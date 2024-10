90. +4 Spielende

90. +2 Starke Aktion von Winkler! Reuteler setzt Wamser mit einem halbhohen Zuspiel im Strafraum in Szene und Frankfurts Stürmerin schließt mit dem zweiten Kontakt ab. Winkler kommt zum wiederholten Male gut aus ihrem Kasten heraus und macht das kurze Eck artistisch zu.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90. Die letzten Minuten an der Hafenstraße sind angebrochen, aber der Sieger steht bereits fest, Frankfurt dreht dieses Spiel ohne an das eigene Leistungsmaximum zu gehen!

87. Laura Freigang E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:3 durch Laura Freigang

Freigang legt noch mal nach! Wamser hält einen sehr steilen Pass rechts noch im Spiel und hat von der Grundlinie aus den Blick für Freigang. Die Stürmerin bedient die Nationalspielerin flach am Fünfmetereck und von dort aus schiebt Frankfurts Nummer zehn flach ins lange Eck vorbei an Winkler.

85. Bei Essen fehlen mittlerweile die Kräfte, um immer nah an der Gegenspielerin dran zu sein. In der ersten Halbzeit wäre Reuteler bei so einer Aktion mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so frei gewesen, da fehlt jetzt auch ein Stück weit die Konzentration auf Seiten der SGS.

83. Géraldine Reuteler E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:2 durch Géraldine Reuteler

Die Eintracht dreht das Spiel! Wieder leitet Lührßen die Aktion über eine Flanke ein, mit ihrem hohen Ball findet sie die freie Reuteler am zweiten Pfosten. Die Schweizerin steht goldrichtig und nickt per Kopf ein!

83. Frankfurt probiert es nun auch häufiger aus der zweiten Reihe: Dunst lässt sich von mehreren Abwehrspielerinnen nicht stoppen und zieht aus rund 18 Metern ab. Der zentrale Ball fliegt direkt in Winklers Arme.

81. SGS-Coach Högner überrascht und bringt noch mal zwei frische Spielerinnen für die Offensive. Das Remis soll scheinbar mit Entlastung über die Zeit gebracht werden.

77. Die Frankfurter Zielstrebigkeit im letzten Drittel hat wieder etwas nachgelassen und so langsam läuft dem Favorit auch die Zeit davon. Die Schlussphase rückt näher - gelingt einem Team noch der Lucky Punch?

74. Wolter klärt auf der Linie! Kowalski sorgt mit einer Ecke nach langer Zeit wieder für Gefahr aus Sicht der SGS. Johannes kommt raus, fliegt aber am Ball vorbei und dann ist es Wolter, die goldrichtig steht und den Abschluss aus dem Getümmel heraus in höchster Not entschärft.

72. Anoymi bringt das Leder aus 15 Metern humorlos im Winkel unter, doch zuvor hatte Reuteler an der Strafraumgrenze eine Essenerin zu Fall gebracht und die Schiedsrichterin hatte bereits gepfiffen.

70. Entlastung für Essen wird immer seltener und nun kommt bei Frankfurt nun auch noch Prašnikar für Senß, es kommt also noch mehr Offensive von der Bank.

67. Frankfurt erhöht nun die Schlagzahl und findet mit mehr Tempo die Lücken. Essen kommt zudem an der ein oder anderen Stelle zu spät, scheinbar lassen auch die Kräfte ein Stück weit nach.

63. Paulina Platner SGS Essen Gelbe Karte für Paulina Platner (SGS Essen)

Platner geht im Mittelfeld zu ungestüm gegen Anyomi in den Zweikampf, will die Angreiferin um jeden Preis nicht aufdrehen lassen. Ihr Einsteigen bezahlt sie mit der Gelbe Karte.

62. Auch wenn sich die Eintracht noch nicht so dominant präsentiert wie in anderen Spielen, geht der Ausgleich in Ordnung. Die Seitenwechsel bei Frankfurt reißen nun mehr Lücken in Essens Abwehr, das scheint ein probates Mittel zu werden für die restliche Spielzeit.

61. Laura Freigang E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Laura Freigang

Freigang verwandelt den Abpraller! Lührßen verlagert mit einem weiten Ball zu Wolter, die das Leder mit dem ersten Kontakt wieder nach innen spielt. Aus rund 13 Metern nimmt Senß den Ball direkt, ihr Schuss wird aber geblockt und dadurch zu Freigang geleitet, die nicht lange fackelt und aus kurzer Distanz flach verwandelt.

59. Senß verzieht knapp! Einen zweiten Ball macht Frankfurt mit einer hohen Hereingabe ins Zentrum noch mal scharf. Senß nimmt das Leder auf Höhe des rechten Pfostens an und zieht mit dem zweiten Kontakt direkt ab - ihr Schuss fliegt am langen Eck vorbei, viel fehlte nicht zum Ausgleich.

