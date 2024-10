45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Bayer 04 Leverkusen im Heimspiel der Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München mit 1:0. Dabei hatten die Gästinnen hoch überlegen begonnen, verzeichneten drei, vier hochkarätige Torgelegenheiten und hätten in Führung gehen müssen. Doch der Meister ließ diese Chancen ungenutzt verstreichen und wurde gnadenlos bestraft. Mit ihrem zweiten konstruktiven Angriff und ihrem zweiten Torabschluss schlugen die Gastgeberinnen zu und erzielten das bislang einzige Tor. Das erzielte doppelt Wirkung, denn der FC Bayern spielte fortan weit weniger zielstrebig, kam einen ganze Zeit lang gar nicht mehr richtig zum Abschluss. Dennoch ergab sich im weiteren Verlauf noch eine gute Gelegenheit. Darüber hinaus hatte der Supercupsieger deutlich mehr vom Spiel, konnte sich dafür aber bislang nichts kaufen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Derzeit spielen die Gastgeberinnen besser und kultivierter mit. Prompt bekommt man ein paar Spielanteile ab, gelangt in die gegnerische Hälfte und kann sich dort halten.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Immer mal wieder setzen die Leverkusenerinnen zum Konter an, spielen das aber auch jetzt wieder nicht gut aus. Spielerisch ist das hier schon ein Klassenunterschied. Dennoch führt weiterhin der Außenseiter.

42. Dann steht Friederike Repohl wieder, zieht den Torwarthandschuh wieder über die behandelte Hand und wird weiterspielen können. Zuvor kommt Pernille Harder noch einmal vorbei und entschuldigt sich.

40. Friederike Repohl wird unglücklich, aber schmerzhaft getroffen und muss behandelt werden. Daher ist die Partie eine ganze Zeit lang unterbrochen.

39. Pernille Harder marschiert links in den Strafraum, setzt im richtigen Moment Klara Bühl ein. Die beiden spielen gut zusammen, die Kugel gelangt zurück zu Harder. Deren Schuss pariert Friederike Repohl, lässt prallen. Die Dänin setzt nach, erwischt die Torhüterin. Das ist ein Offensivfoul.

36. Hin und wieder funken die Rheinländerinnen dazwischen und versuchen sofort, schnell umzuschalten. Auch Bayer bekommt es selten zu Ende gespielt.

34. Weiterhin ist der FC Bayern ausgiebig am Ball, doch es fehlen die Ideen, weshalb es nun schon seit geraumer Zeit keine nennenswerte Torabschlüsse mehr gibt. Und auch in Sachen Präzision hapert es regelmäßig.

31. Fehler von Grohs! Keeperin Maria Grohs ist außerhalb ihres Sechzehners unterwegs, leistet sich einen schlimmen Fehlpass. Aus großer Distanz versucht eine Leverkusenerin, das verwaiste Tor anzuvisieren, verfehlt das Ziel mit dem Heber allerdings deutlich.

28. Beflügelt durch die Führung hauen sich die Gastgeberinnen gefühlt noch mehr rein, bestreiten die Zweikämpfe voller Enthusiasmus. Und obwohl der FC Bayern viel am Ball ist, seit dem Treffer kommt der Meister einfach nicht mehr zum Abschluss, zeigt also sehr wohl Wirkung.

26. Nach der Führung steht Bayer in der Live-Tabelle an der Spitze. Über allem schwebt aber noch die eventuelle Spielwiederholung einer Partie vom ersten Spieltag in Freiburg, die Leverkusen mit 3:2 gewonnen hatte.

24. Natürlich haben die Münchenerinnen umgehend wieder das Kommando übernommen, führen ausgiebig den Ball. Zu Ende gespielt bekommt man es allerdings derzeit nicht.

22. Überraschend liegen die Gastgeberinnen plötzlich vorn und bestrafen den fahrlässigen Umgang des Meisters mit den Chancen. Die Leverkusenerinnen erledigen ihren Job deutlich effizienter. Aber genau das braucht es als Außenseiter.

20. Cornelia Kramer Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Cornelia Kramer

Aus dem Strafraum spielt Bayern-Keeperin Maria Luisa Grohs den Ball nach vorn. Den fängt Juliette Angèle Vidal für Bayer ab, befördert die Kugel auf links zu Caroline Kehrer. Diese flankt mustergültig. Auf Höhe des ersten Pfostens nimmt Cornelia Kramer die Hereingabe volley und schießt mit dem rechten Fuß aus gut sechs Metern über Grohs hinweg ins Tor. Für die U23-Nationalspielerin ist das der zweite Saisontreffer.

