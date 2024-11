75. Mahmoud ist wieder zu schnell! Bremen kontert mit einen langen Ball und erneut spielt Mahmoud ihre Geschwindigkeit aus, wird von Fürst und Terlinden kurz hinter der Mittellinie körperbetont in die Mangel genommen. Sehr überraschend entscheidet die Schiedsrichterin nicht auf Foul!

73. Nach dem Rückstand muss die SGS nun noch mehr Gas geben, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Bremen hingegen könnte die Führung nun herunterspielen - wie entwickelt sich die Schlussviertelstunde?

72. Kowalski zieht ab! Bremen lässt der Spielmacherin rund 20 Meter vor dem eigenen Tor zu viel Platz, doch die Essenerin zielt zu unplatziert und Peng sichert den Ball ohne große Probleme.

69. Tuana Mahmoud Werder Bremen Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Tuana Mahmoud

Mahmoud setzt sich durch! Die eingewechselte Bremerin lässt sich im Laufduell von Fürst und Sterner nicht stoppen, zieht in den Strafraum ein und legt den Ball an der herausgelaufenen Winkler flach vorbei ins Tor!

67. War das ein Elfmeter? Purtscheller wird im Strafraum steil geschickt und Wirtz geht etwas ungeschickt in den Zweikampf, bringt die Essenerin dadurch zu Fall. Der Schiedsrichterin reicht der Kontakt nicht aus, es gibt Abstoß für Werder.

67. Auch Essen wechselt das erste Mal: Das Comeback von Meißner ist beendet und Ter Horst verstärkt nun die SGS-Defensive.

62. Die SGS erhöht nun wieder die Schlagzahl und hebt immer wieder hohe oder halbhohe Flanken in den Bremer Strafraum. Bisher hält Werder dem Druck stand, doch das Spiel kippt aktuell zugunsten der Gäste.

59. Elmazi verzieht knapp! Die Mittelfeldspielerin nimmt sich aus zentraler Position rund 18 Meter vom Tor entfernt einen Abschluss, verfehlt den rechten Winkel nur um ca. einen Meter.

58. Beide Mannschaften können ihre Standards nicht gezielt ausnutzen, obwohl die Abwehrreihen die hohen Bälle jeweils nicht sattelfest klären kann. Nach rund einer Stunde ist es weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe.

55. Wirtz und Maier sind vor den Trainerbänken aneinandergerasselt, daher gibt es eine Behandlungspause. Schnell sind die Betreuer auf dem Feld und kümmern sich um die beiden.

53. Essen erobert zweikampfstark die Kugel und kombiniert sich über Elmazi und Maier auf der rechten Seite nach vorne. Der letzte Steckpass der Stürmerin auf ihre Mitspielerin gerät jedoch zu lang und es gibt Abstoß für Bremen.

50. Die Gastgeberinnen kommen druckvoll aus der Kabine und Essen hat in der Defensive nun zusätzlich mit dem Blick gegen die Sonne zu kämpfen.

47. Bei Bremen bleibt die vorbelastete Walkling unten, dafür kommt Mahmoud neu aufs Feld. Die Eingewechselte ist bei einer Offensivaktion sofort zur Stelle, wird wegen einer Abseitsstellung jedoch zurückgepfiffen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

In einem Spiel auf Augenhöhe zwischen Bremen und Essen fällt in der ersten Halbzeit kein Treffer! Beide Mannschaften setzen den Gegner im Gegenpressing unter Druck, die besseren Chancen hatten dabei die Gastgeberinnen: Siems verfehlten den Winkel mit ihrem Schuss nur knapp (30.), kurz vor der Halbzeit wirkte Wichmann bei einem Zuspiel im Strafraum überrascht und verpasste es abzuschließen (44.). Die SGS ist in der Offensive ebenfalls bemüht, doch das Team aus dem Ruhrgebiet spielte die wenigen Umschaltmomente bisher noch zu hektisch aus und nennenswerte Abschlüsse kamen nicht zustande. Die zweite Hälfte bleibt spannend!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

44. Wichmann kriegt den Ball nicht unter Kontrolle! Fürst verliert die Kugel im Aufbau, Bremen schaltet um: Mühlhaus behält im Strafraum den Blick für Wichmann, doch die freistehende Außenspielerin hat Schwierigkeiten bei der Annahme und kommt nicht zum Abschluss - da war mehr drin!

42. Bremen kann aus den langen Bällen auf Mühlhaus und Weidauer kein Kapital schlagen. Essens Defensive ist anzumerken, dass mit Meißner eine erfahrene Spielerin zurückgekehrt ist.

39. Ricarda Walkling Werder Bremen Gelbe Karte für Ricarda Walkling (Werder Bremen)

Essen erobert im Mittelfeld den Ball und Elmazi nimmt Tempo auf! Walking hängt sich an ihre Fersen, zieht am Ende sicherheitshalber das taktische Foul.

37. Winkler beweist gutes Timing! Werder setzt die flinke Arfaoui mit einem Ball auf der linken Seite in Szene. Die Schweizerin nimmt das Tempo mit und dribbelt in den Strafraum - Essens Keeperin kommt entschlossen heraus und begräbt das Spielgerät entschlossen unter sich.

34. Essen hat die Großchance der Gastgeberinnen gut verkraftet, macht nun wieder mehr nach vorne. Bremen wirkt um den eigenen Strafraum herum teilweise etwas hektisch, kann die Bälle nicht immer klar klären. Bisher konnte die SGS das noch nicht nutzen.

