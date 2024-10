45. Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt der VfL Wolfsburg mit 1:0 gegen die SGS Essen. Wolfsburg verzeichnete 69 Prozent Ballbesitz und 13:1 Torschüsse. Ganz so eindeutig wie diese Zahlen sagen, war das Chancenplus der Grün-Weißen jedoch nicht. Neben dem Treffer von Janina Minge kam es zwar immer wieder zu Gelegenheiten - insbesondere durch Sveindís Jónsdóttir und Lineth Beerensteyn - jedoch fehlten die ganz zwingenden Chancen. Auf der anderen Seite hatte Essen zwei richtig gute Chancen. In der zwölften Minute war Maier frei vor dem Tor, hat sich jedoch den Ball zu weit vorgelegt. In der 35. Minute tauchte die Angreiferin erneut im Strafraum auf, wo sie sich ein kritisches Duell mit Minge lieferte. Nicht auf Elfmeter zu entscheiden, war wohl in Summe richtig, jedoch hätte sich Wolfsburg über einen Pfiff nicht beschweren dürfen. Wolfsburg ist hier also noch lange nicht durch.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Fast hätte sich doch noch eine gefährliche Konter-Aktion ergeben. Nach einem langen Steilpass auf Elmazi begibt sich diese ins Laufduell mit Hendrich und Hegering. Letztlich ist es Hegering, die Elmazi 30 Meter vor dem Gehäuse stoppen konnte. Ansonsten wäre die Essenerinn wohl durch gewesen.

45. Wolfsburg kontrolliert das Geschehen in den letzten Minuten von Durchgang eins, scheint aber auch bedacht darauf zu sein, sich keinen dummen Konter einzufahren. Demnach fehlt das letzte Risiko bei den Angriffsbemühungen.

42. Lattwein hat 23 Meter vor dem Tor viel Platz, aber zu viele Ideen im Kopf. Ihr Steckpass-Versuch landet bei Torhüterin Sophia Winkler. Vielleicht hätte es Lattwein eher auf eigene Faust probieren sollen.

41. Lineth Beerensteyn zieht von der linken Strafraumseite in die Mitte und hat im Sechzehner überraschend viel Platz. Ihr Schuss aus zwölf Metern wird jedoch noch von einer Abwehrspielerin abgefälscht.

39. Essen ist seit dem Rückstand schon ein Stück weit offensiver geworden und greift über die linke Seite an, wo Kowalski ihrem Team einen Einwurf nahe der Eckfahne sichert. Daraufhin kommt es zu einem Flankenball von Flach an den kurzen Pfosten, der jedoch von Wedemeyer problemlos aus der Gefahrenzone geköpft werden kann.

36. Markus Högner SGS Essen Gelbe Karte für Markus Högner (SGS Essen)

Essen-Coach Markus Högner hat eine gelbe Karte erhalten. Vermutlich hat er sich nach dem Zweikampf im Strafraum zwischen Maier und Minge beschwert. So ein klein wenig kann man Högner verstehen. Die Wolfsburgerin hat Maier schon ein wenig zu Boden gezerrt. Sagen wir es mal so: Der VfL hätte sich auch nicht über einen Pfiff beschweren dürfen.

35. Nach einem öffnenden Pass von Rieke findet Lilli Purtscheller auf der rechten Seite viel Wiese vor sich. Die Außenstürmerin zieht in Richtung Strafraum und bedient Maier im Zentrum. Diese versucht sich mit dem Ball am Fuß um Minge zu drehen, kommt dabei jedoch zu Fall. Ein wenig hat die Wolfsburgerin schon die Arme zur Hilfe genommen, jedoch wäre ein Elfmeterpfiff zu kleinlich gewesen. Maier hat sich auch nicht beschwert.

33. Offensiv geht für die SGS eigentlich fast gar nichts. Umso ärgerlicher ist es für die Gastgeberinnen, dass sie die Einladung von Sarai Linder vor der Maier-Chance nicht angenommen haben. Aus eigener Kraft scheint Essen nicht so richtig gefährlich werden zu können.

31. Nach einem Flankenball von der linken Seite an den langen Pfosten kommt Vivien Endemann zum Abschluss. Für die Außenstürmerin ist es aber fast unmöglich, einen gezielten Schuss aufs Tor abzugeben. Folgerichtig verfehlt sie das Gehäuse letztlich auch deutlich.

