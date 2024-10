90. +7 Spielende

90. +6 Mahmoud holt einen Freistoß rechts an der Eckfahne heraus und bringt ihn dann selbst gefährlich ins Zentrum. Dort läuft Dieckmann ein und nimmt den Ball volley, setzt ihn aber rechts neben das Tor.

90. +5 Arfaoui leitet einen Tempogegenstoß über rechts ein und spielt dann nach außen auf Mühlhaus, die den Ball scharf ins Zentrum gibt, dort kann aber Ostermeier in höchster Not klären.

90. +3 Emilie Bragstad Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Emilie Bragstad

90. +3 Kristin Kögel Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kristin Kögel

90. +1 Ida Daedelow Leverkusen Gelbe Karte für Ida Daedelow (Bayer Leverkusen)

Daedelow kommt gegen Weidauer zu spät und sieht Gelb.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90. Sophie Weidauer Werder Bremen Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Sophie Weidauer

Und tatsächlich gibt es den späten Ausgleich! Die Hereingabe rutscht durch bis zu Weidauer an die Strafraumkante. Die zieht ab, trifft dabei aber Siems, von der der Ball glücklich zu ihr zurückspringt. Dann nimmt die Stürmerin erneut Maß und schießt den Ball flach durch die Beine von Vidal ins linke Eck.

89. Es gibt noch einmal den späten Eckball und damit die Chance auf den Ausgleich für Werder.

86. Lara Schmidt Werder Bremen Gelbe Karte für Lara Schmidt (Werder Bremen)

Nach einem Abschluss von Weidauer wollen die Werderanerinnen einen Eckstoß, bekommen ihn aber nicht. Schmidt, die sich darüber lautstark beschwert, sieht die Gelbe Karte.

83. Es gibt große Aufregung im Bayer-Strafraum! Der Ball von der rechten Seite findet Weidauer im Zentrum. Die macht einen Haken gegen Ostermeier und geht dabei zu Fall. Die Unparteiische lässt aber zu Recht weiterlaufen, der Kontakt war nicht ausreichend für einen Strafstoß, auch wenn das die Gastgeberinnen natürlich anders sehen.

80. Vanessa Haim Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Vanessa Haim

80. Caroline Kehrer Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Kehrer

79. Und erneut ist Mühlhaus nah am Ausgleichstreffer dran! Nach einem Einwurf zieht die Angrieferin aus spitzem Winkel wuchtig ab, trifft aber nur den Außenpfosten!

79. Wieder hat Bremen die Riesenchance auf den Ausgleich! Mahmoud bringt die Kugel von rechts in die Mitte perfekt in den Lauf von Mühlhaus, die die Kugel direktnehmen will, den Ball dabei aber nicht richtig trifft.

76. Und erneut gibt es im Gegenzug die Chance. Siems setzt sich auf rechts gut durch und schließt dann nach einem kurzen Haken aus rund 16 Metern mit rechts ab, setzt den Ball aber links neben das Tor.

75. Jetzt gibt es die gute Chance auf der Gegenseite, Kramer attackiert über die linke Seite und zieht dann in der Box nach innen, ihren Schuss kann Peng aber parieren.

75. Weidauer bringt eine flache Hereingabe von rechts in die Mitte, dort fällt der Ball plötzlich Mühlhaus vor die Füße, schießt den Ball aber direkt auf Repohl, die im Nachfassen sicher hält.

73. Bremen bleibt bissig und setzt sich ein wenig in der Leverkusener Hälfte fest. Noch gelingt aber zu wenig.

70. Juliane Wirtz Werder Bremen Gelbe Karte für Juliane Wirtz (Werder Bremen)

Wirtz kommt im Mittelfeld zu spät und beschwert sich dann zu vehement über den Pfiff der Unparteiischen. Dafür sieht sie Gelb.

68. Estrella Merino Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Estrella Merino

68. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

67. Caroline Kehrer Leverkusen Gelbe Karte für Caroline Kehrer (Bayer Leverkusen)

Nach einem Foul schlägt Kehrer den Ball weg und sieht dafür Gelb.

66. Die Neuen bringen direkt frischen Schwung in die Partie. Arfaoui setzt sich auf der linken Außenbahn durch und gibt dann von der Grundlinie clever quer auf Weidauer, die mit einer guten Bewegung ihre Gegenspielerin aussteigen lässt, sich den Basll dabei aber ein wenig zu weit vorlegt, sodass am Ende bei Repohl Endstation ist.

