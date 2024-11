90. +4 Spielende

90. +2 Nach einem Eckball von Kramer von der linken Seite fliegt der Ball einmal durch den Sechzehner und aus dem Zentrum nimmt Piljic das Leder mit rechts volley. Ihr Schuss fliegt oben rechts aufs Tor zu, doch erneut steht Fischer richtig und fängt die Kugel ohne Probleme.

90. +1 Wie schon in Halbzeit eins gibt es auch im zweiten Durchgang drei Minuten obendrauf.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89. Wieder Selimhodzic! Die Gäste kontern noch einmal und der Ball kommt auf die rechte Seite zu der eingewechselten Selimhodzic. Die Spielerin mit der Nummer 50 zieht von der Strafraumgrenze ab. Ihr Schuss ist leicht abgefälscht und fliegt rechts am Gehäuse vorbei. Der anschließende Eckball bringt keine Gefahr.

86. Vilhjálmsdóttir probiert es aus dem Zentrum. Die eingewechselte Stürmerin bekommt im Zentrum an den Ball und zieht mit rechts aus rund 18 Metern aufs Tor. Sie visiert halbhoch mittig das Tor an, doch Fischer steht richtig und begräbt die Kugel unter sich.

84. Wieder setzt sich Kögel auf der rechten Seite mit ihrem Tempo durch und passt die Kugel flach an den ersten Pfosten. Dort lauert Vilhjálmsdóttir, doch Schmid klärt das Leder aus dem Sechzehner.

81. Für die Vorbereiterin zum 3:0, Levels, ist Schluss. Für sie kommt die Französin Angèle Vidal ins Spiel.

81. Juliette Angèle Vidal Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Juliette Angèle Vidal

81. Janou Levels Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Janou Levels

80. Kögel flankt nun einen Freistoß aus rund 20 Metern halbrechter Position in den Sechzehner. Kramer nimmt die Kugel mit rechts rund zehn Metern direkt. Ihr Schuss fliegt aber klar rechts am Kasten vorbei.

77. Kornelia Grosicka Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Kornelia Grosicka

77. Irena Kuznezov Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Irena Kuznezov

76. Kuznezov bleibt nach einem Zweikampf liegen und fasst sich an den linken Unterschenkel. Sie muss von zwei Menschen gestürzt vom Feld getragen werden. Für sie macht sich Grosicka bereit.

74. Rund eine Viertelstunde vor Schluss erzwingen die Brandenburgerinnen nun häufiger den Ball und suchen den Abschluss. Wirklich gefährlich sind die Aufsteigerinnen aber nicht. Weiter warten die Potsdamerinnen auf ihren ersten Saisontreffer.

71. Gute Einzelaktion! Die eingewechselte Selimhodzic setzt mal nach und erzwingt die Kugel. Sie zieht aus rund 20 Metern halbrechter Position ab. Ihr Schuss ist noch leicht abgefälscht und fliegt knapp rechts am Tor vorbei. Die anschließende Ecke bringt dann keine Gefahr.

68. Auch Ostermeier hat nun Feierabend. Bragstad ersetzt sie auf dem Feld. Gleichzeitig muss auf dem Feld Kuznezov behandelt werden, ob es für sie weiter geht ist noch fraglich. Sie wird an der Seitenlinie weiter behandelt. Potsdam spielt erst einmal mit zehn Spielerinnen weiter. Kurze Zeit später kann die Spielerin mit der Nummer vier aber wieder mitwirken.

67. Emilie Bragstad Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Emilie Bragstad

67. Selina Ostermeier Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Selina Ostermeier

67. Kögel flankt einen Ball von der linken Seite lang und hoch an den Fünfer. Dort schraubt sich Vilhjálmsdóttir hoch und hält ihr rechtes Bein rein, doch Fischer kommt noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt den Ball gerade noch rechts am Pfosten vorbei.

66. Die 3:0-Führung geht für die Rheinländerinnen in Ordnung. Die Gastgeberinnen machen mehr fürs Spiel und Potsdam kommt in Halbzeit zwei noch gar nicht gefährlich vors Tor. Ist das 3:0 von Turányi die Vorentscheidung?

