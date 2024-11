Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Cornelia Kramer Was für ein Traumstart für die Gäste! Bender spielt im Mittelfeld einen Ball auf Kramer, die die Kugel halblinks mit in den Strafraum nimmt, einen Haken schlägt und dann aus spitzem Winkel sowohl Hechler als auch Osigus tunnelt.

Für Leverkusen gab es daheim am vergangenen Spieltag ein Topspiel gegen Meister FC Bayern München, das am Ende mit 2:3 knapp verloren ging. Bayer agierte effizient, musste sich aber nach dem Platzverweis gegen Julia Mickenhagen in Unterzahl den immer stärker werdenden Münchnerinnen erwehren und hatte in der 90. Minute dann doch das Nachsehen. Besser soll es heute gegen Köln laufen, aber obwohl seine Mannschaft deutlich favorisiert ist, warnte Roberto Pätzold vor den Gegnerinnen, sie hätten Spielerinnen auf sehr hohem individuellem Niveau.