30. Siems fehlt nicht viel! Weidauer findet mit einem hohen Ball Mühlhaus im Strafraum. Die Stürmerin macht die Kugel gut fest, legt quer zu Siems. Die Abwehrspielerin schlägt noch einen Haken im Strafraum und verfehlt den rechten Winkel kurz darauf nur knapp!

29. Die aktuelle Phase gehört klar den Gästen, denn Essen erhöht den Druck und Bremen setzt offensiv seit einigen Minuten keine Akzente mehr. Doch die Standards der SGS sind bisher nicht effektiv: Kowalskis Eckball ist leichte beute für Peng.

26. Wenn es bei der SGS gefährlich wird, ist Purtscheller auf der rechten Außenbahn involviert: Erneut entwischt sie ihrer Gegenspielerin, zieht zur Grundlinie und legt den Ball flach in die Mitte. Doch erneut findet sich dort keinen Mitspielerin und Werder klärt.

24. Das hohe Tempo aus der Anfangsviertelstunde ist nicht mehr zu sehen, Essen beruhigt das Spiel nun und lässt den Ball mal in der eigenen Viererkette laufen.

21. Maier pflückt einen hohen Ball auf der rechten Seite aus der Luft, beweist ein gutes Auge und will links mit einem Diagonalball Terlinden einsetzen. Doch die Stürmerin spielt die Kugel viel zu weit in Richtung Strafraum und Bremens Torhüterin nimmt den Ball auf.

19. Beide Mannschaften sind sehr bemüht, im letzten Drittel wird die jeweilige Abwehr bisher aber vor machbare Aufgaben gestellt und klare Chancen gab es dadurch noch nicht. Größtenteils neutralisieren sich Bremen und Essen noch im Mittelfeld.

16. Purtscheller bleibt an der rechten Eckfahne hartnäckig, erobert die Kugel und legt flach in den Rückraum zu Maier. Die Stürmerin trifft das Leder nicht richtig und auch der abgefälschte Ball kommt zur Terlinden, deren Abschluss leichte Beute für Peng ist.

14. Erstmals setzt sich Essen am Bremer Sechzehner fest und verlagert die Kugel von links nach rechts. Purtscheller zieht auf der Außenbahn an und holt die erste Ecke für die SGS heraus, doch der Standard wird ins Toraus getreten.

10. Werder übernimmt langsam das Zepter, setzt sich zunehmend in der Hälfte von Essen fest. Doch die SGS verteidigt gewohnt stabil, alle Spielerinnen helfen mit und setzen Bremen unter Druck.

7. Mühlhaus wird im Strafraum gut eingesetzt und prüft Winkler mit einem Flachschuss im langen Eck. Essens Keeperin pariert, dann geht die Fahne an der Seitenlinie hoch - Abseits!

6. Bremen bricht das erste Mal durch das dicht gestaffelte Mittelfeld der Gäste, Weidauers Pass von rechts in die Mitte wird jedoch von der Innenverteidigung abgefangen.

4. Der Ball ist in der frühen Anfangsphase immer wieder im Seitenaus, es gibt viele Einwürfe. In den Zweikämpfen ist bereits von Beginn an viel Intensität, beide Teams schenken sich Nichts.

1. Bremen, komplett in grün gekleidet, stößt an!

1. Spielbeginn

Bei der SGS wechselten sich in der Liga zuletzt Siege und Niederlagen regelmäßig ab, das Schema deutet auf einen Auswärtssieg an der Weser hin. Auf der anderen Seite möchte Bremen im dritten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben und Saisonsieg Nummer drei einfahren. In wenigen Minuten geht's los!

Essen war vor zwei Wochen zu Gast beim VfL Wolfsburg, verließ die Autostadt nach dem 0:2 jedoch ohne Punkte. Im Vergleich zu dieser Partie gibt es ebenfalls zwei Anpassungen von SGS-Coach Markus Högner: Meißner ist wieder an Bord und rückt neben Pucks in die Innenverteidigung. Fürst hatte dort ausgeholfen, spielt nun aber wieder auf der Doppelsechs und Rieke ist dagegen nicht im Kader. Auf der linken Außenverteidigerposition ist zudem Flach nicht an Bord, ihren Platz in der Kette übernimmt Terlinden. Auf die Rückkehr von Stammkraft Ostermeier wird weiterhin gewartet, sie ist noch nicht im Kader.

Die Saison von Bremen und Essen spiegelt sich fast: Werder steht mit einer Tordifferenz von 7:11 und acht Punkten auf Rang acht, die Gäste aus dem Ruhrgebiet weisen ein 9:11 und einen Zähler weniger vor. Im direkten Duell geht es nun darum sich vom Tabellenkeller um Jena, Köln und Potsdam zu distanzieren und den Anschluss an das dichte Mittelfeld der Liga zu halten. Ungewöhnlich häufig kommt es zwischen den beiden Vereinen allerdings zum Remis, denn in 14 Spielen teilte man sich sieben Mal die Punkte.

Die Gastgeberinnen aus Bremen haben vor der Länderspielpause in Frankfurt für eine Überraschung gesorgt und 1:0 gegen die Eintracht gewonnen. Weidauer hatte mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz für den Auswärtserfolg gesorgt. Bei Werder gibt es zwei personelle Wechsel im Vergleich zum letzten Pflichtspiel: Mahmoud und Németh sitzen heute zunächst auf der Bank, Arfaoui und Walkling übernehmen ihre Plätze in der Startelf.