75. Leverkusen lässt sich eine Viertelstunde vor Schluss tief fallen. Das macht es für die SGS natürlich sehr schwierig, sich gefährlich im Sechzehner zu zeigen. Doch irgendwann müssen die Gastgeberinnen mehr Druck machen und auf den Anschluss gehen.

73. Menglu Shen Leverkusen Gelbe Karte für Menglu Shen (Bayer Leverkusen)

Das wilde Kartenspiel geht weiter. Nach nur wenigen Sekunden auf dem Rasen stoppt Menglu Shen Purtscheller auf der rechten Seite. Für das taktische Vergehen gibt es die Gelbe Karte.

72. Roberto Pätzold reagiert auf den Platzverweis und nimmt zwei Wechsel vor. Die Doppelspitze löst sich auf und Menglu Shen komplettiert nun die Viererkette.

71. Menglu Shen Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Menglu Shen

71. Caroline Kehrer Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Kehrer

71. Estrella Merino Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Estrella Merino

71. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

69. Dadurch kann es hier nochmal richtig spannend werden. Die Essenerinnen sind nun für über 20 Minuten in Überzahlt und laufen einem 0:2-Rückstand hinterher. Das könnte richtig spannend werden.

67. Janou Levels Leverkusen Gelb-Rote Karte für Janou Levels (Bayer Leverkusen)

Levels muss vom Platz! Angèle Vidal erobert sich die Kugel in der gegnerischen Hälfte und lässt eine Gegenspielerin stehen. Danach kommt Levels zu spät in den Zweikampf mit der Essenerin und bekommt dafür die zweite Gelbe Karte. Die erste gab es bereits nach drei Minuten und so muss sie das Feld verlassen und hinterlässt ihr Team in Unterzahl.

66. Der Ball zappelt hinter Repohl! Nach einem Freistoß kommt es zu einem Gewühl im Sechzehner der Werkself. Die Kugel landet auf dem Fuß von Maier die aus 13 Metern die Kugel in der rechten Ecke versenkt. Allerdings hat die Unparteiische die Szene aufgrund eines vorhergegangenen Fouls zurückgepfiffen.

64. Katharina Piljic Leverkusen Gelbe Karte für Katharina Piljic (Bayer Leverkusen)

Danach wird Hussein aber dem Wunsch von Högner noch gerecht. Für den harten Check der Ex-Essenerin an ihrer Gegenspielerin sieht auch Piljic folgerichtig die Gelbe Karte.

64. Markus Högner SGS Essen Gelbe Karte für Markus Högner (SGS Essen)

Nach einem harten Zweikampf von Piljic an einer Gegenspielerin direkt vor den Augen von Högner, kann sich der Cheftrainer nicht zurückhalten und fordert lautstark eine Karte. Diese gibt es auch, allerdings für den Trainer der Gastgeberinnen.

62. Cornelia Kramer Leverkusen Gelbe Karte für Cornelia Kramer (Bayer Leverkusen)

Kramer arbeitet nach hinten mit und liefert sich einen Zweikampf mit Purtscheller. Dabei versucht die Angreiferin von Leverkusen mit einer Grätsche an die Kugel zu kommen und trifft dabei die Gegenspielerin von hinten. Dafür gibt es zu Recht die Gelbe Karte.

59. Die beiden Treffer im zweiten Durchgang für die Gäste sind sicherlich verdient. Sie wirken nach der Pause sehr aktiv, finden immer wieder die freien Mitspielerinnen hinter der Kette und erarbeiten sich gute Torraumszenen. Bei der SGS ist nach dem ersten Gegentreffer irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten.

57. Janou Levels Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Janou Levels

Dieser Treffer hat sich abgezeichnet und ist dennoch wunderschön! Auf der rechten Seite hat Kögel viel Platz und liefert eine wunderbare Hereingabe auf die linke Seite zu Levels. Mit einem perfekten ersten Kontakt nimmt sie die Kugel mit in den Lauf und hat nur noch Sindermann vor sich. Aus sieben Metern und spitzem Winkel chippt sie die Kugel herrlich über die Torhüterin und der Ball springt über die Linie. Ein richtig tolles Tor der Werkself, die damit für klare Verhältnisse sorgen.

56. Essen muss jetzt aufpassen, die Partie nicht komplett herzuschenken. Erneut brechen die Gäste auf der rechten Seite durch und Skinnes Hansen hat am Flügel viel Platz. Sie liefert eine punktgenaue Hereingabe auf Kehrer, die aus sieben Metern direkt abschließt. Doch frei vor dem Kasten verfehlt sie das Tor haarscharf und die Fahne der Assistentin geht ohnehin nach oben.

