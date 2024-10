45. Ende 1. Halbzeit

45. Die einfachen Ballverluste häufen sich auf beiden Seiten. Der Effzeh versucht noch einmal nach vorne zu spielen, aber die Ideen fehlen weiterhin. Westerhoff hat genug gesehen und schickt beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

43. In einer Phase, in der die Kölnerinnen deutlich stabiler wirkten, haben die Gäste die größte Torchance der Partie. Nun scheinen die Gastgeberinnen etwas verunsichert und lassen sich tief in die eigene Hälfte fallen.

40. Marta Cazalla köpft an die Latte! Der anschließende Freistoß wird auf den zweiten Pfosten getreten, wo Marta Cazalla aus sechs Metern zum Kopfball ansetzt. Mit einer Bogenlampe bringt sie das Leder in Richtung Tor. Der Abschluss wird immer länger und länger und landet zentral an der Latte. Von dort springt das Leder nach vorne weg, wo Leimenstoll steht und konsequent klären kann. Josefine Osigus sieht in dieser Situation nicht sonderlich souverän aus.

38. Anna Gerhardt Köln Gelbe Karte für Anna Gerhardt (1. FC Köln)

Nach einem Ballverlust geht es ganz schnell. Anna Gerhardt sieht keine andere Möglichkeit als, ein taktisches Foul zu ziehen. Rund 28 Meter vor dem Tor in halbrechter Position holt sie ihre Gegenspielerin von den Beinen.

37. Nach einer längeren Zeit kann das Team von Theodoros Dedes wieder einmal die Mittellinie überqueren, aber im Gegenzug werden die Sinsheimerinnen sofort wieder an den eigenen Sechzehner gedrückt. Aktuell fehlt den Kölnerinnen noch die zündende Idee.

35. Bienz zieht von links in den Strafraum und fällt im Zweikampf gegen Vanessa Diehm zu Boden. Die Spielerin der TSG geht zwar hart in das Duell, aber spielt vor allem den Ball. Demzufolge zeigt Schiedsrichterin Westerhoff sofort an, dass es ihr zu wenig für einen Strafstoß ist.

33. Laura Dick wird zum wiederholten Male von der eigenen Mitspielerin unter Druck gesetzt. Ein Rückpass zur Torhüterin wird deutlich neben die Torhüterin gespielt, sodass Dick den Ball erlaufen muss, bevor sie klären kann. Hoffenheim kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus.

31. Je länger die Halbzeit dauert, desto besser wird der Effzeh. Die Frauen von Daniel Weber übernehmen immer mehr Spielkontrolle und forcieren die Gäste zu Fehlern.

28. Ein Missverständnis zwischen Marta Cazalla und Laura Dick führt beinahe zum 1:0. Die Abwehrspielerin möchte ihre Torhüterin anspielen, die jedoch dem Leder bereits entgegengekommen ist. Den viel zu harten Pass kann die Torfrau nicht kontrollieren und so wäre der Abpraller fast bei Ziemer gelandet. Nur im letzten Augenblick kann Dick noch reagieren und die Situation klären. Allerdings enden die Angriffe spätestens rund fünf Meter vor dem Strafraum des Gegners.

In den letzten Minuten übernehmen die Gastgeberinnen ganz leicht das Spiel und lassen die Gäste viel laufen.

23. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist vorüber und beide Teams neutralisieren sich weiterhin. Bisher geht das Unentschieden vollkommen in Ordnung.

20. Es bleibt dabei, dass es nur sehr selten geordnete Angriffe gibt. Sofern es Torgefahr gibt, ist dies eher ein Zufallsprodukt oder es gab zuvor einen gröberen Fehler im Spielaufbau.

18. Dick hält das 0:0 fest! Nach einer etwas unübersichtlichen Situation im Mittelkreis kann Laura Feiersinger ihre Mitspielerin Vanessa Leimenstoll tief in die Hälfte der TSG schicken. Die Angreiferin übersprintet ihre Gegenspielerin und kommt im Sechzehner hablrechts an den Ball. Sie schirmt das Spielgerät einmal kurz ab und gibt dann aus der Drehung einen Schuss aufs Tor ab. Mit dem rechten Fuß kann Dick die Chance noch vereiteln. Ansonsten wäre das Leder halblinks eingeschlagen.

15. Nach den zwei Torchancen flacht die Partie etwas ab. Obwohl der Ballbesitz recht ausgeglichen ist, haben beide Mannschaften die Kugel überwiegend in dem Raum um den Mittelkreis.

12. Torgefahr ist bisher nur nach größeren Fehlern im Spielaufbau entstanden. Demzufolge kommen beide Teams mit ihren spielerischen Elementen noch nicht zum Abschluss.