63. Lilla Turányi Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Lilla Turányi

Da ist das 3:0! Nach einem Eckball von Levels von der rechten Seite steigt Turányi am ersten Pfosten hoch und nickt die Kugel mittig zum 3:0 ins Tor.

61. Wechsel bei den Gastgeberinnen. Die Rheinländerinnen tauschen gleich dreimal. Für Kehrer, Bender und Shen sind nun Boboy, Vilhjálmsdóttir und Merino neu dabei. Bei den Gästen ist nun Grincenco für Limani auf dem Platz.

60. Estrella Merino Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Estrella Merino

60. Menglu Shen Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Menglu Shen

60. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

60. Loreen Bender Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Loreen Bender

60. Delice Boboy Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Delice Boboy

60. Caroline Kehrer Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Kehrer

59. Nach rund einer Stunde machen die Leverkusenerinnen weiter das Spiel. Sie kommen aber nicht mehr so gefährlich vors Tor.

59. Alisa Grincenco Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Alisa Grincenco

59. Valentina Limani Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Valentina Limani

56. Das Spiel plätschert nun ein wenig dahin. Leverkusen verliert im Aufbauspiel den Ball, doch Limani ist im Zentrum einfach vom Ball zu trennen. Leverkusen kontert und Kögel flankt einen Ball von links hoch an den Fünfer, Fischer fängt das Leder sicher.

53. Fast das 3:0! Kögel flankt auch den nächsten Eckball von der rechten Seite scharf und hoch an den ersten Pfosten. Dort schraubt sich nun Ostermeier hoch, sie verlängert die Hereingabe per Kopf an den zweiten Pfosten und Levels verpasst den Ball dort um Zentimeter.

53. Lina Vianden Potsdam Gelbe Karte für Lina Vianden (Turbine Potsdam)

Vianden beschwert sich laufstark und sieht dafür die nächste Verwarnung.

52. Nächste Ecke für die Rheinländerinnen. Kögel bringt nun den Ball von rechts lang und hoch auf den ersten Pfosten. Dort schraubt sich Kramer hoch und ihr abgefälschter Ball geht knapp rechts neben das Tor.

51. Caroline Kehrer Leverkusen Gelbe Karte für Caroline Kehrer (Bayer Leverkusen)

Wegen einer Spielverzögerung sieht Kehrer den gelben Karton.

51. Kehrer flankt einen Ball von der rechten Grundlinie halbhoch an den Fünfer. Doch Kramer und Kögel verpassen die Hereingabe beide um Zentimeter.

49. Wie schon in Halbzeit eins bestimmen die Gastgeberinnen auch zu Beginn der zweiten Hälfte das Spiel. Potsdam steht nun etwas offensiver, doch die Rheinländerinnen stehen hinten gut und lassen nichts zu.

46. Weiter geht's! Die Gäste stoßen wieder an und tauschen einmal zur Halbzeit. Für die Stürmerin Schneider ist nun Selimhodzic neu dabei. Leverkusen kommt unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

46. Noa Selimhodzic Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Noa Selimhodzic

46. Kim Schneider Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Kim Schneider

45. +4 Zur Pause führt Bayer Leverkusen hoch verdient mit 2:0 gegen Turbine Potsdam. Gefühlt gleich mit der ersten Aktion macht Kögel nach einem Patzer von Torhüterin Fischer in der vierten Minute das 1:0. Nur neun Minuten später erhöht Kramer auf 2:0. Danach schalten die Gastgeberinnen einen Gang zurück und laufen nicht mehr so aggressiv an. Trotzdem hat Bender in der 30. Minute das 3:0 auf dem Fuß, scheitert aber an der Keeperin Fischer. Von Potsdam ist in Halbzeit eins wenig zu sehen. Krawczyk hätte kurz nach dem 0:2 nach einem Fehler von Shen das 1:2 machen müssen, scheiterte aber aus aussichtsreicher Position. Stellt Chefcoach Russ in der Pause bei den Gästen noch etwas um oder kassieren die Aufsteigerinnen im neunten Spiel ihre achte Niederlage?