56. Und auf der anderen Seite wird die SGS mit viel Tempo gefährlich: Elmazi geht halblinks gegen Doorsoun ins Dribbling, die den Schuss letztlich aber blockt.

54. Die zweite Halbzeit geht so weiter, wie die erste geendet hatte: Frankfurt ist bemüht, hat mehr Ballbesitz und schafft es trotzdem nicht gefährlich im letzten Drittel zu werden. Essens Plan geht bisher voll auf!

52. Annalena Rieke SGS Essen Gelbe Karte für Annalena Rieke (SGS Essen)

Winkler spielt mit dem Fuß einen weiten Ball, der zu früh und sehr mittig herunterkommt. Reuteler schnappt sich das Leder und will aus der Distanz abschließen, doch Rieke kommt von hinten und tritt der Frankfurterin in die Beine.

48. Lilli Purtscheller SGS Essen Gelbe Karte für Lilli Purtscheller (SGS Essen)

Purtscheller schirmt die Kugel nach der Ballannahme mit vollem Körpereinsatz ab, trifft Dunst dabei leicht mit dem Ellbogen. Die Schiedsrichterin steht direkt daneben und zückt die Gelbe Karte.

46. Frankfurt kommt mit einer personellen Veränderung aus der Kabine: Riesen konnte nicht an ihre starke Leistung aus dem Wolfsburg-Spiel anknüpfen und wird nun durch Lührßen ersetzt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Die SGS Essen liegt zur Halbzeit mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt vorn! Die Eintracht begann dominant mit viel Ballbesitz und setzte mit Freigangs Versuch eine erste Duftmarke, Winkler parierte im 1-gegen-1 (12.). Danach wurde Essen mit Kontern mutiger und holte dabei den ein oder anderen Freistoß oder Eckball heraus. Nach solch einem ruhenden Ball brachte Senß Sterner im eigenen Strafraum leichtsinnig mit einem Zupfer zu Boden. Kowalski brachte den Außenseiter vom Punkt aus in Führung (18.). Danach fiel Frankfurt trotz rund 70% Ballbesitz nichts ein und hatte zudem noch Glück, weil Sterner mit ihrem Kopfball nur die Latte traf (34.) und das 2:0 für Essen verpasste.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

43. Die Schlussphase plätschert so vor sich hin, weil Frankfurt viel Ballbesitz hat, aber nicht so recht gefährlich wird. Essen hat es bei diesem statischen Spiel in der Defensive sehr leicht!

40. Das Spiel findet nun wieder fast vollständig in der Hälfte der Gastgeberinnen statt, doch die Eintracht findet einfach kein Mittel gegen die kompakte Abwehr der SGS. Gefährliche Abschlüsse gibt es aus Sicht von Torfrau Winkler nicht.

37. Frankfurt kombiniert sich nach längerer Zeit mal wieder in den SGS-Strafraum und Reuteler kommt nach Vorlage von Anyomi von rechts aus spitzem Winkel zum Abschluss. Die Schweizerin verfehlt das lange Eck mit ihrem Rechtsschuss deutlich.

34. Die Latte rettet Frankfurt! Bei den Eckbällen hat Essen sich mittlerweile ein Übergewicht erarbeitet und die Gäste haben Glück, dass Sterner die Flanke von Kowalski per Kopf nur an den Querbalken setzt.

30. Essen wird mit dem Ball am Fuß etwas mutiger, mehrere Spielerinnen machen bei den Angriffen mit und versuchen Anspielstationen zu bieten. Doch Frankfurts Abwehr ist aufmerksam und immer eng dran, wodurch die SGS nur selten in die Nähe des Strafraums kommt.

27. Die Intensität in den Zweikämpfen steigt, aber die Schiedsrichterin lässt viel laufen und hat das Spiel gut im Griff. Frankfurt hat den ersten Schock nach dem 0:1 überwunden und hat die Kontrolle nun wieder übernommen.

23. Dunst probiert es mal aus der zweiten Reihe, zieht von links mit dem Ball am Fuß nach innen und prüft Winkler mit einem Schuss aus rund 20 Metern. Doch die Schlussfrau pflückt den Ball ohne Mühe aus dem Winkel.

21. Wie geht der Favorit mit dem Rückstand um, der sich nicht angedeutet hatte? Essen hatte sich bis zur 15. Minute eigentlich nur im Defensivmodus befunden, Frankfurt macht dagegen das Spiel.

18. Natasha Kowalski SGS Essen Tooor für SGS Essen, 1:0 durch Natasha Kowalski

Kowalski behält die Nerven und platziert die Kugel mit rechts neben dem linken Innenpfosten! Johannes hatte die richtige Ecke, kann bei dem harten Schuss aber nichts ausrichten.

17. Elisa Senß E. Frankfurt Gelbe Karte für Elisa Senß (Eintracht Frankfurt)

Für ihr Foul an Sterner sieht Senß die Gelbe Karte.