29. Eine direkte Reaktion der Gastgeberin ist fürs Erste nicht erkenntlich. Wolfsburg kontrolliert das Geschehen weiterhin, während sich alle Essen-Spielerinnen in der eigenen Hälfte befinden. Ein langer Ball aus dem Mittelfeld landet bei Lineth Beerensteyn, die das Leder zu Sveindís Jónsdóttir prallen lässt. Der Isländerin rutscht der Ball ein wenig über den rechten Schlappen, weshalb das Tor von Essen nicht wirklich in Gefahr ist.

27. Mit dem 1:0 im Rücken spielt es sich für Wolfsburg natürlich deutlich angenehmer. Essen ist gezwungen, mehr für die Offensive zu tun, wodurch sich automatisch Räume ergeben werden.

25. Janina Minge Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Janina Minge

Wolfsburg geht Mitte der ersten Halbzeit verdient in Führung. Nach einem Eckball von Svenja Huth von der rechten Seite kommt Janina Minge etwa acht Meter vor dem Tor relativ frei zum Kopfball. Zwar geht dieser ziemlich in die Tormitte, jedoch war Winkler im Tor die Sicht versperrt. Die eher am kurzen Pfosten positionierte Schlussfrau kann nicht mehr rechtzeitig reagieren und muss den Ball aus dem Netz holen.

24. Wolfsburg tut sich weiterhin schwer, zu wirklich klaren Chancen zu kommen. Essen macht zwar immer mal wieder kleinere Fehler, steht aber enorm tief, wodurch sich die Spielerinnen gegenseitig helfen können. Im Spiel gegen den Ball wird aus der Viererkette auch meist eine Fünferkette.

23. Ein eigentlich harmloser Flankenball von Endemann wird durch ein halbes Luftloch von Laura Pucks fast noch zur Gefahr. Sveindís Jónsdóttir kommt an den Ball, hat jedoch keine Zeit für einen kontrollierten Abschluss aus kurzer Distanz, wodurch eine Essen-Spielerin den Ball blocken kann.

21. Elmazi wird auf der linken Seite tief geschickt und gewinnt das Laufduell gegen Joelle Wedemeyer. Ihre flache Hereingabe ist gut gedacht, landet jedoch etwas im Rücken von Ramona Maier, die keine Chance hat, an den Ball zu kommen.

19. Lineth Beerensteyn verschafft sich mit einer Körpertäuschung Platz und lässt Paulina Platner ins Leere laufen. 23 Meter vor dem Tor versucht sie es mit einem Schuss aus zentraler Position, der jedoch gut und gerne zwei Meter am linken Pfosten vorbei rollt.

17. Essen hat sich mit allen Spielerinnen tief in der eigenen Hälfte formiert und versucht die gefährlichen Räume dicht zu machen. Wolfsburg versucht es vielleicht ein klein wenig zu viel durch das Zentrum, jedoch gibt es auch keine wirklich ideale Abnehmerin für Flankenbälle.

14. Beke Sterner SGS Essen Gelbe Karte für Beke Sterner (SGS Essen)

Die Tempo-Defizite von Sterner im Vergleich zu Sveindís Jónsdóttir werden immer mehr zum Problem. Die Essenerin kann sich nur durch ein Trikot-Ziehen gegen die Außenstürmerin der Wolfsburger wehren und wird aufgrund des taktischen Fouls verwarnt.

12. Ramona Maier vergibt die Mega-Chance zum 1:0! Essen hat Platz zum kontern und trägt den Ball über Elmazi nach vorne. Die Mittelfeldspielerin versucht es mit einem Steilpass auf die gegenüberliegende Seite, der von Linder so unglücklich geblockt wird, dass er Maier auf der anderen Seite vor die Füße fällt. Die Angreiferin hat eigentlich nur noch Frohms vor sich, legt sich den Ball aber dann viel zu weit vor, wodurch die VfL-Torfrau das Leder aufnehmen kann.

11. Ein paar Umschaltmomente verzeichnen die Essenerinnen durchaus, jedoch kamen sie bislang noch nicht in die Nähe des Wolfsburger Strafraums. Letztlich fehlte bislang die letzte Genauigkeit.

10. Eine Halbfeldflanke von Sveindís Jónsdóttir von der linken Seite wird beinahe zum Torschuss, zieht aber ein paar Zentimeter über den Kreuzeckpfosten. Kurz darauf wird Lineth Beerensteyn tief geschickt und gefunden. Laura Pucks kommt aber noch rechtzeitig in den Zweikampf und kann den Abschluss aus zehn Metern so blocken, dass er nicht zum Problem für Keeperin Sophia Winkler wird.