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Drei Minuten gibt es aufgrund der Verletzungsunterbrechung bei Lüscher in Halbzeit eins obendrauf.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Schneider probiert es aus dem Zentrum aus rund 18 Metern. Sie visiert das untere linke Eck an, doch Repohl streckt sich und fängt das Leder mit der rechten Hand.

43. Piljic flankt einen Ball aus dem Zentrum hoch und lang auf die linke Seite. Levels läuft ein und hält den linken Fuß rein. Fischer passt auf und ist mit dem rechten Arm dran, jedoch hätte ein Treffer wegen einer Abseitsposition von Levels auch nicht gezählt.

40. Erneut flankt Bender einen Freistoß von links lang und hoch an den Fünfermeterraum. Diesmal passt Fischer aber auf und fängt das Leder sicher vor der eingelaufenen Ostermeier.

39. Bender bringt erneut einen Standard von der linken Seite lang und hoch an den zweiten Pfosten. Dort läuft Turányi ein, verpasst die halbhohe Hereingabe aber um Zentimeter.

37. Jennifer Cramer Potsdam Gelbe Karte für Jennifer Cramer (Turbine Potsdam)

Cramer hält ihre Gegenspielerin im Mittelfeld fest und sieht dafür die Gelbe Karte.

35. Für die Potsdamerin geht es verletzungsbedingt nicht weiter. Das Eigengewächs Dommasch ersetzt sie auf dem Feld.

34. Marike Dommasch Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Marike Dommasch

34. Flavia Lüscher Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Flavia Lüscher

32. Eine Spielerin am Boden. Nach einem Zweikampf zwischen Kögel und Lüscher bleibt die Verteidigerin liegen. Sie muss behandelt werden und fasst sich immer wieder an das linke Knie. Ob es für sie weitergeht, ist fraglich. Die Teams nutzen die Verletzungsunterbrechung zum einer kurzen Besprechung.

30. Levels bringt den anschließenden Eckball von der rechten Seite hoch an den ersten Pfosten, doch Löscher köpft die Kugel aus dem Sechzehner. Leverkusen erobert aber den zweiten Ball und Kögel legt den Ball an den zweiten Pfosten. Dort läuft Zdebel ein und schießt das Leder links am Gehäuse vorbei.

28. Bender lässt das 3:0 liegen! Die Leverkusenerinnen kontern und Kögel passt die Kugel aus dem Zentrum auf die rechte Seite zu Bender. Die Torbereiterin zum 2:0 läuft frei auf Fischer zu und legt die Kugel rechts an der Torhüterin vorbei, doch Fischer streckt sich und lenkt das Leder mit ihrem linken Fuß zur Ecke.

25. Die Gäste aus Potsdam lauern nun häufig auf Konter. Sie versuchen nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und Limani und Schneider in der Spitze zu suchen. Machen sie heute ihr erstes Saisontor?

22. Freistoß für Leverkusen. Bender bringt einen Freistoß aus rund 24 Metern halblinker Position lang und hoch an den Fünfmeterraum. Ostermeier schraubt sich hoch, doch Fischer pflückt genau vor ihr den Ball aus der Luft.

20. Die Potsdamerinnen stehen in den letzten Minuten nun etwas höher und lassen kaum noch Aktionen nach vorne zu. Leverkusen sucht aber auch nicht mehr zu zwingend nach den Räumen.

17. Weiter machen die Gastgeberinnen das Spiel. Sie laufen das Aufbauspiel der Potsdamerinnen früh an und erzwingen so immer wieder den Ball. Vor allem über die linke Seite geht bei den Rheinländerinnen viel.

14. Die Chance auf den Anschlusstreffer! Nach einer Kerze von Shen im eigenen Sechzehner steht plötzlich Krawczyk frei vor Repohl. Die Potsdamerin wirkt aber etwas zu überrascht und jagt den Ball mit rechts aus spitzem Winkel aus rund fünf Metern mittig über das Gehäuse.

13. Cornelia Kramer Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Cornelia Kramer

Und da ist das 2:0! Bender tankt sich gegen ihre Gegenspielerin durch und wird auch von einem Foul im Sechzehner gestoppt. Sie legt den Ball von rechts nach links zu Kramer und die hält nur den linken Fuß rein und trifft zum 2:0.