10. Nach einem Aufbaufehler der Kölnerinnen geht es ganz schnell. Über Cerci gelangt die Kugel an Kössler, die eine Station weiter passt. Dann ist es Dominika Grabowska, die aus 17 Metern mit links zentral vor dem Tor abschließt. Der Schuss fliegt in Richtung des rechten Pfostens, allerdings ist Josefine Osigus wachsam und kann den Abschluss aus der Luft fangen.

8. Nun muss Laura Dick erstmals eingreifen. Nachdem die Torfrau einen Abschlag verzieht, kommt der Ball zu Taylor Ziemer, die rund fünf Meter vor dem Sechzehner aus halblinker Position den Abschluss sucht. Ihr Schuss ist jedoch weder hart noch präzise genug, sodass Dick keine Probleme hat, die Kugel festzuhalten.

5. Anna Gerhardt spielt von der Linksverteidigerposition einen tollen Flugball auf Vanessa Leimenstoll in die rechte Offensivseite. Die Kölnerin möchte den Ball mit der Brust mitnehmen und in den Strafraum ziehen. Kurz bevor die Angreiferin den Abschluss suchen kann, kann Lisa Doorn die Situation klären.

3. Die TSG ist in der Anfangsphase vor allem auf Ballbesitz ausgelegt. Die Spielerinnen von Theodoros Dedes wollen das Spiel an sich reißen und lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen. Allerdings ist der Offensivdrang sehr überschaubar.

1. Die Gäste stoßen an und tragen die ungewohnten grün-gelben Ausweichtrikots. Der Effzeh agiert in weißen Jerseys.

1. Spielbeginn

Die Vereinshymne des 1. FC Köln erklingt und die Spielerinnen laufen ins Stadion ein. Damit kann es in wenigen Momenten losgehen.

Seit vier Spielen wartet der Effzeh auf einen Sieg gegen die Kraichgauerinnen. In der Vorsaison gewann die TSG das Auswärtsspiel in Köln mit 2:1. Beim Rückspiel gab es eine Punkteteilung nach einem 1:1. Der letzte Erfolg des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim stammt vom 18. September 2022, als man mit 3:1 gewinnen konnte. Mandy Islacker, die doppelt traf, und Sharon Beck sind jedoch nicht mehr für die Gastgeberinnen aktiv. Den Ehrentreffer erzielte vor rund zwei Jahren Melissa Kössler, die heute die Gäste als Kapitänin aufs Feld führen wird.

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern aus der Vorwoche nimmt Daniel Weber wenig überraschend keinen Wechsel vor und lässt die gleichen elf Frauen auflaufen. Demzufolge bleibt es auch beim 4-3-3-System. Auch Theodoros Dedes sieht nach dem 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen keine Notwendigkeit, zu tauschen, sodass es auch bei den Gästen keinen Wechsel gibt. Die TSG wird aus einer 4-4-2-Formation heraus agieren.

Die Gäste aus Sinsheim haben bisher fünf Zähler mehr eingesammelt und weisen insgesamt sechs Punkte auf. Nach dem Sieg zum Auftakt gegen die SGS Essen folgten drei Niederlagen in Serie, ehe man in der Vorwoche mit 1:0 gegen den SV Werder Bremen gewinnen konnte. Auch die TSG hat bereits gegen den FC Bayern gespielt. Die Partie verlor das Team von Theodoros Dedes jedoch mit 1:5. Auch gegen die zweitplatzierten Leverkusenerinnen unterlag man, allerdings war das Ergebnis mit 1:2 deutlich knapper. Ähnlich wie die Kölnerinnen haben die Frauen der Kraichgauer noch nicht gegen einen Verein aus dem Tabellenkeller gespielt. Dies ändert sich nun mit dem Match gegen den Effzeh.

Obwohl der 1. FC Köln erst einen Punkt zu verzeichnen hat, trügt die Tabelle ein wenig. Nach fünf Partien haben die Kölnerinnen bereits gegen den amtierenden Meister aus München und den DFB-Pokalsieger aus Wolfsburg gespielt. Während man gegen den VfL Wolfsburg noch mit 1:5 unterlegen war, zeigte das Team von Daniel Weber in der Vorwoche eine kämpferische Leistung gegen den FC Bayern, weshalb man die Münchnerinnen am Rande eines Punktverlusts hatte. Mit der TSG steht nun die Begegnung mit dem tabellarisch schwächsten Team der bisherigen Saison an. Gegen die SGS Essen, die Platz sieben einnimmt und einen Rang vor den Sinsheimern liegt, konnte der Effzeh unentschieden spielen.