17. Elfmeter für Essen! Kowalski tritt einen Freistoß hoch in die Mitte und für einen Moment verliert Senß ihre Gegenspielerin Sterner aus den Augen. Die Kugel fliegt in Richtung von Essens Spielführerin und Senß zieht sie mit dem Arm leicht runter - die Schiedsrichterin zögert kurz, zeigt dann aber auf den Punkt. Da hat sich die Frankfurterin unglücklich angestellt!

16. Aus dem Mittelfeld heraus schickt Purtscheller Stürmerin Maier auf die Reise, doch Doorsoun holt gut auf und drängt die Essenerin im Laufduell nach außen. Aus spitzem Winkel zieht Maier trotzdem ab, die Abwehrspielerin grätscht rein und klärt zur Ecke.

14. Essen nähert sich das erste Mal dem Kasten von Johannes: Sterner flankt von rechts aus vollem Lauf hoch in die Mitte und am zweiten Pfosten findet sich Flach. Die Außenverteidigerin schafft es jedoch nicht den hohen Ball per Kopf aufs Tor zu drücken.

12. Freigang scheitert an Winkler! Plötzlich findet Frankfurt im Zentrum eine Lücke und Reuteler steckt ein paar Meter vor der Strafraumgrenze mittig durch auf die deutsche Nationalspielerin. Freigang will das Leder flach an der Keeperin vorbeischieben, doch die macht sich groß und pariert.

10. Die Gäste setzen sich immer besser am gegnerischen Strafraum fest, die Luft für die SGS wird dünner. Immer wieder setzt Frankfurt die Außenverteidigerinnen Wolter und Riesen ein, um Essen zu überlaufen.

7. Wolter macht auf ihrer rechten Seite viel Druck und bringt das Leder zwei Mal in die Mitte. Das erste, flache Zuspiel wird von der Abwehr abgefangen und die darauffolgende hohe Flanke kann Anyomi auf Höhe des Elfmeterpunkts nicht verarbeiten.

6. Das Spielgerät läuft mit einem guten Tempo durch die Frankfurter Reihen, geduldig wartet das Team aus Hessen auf Lücken. Essen scheint sich zunächst voll auf die Abwehr zu konzentrieren, um einen frühen Gegentreffer zu verhindern.

3. Frankfurt schnappt sich wie erwartet sofort den Ball, während Essen sich defensiv formiert und die Räume ab der Mittellinie dicht macht.

1. Die Kugel in Essen rollt!

1. Spielbeginn

Der Direktvergleich von 7:1 spricht deutlich für Eintracht Frankfurt, das jedoch letztes Jahr beim Saisonauftakt überraschend mit 0:2 in Essen unterlag. Im Rückspiel erwies sich die SGS erneut als harte Nuss und die Eintracht setzte sich nur dank eines Treffer von Doorsoun mit einem 1:0-Arbeitssieg durch. Was erwartet uns heute? Die letzten Frankfurter Spiele waren sehr dominant, daher geht die Favoritenrolle ganz klar an die Gäste.

Die Gäste aus Frankfurt haben noch kein Ligaspiel verloren und haben zuletzt mit einem deutlichen und verdienten 3:0 über den VfL Wolfsburg ein dickes Ausrufezeichen gesetzt! Niko Arnautis scheint seine Startelf gefunden zu haben, denn auch der Trainer der Eintracht nimmt keine Anpassungen im Startpersonal vor und somit bekommt Anyomi nach ihrem Doppelpack gegen die Wölfe erneut den Vorzug gegenüber Prašnikar. Besonders vor der Offensive des Tabellenzweiten dürfte die SGS viel Respekt haben, denn in vier Saisonspielen netzte Frankfurt bereits 13 Mal, spielte zudem zuletzt zwei Mal in Folge zu Null!

Markus Högner und sein Team feierten letzte Woche mit dem 2:0 gegen Jena den ersten Saisonsieg, dementsprechend schickt der Coach die identische Startelf aufs Feld. Essen wird im eingespielten 4-2-3-1 auflaufen mit Maier in der Spitze, die in Jena ohne Tor geblieben ist. Stattdessen hatten mit Kowalski und Platner zwei Mittelfeldspielerinnen die Tore für Essen erzielt. Zum ersten Mal in der noch neuen Saison spielte die SGS damit zu Null.

Die SGS Essen empfängt Frankfurt als Tabellensiebter, die Gäste aus Hessen sind als Tabellenzweiter erster Verfolger der Bayern. Das Team aus dem Ruhrpott hat mit vier Punkten aus vier Spielen einen durchwachsenen Start hingelegt und führt den unteren Tabellenbereich damit an. Frankfurt will sich dagegen in den Top 3 etablieren und kann mit drei Siegen und einem Remis zufrieden sein - in die Gruppenphase der Champions League schaffte es die Eintracht dagegen nicht und scheiterte in der Qualifikation.