62. Caroline Kehrer Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Caroline Kehrer

Jetzt ist es passiert! Ein Bremer Abstoß verunglückt, sodass Kehrer den Ball an der Box erläuft und dann halblinks in die Box zieht. Dort zieht sie mit links ab und da Wirtz den Ball noch unglücklich abfälscht, schlägt er im kurzen Eck ein, Peng ist chancenlos.

60. Werder kann zweimal auf rechts über Mahmoud vorstoßen, die kann den Ball dann aber beide Male nicht an die Mitspielerin bringen.

57. Die bislang beste Gelegenheit des Spiels geht auf das Konto der Gäste! Kehrer setzt sich auf dem linken Flügel gut durch und bringt dann den Ball flach in die Mitte. Dort verpasst zunächst Vilhjálmsdóttir, räumt aber gleichzeitig den Weg frei für Levels am zweiten Pfosten. Die zieht kurz auf und schlenzt den Ball auf das lange Eck, verfehlt es aber um Haaresbreite.

56. Kramer bringt einen Freistoß von der linken Seite gefährlich an den ersten Pfosten, dort stehen zwar mehrere Angreiferinnen, dennoch kommt kein klarer Torschuss zustande und Bremen kann schließlich klären.

53. Kögel bekommt einen Kopfverband angelegt, steht aber wieder und kann wohl erst einmal weitermachen.

50. Michel unterbricht die Partie, Kögel und Brandenbrug sind mit den Köpfen zusammengestoßen und werden behandelt, letztere steht zumindest schon wieder.

48. Juliette Angèle Vidal Leverkusen Gelbe Karte für Juliette Angèle Vidal (Bayer Leverkusen)

Vidal zieht kurz vor der Mittellinie das taktische Foul gegen Mahmoud und sieht dafür zu Recht die Gelbe Karte.

46. Ida Daedelow Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Ida Daedelow

46. Sofie Zdebel Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sofie Zdebel

46. Der Ball rollt wieder, mit einem Wechsel auf Seiten der Leverkusenerinnen geht es weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Es ist Pause in Bremen. Die vielen Zuschauer des Spiels sehen ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Teams defensiv sehr sicher stehen, offensiv wiederum bislang wenig geht. Nach anfänglichem Abtasten mit vielen Fehlpässen wurden die Spielzüge zwar erfolgreicher, nur die letzten Pässe finden noch zu selten die Mitspielerin. Im zweiten Durchgang ist somit für beide Kontrahenten noch alles drin.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Auch im Leverkusener Strafraum gibt es jetzt Aufregung. Walkling bringt einen Ball von der linken Grundlinie scharf nach innen, der Ball rutscht aber an Freund und Feind vorbei durch den Fünfmeterraum.

43. Dieses Mal kommt die Ecke von der anderen Seite. Kögels Hereingabe scharf vors Tor ist gefährlich, kann aber knapp vor der Linie geklärt werden.

40. Kramers Ecke von der linken Angriffsseite findet Ostermeier zwar in der Mitte, die kann sich aber nicht gegen ihre Gegenspielerin durchsetzen.

37. Die Ecke kommt an den kurzen Pfosten, kann dort aber erst einmal von Bayer geklärt werden.

36. Siems setzt sich links an der Mittellinie sehr gut durch und spielt dann einen schönen Pass in die Tiefe auf Mühlhaus, die immerhin einen Eckstoß herausholen kann.

34. Kramer wird mit einem hohen Ball alleine Richtung Tor geschickt, steht dabei aber sehr deutlich im Abseits.

31. Wichmann steckt auf der linken Außenbahn gut durch für Siems, die viel Platz hat, den Ball aber an der Grundlinie verstolpert, da wäre mehr drin gewesen!

28. Nach einem Einwurf verlängert eine Leverkusener Verteidigerin unfreiwillig direkt auf die eingelaufene Wichmann, die versucht, Repohl zu überlupfen, den Abschluss aber neben das Tor setzt.

26. Das Spiel gestaltet sich bis hierhin sehr ausgeglichen, noch kann sich keines der Teams einen wirklichen Vorteil verschaffen.