18. Allerbeste Chancen hat der Meister hier schon liegenlassen. Entsprechend glücklich kann sich die Bayer-Elf schätzen, dass es weiterhin 0:0 steht. Viel nach vorn tut sich bei den Rheinländerinnen nach wie vor nicht.

16. Viggósdóttir an die Latte! Im Anschluss an die nachfolgende Ecke von der linken Seite kommt Glódís Viggósdóttir links am Torraum frei zum Linksschuss und setzt den an die Lattenoberkante.

15. Rettungstat von Vidal! Nach einem bösen Fehler von Kristin Kögel spaziert Pernille Harder links in den Sechzehner, legt mit Übersicht in die Mitte. Dort hat Klara Bühl erneut kein Glück, wird beim Schuss in höchster Not von Juliette Angèle Vidal abgeblockt.

13. Jetzt deuten die Leverkusenerinnen einen ersten konstruktiven Angriff an. Der läuft über mehrere Stationen. So gelangt man bis an den Sechzehner. Und dann schießt dort Janou Levels. Der erste Torschuss der Hausherrinnen fliegt links am Gehäuse von Maria Luisa Grohs vorbei.

10. Im Sechzehner legt Linda Dallmann ab. Aus halblinker Position und von der Strafraumgrenze zieht Carolin Simon fulminant mit dem linken Fuß ab. Der Ball streicht am rechten Torwinkel vorbei.

8. Die Gästinnen bleiben weiter dran. Diesmal betätigt sich Klara Bühl als Flankengeberin, sorgt dabei fast für mehr Gefahr. Dennoch bleibt ein klarer Torabschluss aus.

6. Bühl frei durch! Urplötzlich wird der FC Bayern erstmals gefährlich. Bei einem langen Kopfball nach vorn bricht Klara Bühl durch, marschiert in den Sechzehner und schießt dort mit dem linken Fuß kläglich weit rechts am Tor vorbei. Ein Abseitsverdacht erhärtet sich nicht. Wäre das ein Tor geworden, hätte es gezählt.

5. Jetzt attackieren die Gastgeberinnen mal früh, pressen die Gegnerinnen bereits an deren Sechzehner. Einen Ballbesitz auf Dauer zieht das nicht nach sich.

3. Von Beginn an bemüht sich die Gastmannschaft um den Ball. So bestimmt der Meister das Geschehen. Doch wenn man nach vorn spielen möchte, fehlt bislang komplett die Genauigkeit.

1. Spielbeginn

Während der vergangenen Saison gingen beide Partien an den FC Bayern – die in Leverkusen mit 2:1. In der Spielzeit davor holte Bayer an dieser Stelle zumindest einen Punkt (0:0). Den letzten Sieg feierte die Werkself im September 2019 in München (2:1). Seither ist der FCB neun Begegnungen ungeschlagen (acht Siege). Der letzte Heimerfolg der Rheinländerinnen geht auf ein 3:2 im April 2014 zurück. Danach hat die Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt bei neun Gastspielen immer etwas mitgenommen, ich acht Fällen sogar die volle Punktzahl.

Auch der FC Bayern war bis vor gut einer Woche unbezwungen – mehr noch, der Meister gewann sogar alle neun Pflichtspiele – mit Champions League und Pokal. Zudem ergatterte man zu Saisonbeginn die Trophäe im Supercup – durch ein 1:0 gegen Wolfsburg. Doch genau jener VfL sorgte am vergangenen Spieltag für die erste Münchner Pleite. Auswärts wurde 0:2 verloren.

Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen. In der Bundesliga stehen vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Hinzu kommt im DFB-Pokal ein 2:0-Erfolg in Karlsruhe. Zu Hause spielten die Rheinländerinnen 2:2 gegen Frankfurt und ließen knappe Siege gegen Hoffenheim (2:1) sowie Jena (1:0) folgen. Die letzte Niederlage setzte es zum Ende der vergangenen Spielzeit – im Mai daheim gegen Bremen (2:3).

Mit Blick auf die Tabelle vor diesem siebten Spieltag hat hier der Dritte den Zweiten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegt lediglich ein Punkt. Und nach dem Patzer von Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gestern gegen Bremen (0:1) bietet sich beiden Teams die Möglichkeit, mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen.

Im Vergleich zum 1:1 vor gut einer Woche in Bremen schickt Roberto Pätzold die Leverkusener Startelf vollkommen unverändert auf den Rasen. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 2:0-Sieg am Mittwoch in der Champions League bei Juventus Turin eine Veränderung. Anstelle von Sydney Lohmann (Bank) schickt Alexander Straus Lea Schüller mit der Münchner Anfangsformnation auf den Platz. Der norwegische Trainer feiert heute übrigens seinen 49. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!