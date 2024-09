25. Es ist bis hierhin ein kämpferisches Spiel, das die Fans auf den Rängen sehen. Hoffenheim kam besser in die Partie, aber nach und nach kommt auch die SGS besser ins Spiel und lauert auf den entscheidenden Konter. Da bleibt wenig Zeit für Mittelfeldgeplänkel.

24. Jetzt kanns auch weitergehen - und das ohne verletzungsbedingte Wechsel.

21. Aua: Lena Ostermeier und Ereleta Memeti prallen im Zweikampf hart aneinander und müssen beide behandelt werden. Das nutzt die Schiedsrichterin auch, um eine Trinkpause anzusetzen - es ist nämlich ziemlich warm.

18. Die SGS Essen setzt ein Ausrufezeichen! Ramona Maier kann einen Chipball auf Lilli Purtscheller vor den Sechzehner spielen. Die Österreicherin schlägt dann zwei Haken gegen Lisann Kaut, lässt sie ins Leere laufen und schließt vor der Strafraumgrenze ab - knapp am Kreuzeck vorbei!

14. Fast das 2:0! Ereleta Memeti flankt von rechts unbedrängt und im Zentrum kann die nur 1,59m kleine Gia Corley in der Nähe des langen Pfostens am höchsten springen, um aus vielleicht elf Metern einen gefährlichen Kopfball aufs Tor zu bringen. Der geht ganz knapp am Gestänge vorbei, aber die Keeperin der SGS wäre da trotz Flugeinlage wohl machtlos gewesen.

12. Nach einem leichtfertigen Abspielfehler Hoffenheims in der eigenen Hälfte hat Ramona Maier Platz und läuft halblinks vom Tor in Richtung Grundlinie, wo sie aber erstmal auf ihre Mitspielerinnen warten muss - die sind nämlich etwas zu spät in die Tiefe gestartet und das gibt der TSG Zeit, um aufzurücken und die Passwege zuzustellen.

11. Essen presst trotz des frühen Rückstands die Gegnerinnen im eigenen Abwehrdrittel an und zwingt sie zu schnellen Kurzpässen, um den Ball zu halten. Es soll Unruhe in den Reihen der Kraichgauerinnen erzeugt werden.

10. Kowalski bringt die Ecke sehr hoch von links an die Box, findet aber keine Abnehmerin aus den eigenen Reihen und die TSG kann unbedrängt kontern: Melissa Kössler hat plötzlich freie Bahn, nimmt den Ball aber unbeabsichtigt mit der Hand mit.

9. Der erste Eckstoß der Partie geht an die SGS Essen: Martina Tufeković hatte versehentlich ihre eigene Mitspielerin angeschossen, von der aus der Ball hinter die eigene Torauslinie springt.

7. Wie reagieren die Gastgeberinnen aus dem Ruhrpott auf den frühen Rückstand?

6. Selina Cerci Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Selina Cerci

Wunderbarer Angriff der Gäste! Zunächst schlägt Jill Janssens von der rechten Außenbahn einen halbhohen Ball ins Zentrum zu Ereleta Memeti, die, wenn auch nicht so ganz beabsichtigt, mit einem Ballkontakt zu Selina Cerci ins Zentrum weiterleitet. Sie findet sich aus leicht spitzem Winkel alleine vor Kim Sindermann wieder und netzt kaltschnäuzig mit dem rechten Fuß durch die Beine der Ersatztorhüterin Essens ein.

4. Links auf dem Flügel kann sich Lisann Kaut im Dribbling gegen Beke Sterner behaupten, das Zuspiel dann aber nicht ins Zentrum an die Frau bringen. Wenig später kommt auch Marta Cazalla nicht bis ins letzte Drittel.

2. Schiedsrichterin der heutigen Partie ist Anna-Lena Heidenreich. Ihre Assistentinnen sind Jasmin Matysiak und Lis Pirotton.

1. Sofort stürmen die Gäste nach vorne, aber die Abwehr der Essenerinnen kann sich ohne Mühe aus der Drucksituation befreien und kontern. Dann ist aber links außen für Laureta Elmazi kein Durchkommen.

1. Auf geht's! Die TSG in den weißen Trikots hat Anstoß gegen die Essenerinnen in schwarzer Spielkleidung.

1. Spielbeginn

Auf der hauseigenen Homepage hat sich TSG-Coach Theodoros Dedes es nicht nehmen lassen, paar Worte zum heutigen Spiel zu verlieren: "Ich erhoffe mir, dass wir als Mannschaft die positive Entwicklung der Vorbereitung mitnehmen, wohlwissend dass Testspiele etwas anderes sind als Pflichtspiele. Wir freuen uns auf ein offenes und attraktives Spiel und die Gelegenheit zu zeigen, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben. Wir sind gespannt, wie wir uns unter den Liga-Bedingungen schlagen", so der Trainer der Gäste. Mit Ausnahme einer 1:5-Pleite gegen Barcelona spielten die Kraichgauerinnen eine starke Vorbereitung.

Im Vorfeld des Spiels spricht die Bilanz zwischen den beiden Teams eindeutig für die heutigen Gäste: Zwölf von 22 Partien konnte man siegreich bestreiten, sieben Begegnungen gingen an den Revierklub - darunter beide Spiele in der letzten Saison.

Die Vorzeichen für die beiden Vereine könnten kaum unterschiedlicher sein: Theodoros Dedes übernahm im Sommer das Traineramt bei 1899 Hoffenheim und kann auf viele Veränderungen im Kader bauen. Die Nationalspielerinnen Paulina Krumbiegel und Sarai Linder haben den Verein verlassen, neu im Trikot der Kraichgauer sind unter anderem die Ex-Bremerinnen Chiara Hahn und Michelle Weiß sowie Polens Nationalspielerin Dominika Grabowska. Nach dem fünften Platz in der Vorsaison möchte man in dieser Saison unter die Top 3 kommen.

In der vergangenen Saison konnte die SGS Essen einen respektablen vierten Platz in der Endtabelle hinlegen. Das Überraschungsteam der letzten Spielzeit konnte am letzten Spieltag sogar noch den heutigen Gegner aus Hoffenheim überholen und konnte alle Leistungsträgerinnen halten. Das versteht sich bei dem Verein, der unter anderem Lena Oberdorf oder Lea Schüller ausgebildet hat, nicht von selbst. Kann die Truppe von Markus Högner diese Saison wieder überzeugen?