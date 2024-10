Auch der FC passt seine Startelf nach dem 0:3 in Hoffenheim an: Zwischen den Pfosten steht heute wieder Hoppe anstelle von Ogsigus, in der Viererkette kommt Donhauser für Agrez (nicht im Kader) neu in die erste Elf. Das Dreier-Mittelfeld Zeller, Achcińska und Feiersinger darf auch in Jena starten und im Sturm rückt dagegen Vogt für Leimenstoll ins Startpersonal.