie in die linke Ecke und profitiert davon, dass Osigus die Sicht etwas versperrt wird.

73. Köln hat die Chance zu kontern. Bienz treibt den Ball vom eigenen Strafraum über den ganzen Platz und will kurz vor dem Strafraum auf rechts zu Leimenstoll spielen. Die Idee ist gut, doch der Pass ist etwas zu weit.

70. Vanessa Leimenstoll Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Vanessa Leimenstoll

70. Laura Donhauser Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

69. Sara Doorsoun E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 6:0 durch Sara Doorsoun

Doorsoun behält die Ruhe und haut die Kugel für den sechsten Treffer ins Tor. Osigus ist in die falsche Ecke unterwegs.

68. Laura Donhauser Köln Gelbe Karte für Laura Donhauser (1. FC Köln)

Es gibt Elfmeter für Frankfurt! Freigang schickt Anyomi in den Strafraum, die dann von Donhauser gelegt wird.

66. Laura Freigang E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 5:0 durch Laura Freigang

Hattrick für Freigang! Wieder hat Prašnikar viel zu viel Platz auf der linken Seite und flankt in die Mitte zu Freigang, die erneut zwischen den Innenverteidigerinnen ungedeckt ist. Wie beim ersten Treffer muss sie nur noch den Fuß für ihr zehntes Saisontor hinhalten.

64. Pia-Sophie Wolter E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 4:0 durch Pia-Sophie Wolter

Doch Frankfurt bleibt dran und belohnt sich erneut! Einen Anyomi Abschluss innerhalb des Strafraums kann die Kölner Defensive noch blocken, den Abpraller legt Wolter für ihren ersten Saisontreffer wunderschön in die rechte untere Ecke. Vorangegangen an diesen Treffer ist erneut eine Flanke.

63. Anyomi zieht mit Tempo in den Strafraum ein und läuft ihren Gegenspielerinnen davon, ist jedoch zu schnell und kann nachdem sie an Osigus vorbei geht nicht mehr abschließen.

63. Wohl dem, der so wechseln kann. Für die heute teils unglücklich agierende und verwarnte Dunst kommt Senß in die Partie.

60. Es kommt derzeit erneut wieder überhaupt kein Spielfluss zustande. Kleine Fouls unterbrechen die Partie im Sekunden-Takt.

56. Laura Vogt Köln Gelbe Karte für Laura Vogt (1. FC Köln)

Vogt legt die durchs Zentrum dribbelnde Freigang und wird dafür verwarnt.

54. Und die ist nicht schlecht! Auf den zweiten Pfosten getreten kommt die einlaufende Ziemer zum Kopfball, doch völlig freistehend kann sie die Kugel nicht im Tor unterbringen.

53. Zeller und Bienz kombinieren sich mit einem Doppelpass auf der rechten Seite durch. Die Hereingabe von Bienz bekommt Gräwe noch geblockt, aber es gibt die erste Ecke für Köln.

52. Bisher hält die Defensive der Kölnerinnen im zweiten Abschnitt. Aus einer geordneten Defensive heraus kann es gehen.

49. Alena Bienz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz

49. Celina Degen Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Celina Degen

48. Das Spiel wird unterbrochen, weil Kapitänin Degen verletzt am Boden liegt. Das sieht nicht so, als könnte sie weiterspielen.

46. Köln wechselt zu Beginn der zweiten Hälfte doppelt, doch die erste Chance haben die Frankfurterinnen. Einen Distanzschuss kann Osigus nicht festhalten, sondern lässt nach vorne klatschen, aber dann klärt die Defensive im Verbund.

46. Martyna Wiankowska Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Martyna Wiankowska

46. Anna Gerhardt Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Anna Gerhardt

46. Carlotta Imping Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Carlotta Imping

46. Sylwia Matysik Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Sylwia Matysik

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einer 3:0 Pausenführung geht es für die Eintracht in die Kabine. Doch dabei kam Köln eigentlich besser rein und hatte mit ihrer Überlegenheit in den 20 Minuten auch einige kleinere Gelegenheiten, aus denen sie kein Kapital schlagen konnten. Frankfurt reichten zwei gute Minuten, aus denen dann die Führung durch Freigang resultierte. Freigang war es auch, die einer lückenhaften Abwehr den zweiten Treffer einschenkte. Auch das dritte Tor resultierte aus einem Fehler der Kölner Defensive. Die Frage ist wohl nur noch, wie hoch die Partie ausgeht.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Köln meldet sich immerhin vorsichtig in der Partie zurück. Aus der Distanz versucht es, die zu Beginn der Partie auffällige, Zeller mit einem strammen Schuss, der jedoch zu zentral ist und somit leichte Beute für Johannes.

40. Géraldine Reuteler E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 3:0 durch Géraldine Reuteler

Jetzt besiegen die Kölnerinnen sich selber! Nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte kommt der Ball zu Anyomi, die Reuteler rechts in den Strafraum schickt. Ihr Abschluss ist noch merklich abgefälscht und geht von dem linken Innenpfosten ins Tor. Für Osigus gab es da nichts zu halten und spätestens jetzt ist die Partie durch.

37. Wieder kommt Freigang zum Kopfball! Eine Lührßen Ecke köpft sie dann aber doch recht deutlich über das Tor.

34. Die Kölnerinnen sind jetzt im Spiel nach vorne einfach zu ungenau. Nach dem starken Beginn ist es richtig schade, dass sie das Niveau nicht aufrecht halten konnten.