54. Die Gäste verpassen die Chance auf 2:0 zu stellen. Aus dem Zentrum bringt Kögel einen starken Pass auf die Grundlinie im Sechzehner auf Links zu Kehrer. Die legt den Ball mit einem Kontakt zurück auf den Elfmeterpunkt wo Levels zum Abschluss kommt. Doch die Direktabnahme fliegt einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Da wäre sicher mehr drin gewesen.

51. Leverkusen erwischt klar den besseren Start in diesem zweiten Durchgang. Die SGS wirkt etwas unsortiert und immer wieder haben die Leverkusenerinnen Platz in der gegnerischen Hälfte.

49. Das ist natürlich nicht der Start, den sich die Gastgeberinnen gewünscht haben. In der Pause hatte Markus Högner sogar offensiv gewechselt, da das Gefühl da ist, dass für die SGS heute was geht. Die 16-Jährige Potsi ist nun auf dem Rasen und ersetzt Pfluger. Dadurch rutscht Debitzki eine Position zurück. Nun soll Potsi helfen den Rückstand aufzuholen.

46. Kristin Kögel Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Kristin Kögel

Kögel schockt die Essenerinnen früh im zweiten Durchgang! Die Flügelspielerin bekommt die Kugel am Sechzehner und hat auf der linken Seite die Option Levels mitzunehmen. Doch Kögel entscheidet sich für den Abschluss. Aus 19 Metern halblinker Position schließt sie mit Links ab und versenkt die Kugel stark in der rechten Ecke. Sindermann macht sich zwar ganz lang, kann den Rückstand allerdings nicht verhindern.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Mit einem 0:0 geht es zwischen SGS Essen und Bayer 04 Leverkusen in die Kabine. Zu Beginn des erstes Durchgangs schienen beide Teams noch etwas verunsichert zu sein. Leverkusen sicherte sich die Spielkontrolle, konnte aus dem Spiel heraus jedoch kaum Torchancen kreieren. Nur über Standards wirkte die Werkself gefährlich. Auf der Gegenseite zeigte sich die SGS abwartend und lauerte auf Konter. Erst nach knapp einer halben Stunde tauten beide Mannschaften auf und es entwickelte sich eine sehr unterhaltsame Schlussphase in diesem ersten Durchgang mit hochklassigen Torchancen auf beiden Seiten. Dennoch verpassten beide Teams einen Treffer und somit geht es torlos in die Pause. Der zweite Durchgang darf gerne so starten, wie der vergangene aufgehört hat. Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

43. Auf der anderen Seite vergibt Kehrer im Eins-gegen-Eins. Die Angreiferin wird mit einem herrlichen Pass aus dem Zentrum in den Lauf geschickt und schiebt sich clever vor Fürst, die allerdings an ihrer Gegenspielerin dranbleibt. Zudem kommt Sindermann aus dem Kasten. Aus 13 Metern sucht Kehrer den Abschluss, der jedoch zu zentral platziert ist. Dadurch kann die Keeperin im Eins-gegen-Eins parieren und den Rückstand verhindern.

42. Kowalski verfehlt den Querbalken haarscharf! Die Nummer zehn übernimmt. 19 Meter vor dem Kasten am rechten Sechzehnereck zieht sie die Kugel scharf über die Mauer. Repohl macht sich ganz lang, wäre aber wohl nicht drangekommen. Doch die Werkself hat Glück, denn der Ball fliegt ganz knapp über die Latte.

40. Leverkusen ist wieder bemüht, die Kontrolle in das Spiel zu bringen. Doch Essen wirkt aktiver und erobert immer wieder die Bälle. Diesmal kommen die Essenerinnen an den gegnerischen Sechzehner und auf der rechten Seite foult Kögel Purtscheller. Das gibt einen aussichtsreichen Standard für die Gastgeberinnen.

37. Skinnes Hansen bekommt als letzte Spielerin einen Pass und dreht sich zu ihrer Keeperin. Dabei übersieht sie völlig Maier in ihrem Rücken, die an der Verteidigerin vorbeizieht und sich 30 Meter vor dem Kasten die Kugel erobert. Skinnes Hansen bleibt dran und bietet Maier einen Kontakt an. Doch die Angreiferin bleibt im Lauf, lässt sich nicht fallen und zieht in den Sechzehner. Hier kann Skinnes Hansen Maier fair zu Boden bringen und macht dadurch ihren Fehler wieder gut. Aber auch eine starke Aktion, dass sich Maier nicht vor dem Sechzehner fallen lässt und dadurch nicht über eine Notbremse von Skinnes Hansen diskutiert werden muss.