8. Die Gäste sind die ganz klar tonangebende Mannschaft und drängen Essen in die Defensive. Links unternimmt Sarai Linder einen ersten offensiven Ausflug und sucht Lineth Beerensteyn mit einem Flankenball. Die Hereingabe rutscht aber ein wenig zufällig zur Angreiferin durch, die daraufhin zu überrascht ist.

6. Beim VfL Wolfsburg zeichnet sich ein 4-3-3-System am. Wie erwartet rückt Minge aus der Innenverteidigung zurück ins Mittelfeld und nimmt die Sechser-Position ein. Lena Lattwein und Svenja Huth sind ein wenig offensiver auf der Acht zu finden. Vorne wird Mittelstürmerin Beerensteyn von Vivien Endemann und Sveindís Jónsdóttir flankiert.

4. Sveindís Jónsdóttir verzeichnet auf der linken Seite zwar klare Tempo-Vorteile gegen Beke Sterner, jedoch kommt die SGS-Kapitänin trotzdem noch in den Zweikampf und kann diesen nahe der Eckfahne auch für sich entscheiden.

3. Wolfsburg greift über die linke Seite an, wo Endemann in Richtung Strafraum zieht und etwa 23 Meter vor dem Tor in die Mitte zu Huth legt. Die Mittelfeldspielerin des VfL versucht es mit einem direkten Abschluss aus rund 20 Metern, jedoch trifft sie den Ball nicht richtig. Eine Essenerin ist dazwischen.

1. Die Partie läuft. Die Gastgeberinnen aus Essen agieren in schwarzen Trikots, wohingegen Wolfsburg in Weiß gekleidet ist.

1. Spielbeginn

Die beiden Teams befinden sich schon auf dem Platz und treffen letzte Vorbereitungen, ehe es auch schon los gehen kann.

Essen-Trainer Markus Hogner nimmt im Vergleich zum 3:0-Sieg in Potsdam überhaupt keine Veränderung vor und vertraut auf die Elf aus der Vorwoche. Taktisch wird die SGS sicherlich defensiver agieren als gegen das Tabellen-Schlusslicht, jedoch ist wohl trotzdem ein 4-2-3-1-System angedacht. Wir dürfen gespannt sein, ob dies auch zu einigen offensiven Momente des Underdogs führen wird.

Wolfsburg-Coach Tommy Stroot verändert sein Team im Vergleich zum 0:2 gegen Lyon auf drei Positionen. Hinten rechts beginnt Joelle Wedemeyer für Lynn Wilms. Links offensiv rückt Sveindís Jónsdóttir für Jule Brandt in die Partie. In der Sturmspitze soll Lineth Beerensteyn anstelle von Alexandra Popp für die Torgefahr sorgen. Dies bedeutet aber natürlich auch, dass Stroot zahlreiche Optionen von der Bank bringen kann. Taktisch ist ein 4-2-3-1-System die wahrscheinliche Formation, was bedeuten würde, dass Janina Minge nicht wie gegen Lyon in der Abwehr, sondern an der Seite von Lena Lattwein im Mittelfeld spielt. Svenja Huth dürfte ein wenig offensiver als zuletzt agieren und auch mal in die Spitze stoßen.

Wolfsburg hat in der laufenden Spielzeit mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. Nach einem enttäuschenden Saisonstart gegen Bremen (3:3, lief es für den amtierenden Vize-Meister eigentlich ziemlich rund. Die letzten Wochen waren dann aber wieder ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Auf eine 0:3-Schlappe gegen Frankfurt, folgte ein 5:0-Festival gegen Leipzig, ehe die Wolfsburgerinnen in der Champions League gegen Rom den Kürzeren zogen. Nur wenige Tage später folgte der 2:0-Coup gegen die Bayern, ehe es die nächste CL-Pleite gegen Lyon (0:2) setzte. Unter dem Strich ist der ambitionierte Klub weder in der Liga noch in der Champions League so ganz auf Kurs.

Nach dem überraschend starken vierten Platz in der Vorsaison, hat die SGS Essen in dieser Saison noch ein paar Schwierigkeiten. Das Team holte nur einen mickrigen Punkt aus den ersten drei Saisonspielen gegen Hoffenheim (1:2), Köln (2:2) und Leverkusen (0:2). Immerhin konnte die SGS sich in den letzten Wochen etwas steigern und zwei Pflichtsiege gegen Jena (2:0) und Tabellen-Schlusslicht Potsdam einfahren. Gegen Tabellenführer Frankfurt blieben die Essenerinnen hingegen chancenlos (1:3). In Summe steht das Team auf Rang neun, könnte mit einem Sieg aber vor auf Platz sieben springen.