32. Durch den Doppelpack baut Freigang ihren Vorsprung an der Spitze der Torjägerliste mit neun Treffern in neun Spielen weiter aus. Das ist einfach überragend.

30. Laura Freigang E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Laura Freigang

Was sind das denn für Lücken? Gräwe spielt einen langen Ball in die Tiefe und die Kölner Defensive ist komplett entblößt. Die Angreiferin läuft auf Osigus zu, geht mit etwas Glück an der Torhüterin vorbei und schiebt ins leere Tor ein.

27. Flanken verteidigt Köln nicht gut. Wieder fliegt der Ball von der linken Seite in die Mitte, wo er an den zweiten Pfosten durchrutscht, ehe die Kölner Defensive zusammen mit Osigus gerade so abwehren kann.

26. Freigang hat die nächste Chance. Nach einer Flanke von Lührßen aus dem Halbfeld kommt Freigang zum Kopfball, doch der geht einen Meter daneben. Dennoch wird Frankfurt zunehmend stärker.

24. Anyomi erzielt beinahe das 2:0! Die Angreiferin wird hinter die Kette geschickt und läuft alleine auf Osigus zu. Ihren Abschluss verzieht sie dann jedoch völlig.

23. Durch diesen Treffer stellen die Frankfurterinnen derzeit die beste Offensive und die beste Defensive. Das kann sich sehen lassen.

21. Laura Freigang E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Laura Freigang

Eine kurze Druckphase reicht Frankfurt für die Führung! Dunst wird auf der linken Seite freigespielt und sieht die völlig freie Freigang in der Mitte. Die Flanke ist punktgenau und so muss die Top-Spielerin nur noch den rechten Fuß reinhalten.

20. Jetzt wird Frankfurt das erste Mal gefährlich! Reuteler hat auf der rechten Seite Platz und flankt in die Mitte, doch da will Prašnikar den Ball annehmen, statt direkt abzuschließen. Das wäre wohl die bessere Variante gewesen, denn so verspringt ihr der Ball zu weit und Köln kann schlussendlich klären.

18. Feiersinger kommt nach einem Foul am Mittelfeld um eine Karte drumherum, doch die Ermahnung sollte sie warnen. Allgemein unterbrechen immer wieder kleine Fouls die Partie.

15. Frankfurt setzt sich jetzt erstmals etwas länger am Kölner Strafraum fest. Der Distanzschuss von Gräwe ist dann abgefälscht und so für Osigus kein Problem.

12. Zeller hat die nächste gute Gelegenheit! Zeller klaut Doorsoun am Frankfurter Strafraum den Ball und schließt unter Bedrängnis zügig ab. Ihr etwas überhasteter Abschluss geht knapp über das Tor. Das ist kein guter Beginn der Eintracht.

11. Billa versucht mit einem Ball in den Strafraum ihre Mitspielerin einzusetzen, doch der Pass ist zu weit und wird von Johannes aufgenommen. Dennoch hat Köln bisher mehr Annäherungen an den gegnerischen Strafraum.

8. Zeller hat die erste Chance der Partie! Sie wird auf links in den Strafraum geschickt, lässt ihre Gegnerin mit einem Haken in die Mitte aussteigen und visiert das kurze Eck an. Da trifft sie jedoch nur das Außennetz.

7. Der Spielbeginn ist hier recht zerfahren. In die Nähe des Strafraums kam noch keines der beiden Teams.

4. Barbara Dunst E. Frankfurt Gelbe Karte für Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt)

Dunst räumt Matysik von hinten ab. Die Kölnerin bleibt liegen und muss behandelt werden. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

2. Der Ball rollt und wie zu erwarten beginnt Frankfurt mit einer Menge Spielkontrolle. Das wird wohl auch das Bild für das Spiel heute sein.

1. Spielbeginn

Die Kölnerinnen warten in dieser Saison noch auf ihren ersten Sieg. Zwei Punkte haben sie derzeit auf dem Konto und der letzte Punktgewinn ist dabei noch gar nicht so lange her. Am 7. Spieltag kam man auswärts beim anderen Aufsteiger aus Jena nach 0:2 Führung zur Pause nicht über ein 2:2 hinaus. Zuletzt verlor man gegen Bayer Leverkusen, die ebenfalls oben mitspielen, mit 1:2.und zeigte dabei kein schlechtes Spiel. Auch gegen die Bayern verlor man nur mit 1:0. Vielleicht können sie heute endlich ein Top-Team ärgern?

Mit überragenden fünf Gegentoren stellt die Eintracht die beste Defensive der Liga. Wenn es nach ihnen gehen würde, sollte da heute natürlich kein weiteres dazukommen. Die Kölnerinnen erzielten in dieser Saison bisher sieben Tore, das entspricht nicht ganz einem Tor pro Spiel.

Frankfurt empfängt den Tabellenvorletzten aus Köln! Das ist für den derzeitigen Drittplatzierten ein absoluter Pflichtsieg. Und weil die Bayern gestern nur Unentschieden gespielt hat, könnten sie mit einem Sieg mit den Münchnerinnen gleichziehen und aufgrund des besseren Torverhältnisses sogar vorbeizuziehen.