23. Die erste gute Chance gehöhrt den Gästen. Vilhjálmsdóttir setzt sich auf dem rechten Flügel gut durch und gibt an den Fünfmeterraum, an dem Kehrer clever für Kramer zurücklegt. Ihr Abschluss ist dann zwar sehr hart, allerdings zu hoch angesetzt und geht über Pengs Kasten.

20. Die mangelnde Präzision im Spielaufbau bedingt einen Mangel an gefährlichen Offensivaktionen, auf beiden Seiten gelingt noch zu wenig. Allerdings stehen beide Teams auch schlichtweg defensiv sehr organisiert.

17. Eine Flanke von der linken Grundlinie findet Vilhjálmsdóttir am kurzen Pfosten, die den schwierigen Ball per Kopf aber nicht aufs Tor bringen kann.

15. Bremen hat jetzt das Anlaufverhalten betreffend etwas zurückgeschaltet, Leverkusen baut dadurch ein wenig mehr Spielkontrolle auf.

12. Lilla Turányi Leverkusen Gelbe Karte für Lilla Turányi (Bayer Leverkusen)

Turányi unterbindet einen Konterversuch über Mühlhaus mit einem Foulspiel und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie, Mühlhaus muss außerdem behandelt werden.

11. Die Hereingabe kommt gut, allerdings verpasst Ostermeier in der Mitte, sodass es nicht weiter gefährlich wird.

10. Die Leverkusenerinnen können sich die erste Ecke der Partie erarbeiten, vielleicht gelingt nun etwas nach einem ruhenden Ball.

8. Bremen presst hoch und erzwingt so einige Fehlpässe der Gäste, verlieren die Bälle durch eigene Fehler aber oft ebenso schnell wieder.

5. Die Partie beginnt hart umkämpft, momentan hat Werder ein wenig die Oberhand.

2. Bremen erspielt sich den ersten Torabschluss. Siems öffnet das Spiel auf der linken Seite und bietet sich dann im Zentrum rund fünf Meter vor der Box wieder an. Ihrem Schuss aus dem Stand fehlt es aber sowohl an Präzision als auch an Kraft, Repohl im Leverkusener Tor kann sicher parieren.

1. Die Gäste in Schwarz stoßen an, die Gastgeberinnen laufen gewohntermaßen in Grün auf.

1. Spielbeginn

In den Anfangsformationen gibt es auf beiden Seiten nur wenige Wechsel. Auf der Heimseite bringt Trainer Thomas Horsch im Vergleich zur knappen 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim heute Németh und Wirtz anstelle von Dieckmann und Schmidt. Gästetrainer Roberto Pätzold hingegen wechselt nur einmal im Vergleich zum knappen 1:0-Heimsieg gegen Jena. Verletzungsbedingt muss Skinnes Hansen pausieren, an ihrere Stelle darf Angèle Vidal beginnen. Die Leitung der Partie obliegt Fabienne Michel, assistiert wird ihr von Katharina Kruse und Adrian Mazurkiewicz.

Doch trotz der Favoritenrolle für die Gäste ist das kein Selbstläufer. Im letzten Aufeinandertreffen unterlag man Bremen zuhause mit 2:3 und auch die allgemeine Statistik zwischen beiden Mannschaften ist recht ausgeglichen. Während Bremens Saisonstart mit vier Punkten aus fünf Spielen allerdings eher mittelmäßig war, sind die Leverkusenerinnen noch ungeschlagen in der neuen Spielzeit und planen sicher damit, diese Serie auch heute fortzusetzen. Allerdings haben die Gastgeberinnen schon am ersten Spieltag gegen Wolfsburg mit einem Remis gezeigt, dass man auch die Favoriten ärgern kann, es steht also wohl eine überaus spannende Partie bevor.

In diesem zweiten Spiel am sechsten Spieltag empfängt mit Werder der Tabellenneunte den Tabellendritten aus Leverkusen. Nach dem Sieg des direkten Konkurrenten Essen gegen Tabellenschlusslicht Potsdam gestern Abend sind die Werderanerinnen heute ebenso gefordert, um nicht zurückzubleiben. Auf der Gegenseite hat Bayer heute die Chance, das Topspiel zwischen Bayern und Wolfsburg auszunutzen, um mindestens an einem der beiden Spitzenklubs vorbeizuziehen, sollte man selbst einen Dreier einfahren.