11. Wieder Kögel! Erneut erzwingen die Leverkusenerinnnen auf der rechten Siete den Ball. Kögel zieht mit der Kugel am Ball ins Zentrum und probiert es einfach mal aus rund 20 Metern. Die Torschützin visiert das untere rechte Eck an, doch ihr Rechtsschuss fliegt Zentimeter am Pfosten vorbei.

11. Nächste Ecke für die Rheinländerinnen. Kögel flankt nun den Standard von der rechten Eckfahne an den ersten Pfosten, doch Schmid köpft die Kugel aus dem Strafraum.

9. Kehrer bekommt auf der linken Seite den Ball lang und hoch an den ersten Pfosten. Kögel läuft ein, doch Lüscher klärt zum nächsten Eckball. Erneut flankt Bender den Ball von links herein, doch diesmal steht die Turbine hinten gut gestaffelt und klärt das Leder sicher aus dem Sechzehner.

7. Die Führung für die Gastgeberinnen ist verdient. Leverkusen kreiert immer wieder Möglichkeiten und kommt vor allem über die linke Seite durch. Potsdam steht bis jetzt nur hinten drin und hat immer wieder kleine Fehler im Aufbauspiel.

4. Kristin Kögel Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Kristin Kögel

Nach einer Ecke von der linken Seite fliegt Torhüterin Fischer am Fünfer am Ball vorbei und Kögel köpft hinter ihr die Kugel mittig zum 1:0 ins Tor.

2. Die Rheinländerinnen setzen sich gleich nach dem Anstoß in der gegnerischen Hälfte fest. Kehrer tankt sich auf links durch, doch ihr Pass ins Zentrum auf Kögel ist dann etwas zu ungenau.

1. Los geht's! Die Schiedsrichterin gibt die Partie frei und Leverkusen stößt an.

1. Spielbeginn

Turbine-Chefcoach Ross muss seine Anfangsformation gegenüber dem 0:0-Unentschieden gegen Carl Zeiss Jena auf zwei Positionen verändern. Für die gelbgesperrte Bernhardt und Grincenco (Bank) beginnen heute Kuznezov und Schneider.

Leverkusens Cheftrainer Roberto Pätzold fehlt heute gesperrt. Co-Trainerin Friederike Mehring übernimmt heute und vertraut auf die gleiche Startelf wie beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Erneut beginnt Repohl zwischen den Pfosten und Kehrer und Kramer starten in der Doppelspitze.

Die Aufsteigerinnen haben nach acht Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. Das Team von Chefcoach Kurt Ross holte nach sieben Niederlagen in Folge gegen München, Bremen, Frankfurt, Leipzig, Freiburg, Essen und Hoffenheim am vergangenen Spieltag ihren ersten Punkt. Mit einem 0:0-Unentschieden gegen Carl Zeiss Jena und nun einem Punkt auf dem Konto bleibt Turbine Potsdam aber Tabellenschlusslicht. Auf das rettende Ufer, das der 1. FC Köln mit Platz elf und zwei Zählern belegt, haben die Brandenburgerinnen nur einen Zähler Rückstand. Mit einem überraschenden Sieg könnte die Turbine heute bis auf Platz zehn vorspringen.

Bayer Leverkusen steht nach acht Spieltagen mit 17 Punkten auf dem vierten Platz in der Frauen-Bundesliga. Das Team von Cheftrainer Roberto Pätzold hat in den ersten acht Spielen nur eine Niederlage kassiert. Nach einem 3:2-Sieg zum Auftakt gegen den SC Freiburg folgten ein 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt und ein 2:0-Sieg gegen die SGS Essen. Anschließend holten die Rheinländerinnen einen knappen 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim und einen 1:0-Sieg gegen Carl Zeiss Jena. Vor der Länderspielpause gab es dann noch ein 1:1-Unentschieden gegen Werder Bremen und eine knappe 2:3-Niederlage gegen Bayern München. Zuletzt siegten die Leverkusenerinnen im Rheinderby mit 2:1 gegen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg heute könnte Leverkusen punktgleich an Frankfurt und die Meisterinnen aus München heranrücken.