Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Alexandra Popp Das Glück für die Kölnerinnen hält nicht lange. Brand setzt auf der linken Seite zum Dribbling an und zieht in die Box. Dort gibt sie genau im richtigen Moment clever quer zu Popp, die den Ball direktnimmt und rechts unten einnetzt.

Auf der Seite der Gäste gab es im direkten Vorfeld der Partie noch einen Wechsel in der Startelf, Degen hatte sich beim Aufwärmen verletzt, für sie steht nun Hechler in der Anfangsformation.

Im direkten Gegenzug wird Wolfsburg nach einem langen Ball von Hegering gefährlich, Beerensteyns Abschluss aus spitzem winkel rechts in der Box geht aber doch deutlich am langen Eck vorbei.

Es geht los, die Gäste in den roten Trikots stoßen an. Die Wölfinnen tragen gewohntermaßen Grün.

Die Ausgangslage könnte dennoch unterschiedlicher kaum sein. Die Wölfe stehen mit einem Sieg und einem Remis vorläufig auf Rang fünf und sind saisonübergreifend seit sieben Partien in der Liga ungeschlagen. Auf der anderen Seite stehen bei den Kölnerinnen bislang nur ein Remis und eine Niederlage zu Buche. Die Domstädterinnen warten saisonübergreifend seit fünf Partien auf einen Ligasieg. Sollte der VfL später gewinnen, so könnte man die Tabellenspitze angreifen, alle Konkurrenten bis auf den FC Bayern haben schon gespielt.

Die Saison kommt langsam in die Gänge und damit stehen die richtungsweisenden Partien an. Die Kontrahenten heute Abend, Wolfsburg und Köln, haben dabei prinzipiell unterschiedliche Ziele im Blick. Die Gastgeberinnen visieren als Vize-Meister und Pokalsieger natürlich die Tabellenspitze an, der FC wird wohl eher wieder in der unteren Tabellenhälfte vertreten sein und versuchen, sich dort möglichst früh am oberen Rand anzusiedeln. Als klare Außenseiter haben die Gäste heute aber nichts zu verlieren und können deshalb womöglich befreit aufspielen und einen guten Kampf bieten.