34. Bei den Gastgeberinnen gehen die Konter nun etwas besser auf. Immer wieder finden sie nach schnellen Umschaltsituationen Platz hinter der Viererkette. Da muss die Werkself aufpassen.

32. Essen wird stärker! Auf der linken Seite behauptet Elmazi den Ball, zieht in die Mitte und bringt dann einen wunderbaren Eröffnungsball auf die rechte Seite perfekt in den Lauf von Purtscheller. Die Flügelspielerin zieht in den Sechzehner und wählt aus 14 Metern halbrechter Position und spitzem Winkel den Abschluss. Obwohl der Schuss ordentlich ist macht Repohl die kurze Ecke zu und hat im Hechten die Kugel sicher.

31. Beide Teams hatten somit eine sehr gute Gelegenheit auf ihrer Seite. Das Unentschieden ist bis hierhin gerechtfertigt.

29. Julia Debitzki verpasst die Führung für die Gastgeberinnen! Es ist der bisher schönste Angriff des Spiels, den die Essenerinnen zeigen. Anja Pfluger rückt mit an den gegnerischen Sechzehner und liefert auf der rechten Seite einen perfekten Steckpass zu Maier in den Lauf. Auf der Grundlinie kommt Maier an die Kugel und legt den Ball zurück auf Debitzki. Aus sechs Metern kommt die Essenerin im Fallen zum Abschluss und schießt die Kugel haarscharf über den Querbalken.

26. Weiterhin laufen die Leverkusenerinnen gut an, aber Essen verteidigt auch sicher. Am Sechzehner schlagen die Gäste meistens Flanken, die keine Abnehmerinnen finden. Es wirkt dadurch sehr ausgeglichen und sehr auf das Mittelfeld zentriert.

23. Der erste Eckball auf Seiten der Essenerinnen sorgt für die erste leichte Gefahr im Sechzehner der Leverkusenerinnen. Natasha Kowalski bringt die Hereingabe von rechts in den Sechzehner. Maier verpasst im Fünfer und aus dem Rückraum hält Elmazi drauf. Doch ihr Abschluss aus großer Distanz geht deutlich über das Tor.

20. Unabsichtlich gibt Vilhjálmsdóttir ihrer Gegenspielerin Purtscheller einen Schlag auf den Knöchel mit. Hussein scheint drauf und dran ihr dafür eine Gelbe Karte zu geben, entscheidet sich dann aber um und belässt es bei einer mündlichen Ermahnung.

17. Nach mehr als 15 Minuten absolvierter Spielzeit bleibt festzuhalten, dass die Gäste das Spiel machen. Leverkusen hat mehr Ballbesitz und erarbeitet sich Möglichkeiten. Bisher fehlt jedoch der Hochkaräter. Die Essenerinnen konzentrieren sich aufs Verteidigen und lauern auf Konter.

15. Kegel nimmt sich der Sache an. Sie hebt die Kugel mit Links an der Mauer vorbei, doch der Abschluss ist zu zentral. Damit hat Sindermann keine Probleme und fängt den Freistoß sicher.

14. Am gegnerischen Sechzehner wird Vilhjálmsdóttir mit einem Foul gestoppt. Aus halbrechter Position 19 Meter vor dem Kasten legen sich die Gäste die Kugel zurecht.

11. Angèle Vidal hat die Führung auf dem Kopf! Die anschließende Ecke kommt von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Da steht Angèle Vidal sieben Metern vor dem Kasten völlig frei und bekommt die Hereingabe perfekt auf den Kopf. Doch sie scheint selbst etwas überrascht in dieser Position an die Kugel zu kommen und die Flanke rutscht ihr über die Stirn und geht dadurch knapp am rechten Pfosten vorbei. Da war sicherlich mehr drin!

10. Leverkusen wird etwas stärker. Nach einer missglückten Flanke von der linken Seite setzt Vilhjálmsdóttir stark nach und erobert das Leder im gegnerischen Sechzehner. Danach sucht sie aus 14 Metern schnell den Abschluss, aber ihr Schuss wird geblockt.

8. Kögel versucht es mal aus der Distanz. Aus 21 Metern zentraler Position zieht sie mit Links ab. Doch sie trifft die Kugel nicht richtig und ihr Abschluss fliegt deutlich am Kasten vorbei.

6. Die erste Ecke Leverkusens sorgt für ein wenig Gefahr im Sechzehner. Die Kugel wird von der rechten Seite gefährlich in den Fünfer geschlagen. Sindermann ist zur Stelle und faustet die Pille mit einer Hand weg. Danach kann die SGS klären.

