41. Außenverteidigerin Sterner macht erneut energisch mit nach vorne und schlägt die nächste Flanke in die Box. Diesmal ist Ramona Maier zumindest in der Nähe, am Ende aber einen Kopf zu klein, um an die Hereingabe heranzukommen.

39. Natasha Kowalski schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch in die Box, doch auch diesmal kommt keine Mitspielerin an den Ball. Nach starken ersten 20 Minuten ist das mittlerweile äußerst harmlos, was der Vierte der letzten Spielzeit hier anbietet.

36. Die SGS hat in den letzten Minuten ein wenig den Faden verloren und gibt den Ball immer wieder viel zu schnell her.

35. Josephine Bonsu holt den nächsten Eckball für die Gastgeberinnen heraus. Nicole Woldmanns Hereingabe kommt an den Elfmeterpunkt, landet aber nur auf einem Essener Kopf.

32. Jena wird immer stärker und kombiniert sich sehenswert durch bis ins letzte Drittel. Von links kommt der Ball ins Zentrum, wo Fiona Gaißer viel Platz hat und aus 20 Metern abzieht. Da der Ball exakt auf Keeperin Winkler kommt, hat diese meine Probleme, zuzupacken.

29. Es folgen zwei Ecken für die Thüringerinnen, die jeweils für Chaos im Essener Sechzehner sorgen. Letztlich kriegt Jena aber keinen Abschluss zustande.

27. Der nächste Abschluss von Josephine Bonsu ist deutlich gefährlicher! Diesmal drückt die 25-Jährige aus 23 Metern mit Rechts ab und zielt auf die linke untere Ecke. Der Schuss hätte genau gepasst, doch Winkler ist ganz schnell unten und dreht die Kugel mit einer Glanztat um den Pfosten.

26. Essen ist weiter die tonangebende Mannschaft, doch so langsam hat der Aufsteiger aus Jena sich freigeschwommen und setzt auch selbst mehr offensive Akzente.

23. Im Gegenzug verbuchen dann auch die Gastgeberinnen den ersten Abschluss. Josephine Bonsus Linksschuss aus 22 Metern nimmt Sophia Winkler aber sicher auf.

22. Zentimeter fehlen zur SGS-Führung! Beke Sterner schiebt mit an und marschiert rechts bis an die Fünferkante durch. Ihre erste Hereingabe wird geblockt, doch das Leder kommt nochmal zu ihr zurück und Sterner schickt das Ding parallel zur Torlinie nochmal rein. Auf der Linie steht die 16-jährige Felicia Sträßer goldrichtig und verhindert den Einschlag.

21. Der nächste Abschluss folgt sofort. Ramona Maier wird zentral vor der Box gefunden, dreht sich und zieht mit Rechts aus 20 Metern ab. Der Ball geht einige Meter links am Tor vorbei.

20. Der zweite Essener Eckstoß kommt wieder von Natasha Kowalski, diesmal aber von der rechten Seite und weg vom Tor. Am ersten Pfosten kommt Maier zunächst nicht dran und Jena klärt, dann drückt Purtscheller aus dem Rückraum ab, bleibt aber in der vielbeinigen Abwehr hängen.

17. Paulina Platner macht bei ihrem Startelfdebüt im Essener Mittelfeld bisher eine starke Partie. Die 18-Jährige erobert immer wieder Bälle und verteilt diese dann mit viel Übersicht. Als sie dann mal mit an den Strafraum vorrückt und Maier sucht, kommt aber auch dieser Pass nicht an.

15. Die Jenaerinnen lassen sich vom hohen Pressing der Gäste nicht beeindrucken und suchen weiter spielerische Lösungen. Jetzt klappt das auch mal gut und Torhüterin Janning leitet einen Angriff über die rechte Seite ein. Dort ist Birkholz viel schneller als ihre Gegenspielerin Pucks und zieht den Ball von der Grundlinie flach in die Mitte. Bevor eine Kollegin an den Ball kommen kann, ist aber die eingerückte Elmazi da und klärt in höchster Not.

13. Lilli Purtscheller enteilt auf dem linken Flügel ihrer Bewacherin und holt den ersten Eckball der Partie heraus. Kowalski bringt das Ding mit Schnitt zum Tor nach innen, findet aber am ersten Pfosten nur einen gegnerischen Kopf.