5. Essen erobert in dieser Anfangsphase früh die Bälle. Doch auf beiden Seiten sind in den ersten Minuten deutliche Verunsicherungen zu sehen. Viele kleine Fehler schleichen sich ein und beide Teams müssen sich noch finden.

3. Janou Levels Leverkusen Gelbe Karte für Janou Levels (Bayer Leverkusen)

Früh zückt Hussein die Gelbe Karte. Nach einem schönen Dribbling von Joester zieht die Leverkusenerin die Gegenspielerin deutlich am Trikot. Diesmal ist es ein klares taktisches Vergehen und die frühe Verwarnung ist korrekt.

1. Der Ball rollt! Die Leverkusenerinnen stoßen an und verlieren schnell die Kugel an Essen. Danach zieht Ostermeier ihre Gegenspielerin und bekommt die erste Ermahnung der Unparteiischen. Der folgende Freistoß bleibt ungefährlich.

1. Spielbeginn

Die Unparteiische der Begegnung ist Dr. Riem Hussein. Sie führt die Protagonistinnen auf den Rasen im Stadion an der Hafenstraße. Bei herrlichen Bedingungen kann dieses dritte Saisonspiel zwischen den beiden Teams starten. In den letzten drei Begegnungen gab es zwischen beiden Mannschaften ein 0:0-Remis. Heute erhoffen wir uns ein paar mehr Tore. Gleich geht es Los!

Auf der Gegenseite scheint Roberto Pätzold mit dem Spiel seiner Mannschaft gegen die Frankfurterinnen zufrieden gewesen zu sein. Er nimmt in der Startelf keine Veränderungen vor und schickt die selbe Anfangsformation wie letzten Spieltag ins Rennen.

Bei den Gastgeberinnen nimmt Markus Högner im Vergleich zur Partie in Köln zwei Veränderungen in der Startelf vor. Auf der Rechtsverteidigerposition ersetzt Emely Joester heute Beke Sterner, die nicht im Kader steht. Auf Zehn startet heute nicht Kassandra Potsi, die vorerst auf der Bank sitzt. Sie wird durch Julia Debitzki ersetzt.

Hintergrund war ein wiederholter Foulelfmeter für die Leverkusenerinnen in der 88. Spielminute. Zunächst wurde der Strafstoß über das Tor geschossen. Da sich die Keeperin der Freiburgerinnen jedoch zu früh bewegte, wurde der Elfmeter wiederholt und führte zum 3:2-Siegtreffer der Werkself. Da der Strafstoß nur dann wiederholt werden darf, wenn das Vergehen der Torhüterin die Schützin eindeutig beeinflusst, hat der SC Freiburg vorm Sportgericht geklagt und Recht behalten. Da nun Leverkusen Einspruch eingelegt hat, wird sich zeigen, ob die drei Punkte noch aufs Konto der heutigen Gäste eingehen. Heute müssen sie aber erstmal gegen Essen ran und wollen unbedingt diesmal sichere drei Punkte einfahren, um im Kampf um Europa Schritt zu halten.

Auf dem Papier liegen die Leverkusenerinnen punktgleich nur einen Platz vor den heutigen Gegnerinnen in der Tabelle. Vergangene Woche gab es gegen ebenbürtige Frankfurterinnen ebenfalls ein hartumkämpftes 2:2-Unentschieden. Der erste Spieltag zählt aktuell für Leverkusen jedoch nicht in die Tabellenwertung, da das DFB-Sportgericht die Wertung aufgrund eines Fehlers der Unparteiischen aufgehoben hat. Der 3:2-Erfolg gegen die Freiburgerinnen ist somit, stand jetzt, nichtig und die Partie muss mutmaßlich wiederholt werden.

In der noch jungen Saison war der Auftakt der Gastgeberinnen wohl erwartungsgemäß. Die Essenerinnen wollen in diesem Jahr den Klassenerhalt mit guten Leistungen nicht in Gefahr bringen. Im ersten Saisonspiel wartete allerdings bereits die erste schwierige Aufgabe auf die SGS. Zuhause gegen die TSG Hoffenheim unterlagen die heutigen Gastgeberinnen mit 1:2. Auswärts in Köln wollten die Essenerinnen somit unbedingt etwas zählbares mitnehmen. Zweimal kämpften sie sich nach einem Rückstand zurück und konnten durch einen Foulelfmeter in der Schlussphase den 2:2-Ausgleich sichern und somit einen Punkt mit nach Essen nehmen. Heute Mittag wird die Aufgabe für die Gastgeberinnen erneut eine schwierige, wenn es gegen die Gäste aus Leverkusen geht.