11. Essen drängt auf die Führung! Natasha Kowalski schlägt eine Flanke von links halbhoch an den Fünfer und dort fehlen Ramona Maier nur Zentimeter zur ersten Großchance der Partie. Im letzten Moment kriegt Jena die Kugel aber noch geklärt.

8. Die SGS bleibt das deutlich aktivere Team und setzt Jena durchgehend schon in der eigenen Hälfte unter Druck. Spielerisch geht bei den Gastgeberinnen noch gar nichts.

7. Nach einem Essener Ballverlust im Mittelfeld kontert Jena über den rechten Flügel. Luca-Emily Birkholz treibt das Leder vorwärts und geht im Strafraum an der letzten Verteidigerin vorbei, kommt dann aber nicht mehr vor der aufmerksamen Sophia Winkler an den Ball.

5. Annalena Rieke knickt bei der Landung nach einem Luftduell übel mit dem linken Knöchel um und bleibt erstmal liegen. Nach kurzer Behandlung kommt dann zum Glück das Zeichen, dass es wohl weitergehen kann.

3. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet sind in den ersten Minuten sehr präsent und haben fast durchgehend den Ball. Laureta Elmazi tankt sich rechts bis an die Grundlinie durch und schlägt eine erste Flanke, die Jasmin Janning aber sicher runterpflückt.

1. Auf geht's! Jena spielt ganz in Blau, Essen trägt Hellgrün.

1. Spielbeginn

Schiedsrichterin der Partie ist Katrin Rafalski. Gemeinsam mit ihren unparteiischen Kolleginnen führt diese die Teams in diesem Moment bereits auf den Rasen und in wenigen Augenblicken rollt endlich der Ball in Jena!

Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Jenaerinnen gibt es einen Wechsel. Für Melina Reuter (Bank) rutscht Gwen Mummert in die Startformation. Bei der SGS steht heute Sophia Winkler nach Sperre erstmals wieder im Tor, Kim Sindermann rückt auf die Bank. Außerdem starten Laura Pucks, Beke Sterner und Paulina Platner für Emely Joester, Julia Debitzki und Anja Pfluger (alle Bank).

SGS-Trainer Markus Högner nimmt das Match beim Aufsteiger keinesfalls auf die leichte Schulter. "Jena macht es richtig gut, aber das habe ich auch so erwartet. Sie sind von ihrem Trainer immer super eingestellt und defensiv sehr kompakt, was es unheimlich schwierig macht, gegen sie viele Torchancen zu kreieren", analysierte der 57-Jährige und schob gleich hinterher, wie er mit seiner Elf heute punkten will: "Wir müssen immer auf der Hut sein, dass wir eine gute Restverteidigung haben und zu 100 Prozent an unsere Leistungsgrenze gehen, damit wir aus Jena etwas mitnehmen können."

Bei den Gastgeberinnen war die Stimmung nach dem ersten Punktgewinn in der letzten Woche bestens. "Wir waren mit dem Auftritt und dem ersten Saisontor sehr zufrieden. Das wollen wir gegen Essen nun auch wieder bestätigen", stellte Florian Kästner im Vorfeld der Partie klar. Der Coach erwartet mit Essen "eine robuste, körperlich gute Mannschaft, die im Umschaltspiel offensiv sehr gefährlich werden kann." Um dennoch erneut zu punkten, will Kästner in erster Linie hinten stabil stehen. "Dem wollen wir mit einer geordneten Defensive, die sich bereits in den letzten Spielen etabliert hat, entgegentreten", so der 25-Jährige.

Beide Teams stehen nach drei Spielen noch ohne Sieg da und rangieren mit je einem Punkt im Tabellenkeller. Aufsteiger Jena konnte am letzten Wochenende durch ein 1:1 beim SC Freiburg den ersten Punktgewinn landen, nachdem man sich zuvor auch gegen den VfL Wolfsburg schon teuer verkauft, aber knapp mit 0:1 verloren hatte. Die Gäste aus Essen hatten ihren Punkt vor zwei Wochen gegen den 1. FC Köln geholt und mussten sich zuletzt Bayer 04 Leverkusen mit 0:2 geschlagen geben. Beide Mannschaften wollen heute unbedingt den ersten Dreier landen und sich ins Mittelfeld der Tabelle vorschieben.